Si vous êtes fan de films hollywoodiens, vous savez que décembre a été qualifié de « période la plus merveilleuse de l’année ». Une partie de la raison est Noël, la fête chrétienne du 25 décembre, et autour d’elle commence le «temps des fêtes».

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a critiqué lundi le gouvernement dirigé par le BJP au Centre, affirmant qu’il ne souhaitait que diviser le pays et avait annulé les jours fériés lors de festivals comme Noël. Inaugurant le festival de Noël à Allen Park, dans le centre-ville de Park Street, le chef du TMC a condamné la «politique de haine» menée par le gouvernement Narendra Modi.

« Certaines personnes ne peuvent que diviser le pays. Le gouvernement du BJP a annulé le jour férié de Noël après son arrivée au pouvoir. Pourquoi l’ont-ils fait? N’ont-ils aucun respect pour les sentiments de la communauté chrétienne? » Banerjee a déclaré en s’en prenant à la fête du safran.

Alors que Hollywood est dominé par le récit nord-américain, les chrétiens vivent dans le monde entier – mais la fête n’est pas reconnue comme une fête nationale dans de nombreux pays, pas seulement en Inde.

Mais sur près de 200 pays sur Terre, une poignée de nations non chrétiennes ne reconnaissent pas Noël et n’ont aucune forme de jour férié ou d’observation pour marquer la nativité de Jésus-Christ.

Au moins 40 pays n’ont pas de jours fériés officiels à Noël, selon La semaine, bien que plus de la moitié de ces pays aient au moins une forme d’observation publique, comme le sapin de Noël occasionnel et les fêtes régionales.

Afghanistan, Chine (sauf Hong Kong et Macao), Iran, Israël, Japon, Laos, Mongolie, Maroc, Corée du Nord, Pakistan, Qatar, Arabie saoudite, Turquie, Émirats arabes unis, Vietnam ne le reconnaissez pas comme une fête nationale.

Dans Taiwan, Le 25 décembre est reconnu comme jour de la Constitution mais n’est pas un jour férié observé par les fonctionnaires du gouvernement central. Certains secteurs de la main-d’œuvre peuvent avoir des congés. Il n’est pas désigné pour Noël mais pour l’anniversaire de la Constitution de la ROC de 1947.

Le 25 décembre est un jour férié au Pakistan, mais n’est pas désigné pour Noël, mais pour l’anniversaire de Muhammad Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan.

En Afghanistan, la nation à majorité musulmane entretient une relation mouvementée avec le christianisme et ses vacances depuis des décennies, et en particulier depuis le régime taliban des années 1990. En conséquence, Noël n’est presque jamais célébré ici, et ceux qui choisissent de le faire risquent d’être persécutés. L’exception à cette règle sont des troupes américaines, qui trouvent leur propre façon de célébrer Noël pendant leur service.

Une autre nation à majorité musulmane, l’Algérie n’a pas observé Noël à titre officiel depuis qu’elle a obtenu son indépendance de la France, nation majoritairement catholique, en 1962.

Selon le Express quotidien, Noël en Chine est «un autre jour de travail et les écoles, les bureaux et les magasins restent tous ouverts», ajoutant: «Le pays est officiellement un État non religieux, donc Noël était autrefois complètement banne

En Arabie saoudite, les arbres de Noël ou la tenue de festivals liés à Noël ont été interdits pendant des décennies selon Al Bawaba.

En Thaïlande, le bouddhisme est la religion principale, donc Noël n’est pas une journée festive. Cependant, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent à Bangkok, mais ce n’est toujours pas reconnu comme une fête nationale.

Déclarant que Noël est un festival pour tous, Banerjee a déclaré: « Au Bengale occidental, nous célébrons Noël, Durga Puja et Eid avec le même enthousiasme. » L’unité est la force du Bengale et du pays, a déclaré Banerjee et a lancé un appel pour favoriser les liens entre les communautés à l’occasion de Noël.