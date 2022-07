Mamata Banerjee sert des ‘Phuchkas’ sur un stand au bord de la route lors d’une visite à Darjeeling

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a servi du « panipuri » ou « phuchka » aux personnes présentes dans un stand lors de sa visite à Darjeeling et une vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux. Lors du Sunday Haat organisé par un groupe d’entraide, le ministre en chef a servi la collation tout en écoutant une femme qui tient un magasin exprimer ses difficultés à gérer l’entreprise toute seule. Pendant qu’elle était au stand, les gens lui ont parlé de leurs préoccupations et l’ont remerciée d’être venue. C’est à ce moment-là qu’elle a jeté un coup d’œil sur un récipient contenant des coquilles de phuchka et a demandé aux femmes qui tenaient le stand de donner des collations à une personne venue du Bangladesh.

Dans la vidéo partagée par l’agence de presse ANI, Banerjee pouvait également être vu en train d’acheter du phuchka pour certains enfants de la région. Elle a commencé à aider les femmes de la boutique à pétrir la purée de pommes de terre qui entre dans le phuchka, versant l’eau aromatisée et la servant dans des assiettes aux enfants qu’elle avait demandé de rassembler. À un moment donné, on a également pu entendre Banerjee mentionner qu’elle avait fait des momos au magasin la dernière fois qu’elle s’y était rendue.

#REGARDEZ | La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, sert du panipuri aux gens dans un stand, lors de sa visite à Darjeeling. pic.twitter.com/07o8lsxdKN — ANI (@ANI) 12 juillet 2022

« Notre honorable président @MamataOfficial a visité un stand de nourriture exploité par SHG, Sunday Haat à Darjeeling.

Montrant son appréciation pour le travail acharné des femmes, elle les a rejointes dans la préparation du favori du Bengale, Puchkas et a également donné aux enfants enthousiastes la délicieuse collation ! L’AITC a tweeté depuis son pseudo officiel.

Notre Hon’ble Président @MamataOfficial visité le stand de nourriture exploité par SHG, Sunday Haat à Darjeeling. Montrant son appréciation pour le travail acharné des femmes, elle les a rejointes dans la préparation du favori du Bengale, Puchkas, et a également donné aux enfants enthousiastes la délicieuse collation ! pic.twitter.com/ApBZeRDbao – Congrès indien de Trinamool (@AITCofficial) 12 juillet 2022

Selon le PTI, le suprémo du TMC se rend à Darjeeling pour participer à la cérémonie d’assermentation des membres nouvellement élus du conseil d’administration de l’administration territoriale du Gorkhaland mardi. Elle a également un programme prévu pour mercredi. En 2019, elle avait également servi du thé de la même manière alors qu’elle revenait à Kolkata depuis la station balnéaire de Digha.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.