Mamata Banerjee se battra seule au Bengale

Nouvelles de l’alliance INDE : Mamata Banerjee a rompu les liens de partage de siège avec le Congrès du Bengale (dossier).

Calcutta :

Le Congrès de Trinamool contestera seul les élections pour les 42 sièges du Bengale au Lok Sabha et n’envisagera une alliance pan-indienne avec le Congrès qu’après la proclamation des résultats, a déclaré mercredi Mamata Banerjee, furieuse. Les paroles de Mme Banerjee portent ce qui semble être un coup final aux espoirs que les deux partis – largement considérés comme des membres importants du bloc d’opposition indien – parviendront à un accord.

“Je n’ai eu aucune discussion avec le Congrès. J’ai toujours dit qu’au Bengale, nous lutterions seuls. Je leur ai fait (au Congrès) de nombreuses propositions… mais ils les ont rejetées. Je ne m’inquiète pas de ce qui sera fait au Congrès. (reste du) pays… mais nous sommes un parti laïc et, au Bengale, nous seuls vaincrons le BJP. »

Signe supplémentaire de colère, elle a également critiqué le député du Congrès Rahul Gandhi et son « Bharat Jodo Nyay Yatra », qui devrait entrer au Bengale jeudi mais pourrait sauter Calcutta.

“Ils viennent dans mon État… mais n’ont pas eu la courtoisie de m’en informer, même si je fais partie du bloc INDE. Il n’y a donc aucune relation avec moi, en ce qui concerne le Bengale”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Mme Banerjee entretient de bonnes relations avec la matriarche du Congrès Sonia Gandhi, mais ses liens avec M. Gandhi sont considérés comme tendus. Elle a également fait savoir clairement plus tôt qu’elle s’opposait à ce que son « allié » participe au concours au Bengale.

“L’INDE sera présente en Inde (mais) au Bengale, le Congrès de Trinamool se battra. Au Bengale, seul Trinamool peut donner une leçon au BJP. Il peut montrer au pays le chemin de la victoire…” avait-elle déclaré.

L’annonce de Mme Banerjee a suscité une moquerie cinglante de la part d’Amit Malviya du BJP, qui l’a qualifié de “signe de désespoir”. “Incapable de tenir son terrain politique, Mamata Banerjee veut se battre pour tous les sièges, dans l’espoir qu’elle puisse encore être pertinente, après les sondages…”, a posté sur X le patron de la cellule informatique du BJP.

La décision de Mamata Banerjee de combattre seule au Bengale occidental est un signe de désespoir. Incapable de tenir son terrain politique, elle veut se battre pour tous les sièges, dans l’espoir de pouvoir encore être pertinente, après les élections. Bien contre son désir, de devenir le visage de l’opposition… -Amit Malviya (@amitmalviya) 24 janvier 2024

La querelle Trinamool contre le Congrès sur le partage des sièges, et la question plus large de la façon dont l’INDE pourrait vaincre le Premier ministre Narendra Modi et son BJP, dure depuis des semaines sans résolution apparente, et aucune des deux parties n’est prête à reculer. Le Congrès a jusqu’à présent ignoré les délais fixés pour conclure un accord.

Mardi, Mme Banerjee a critiqué la demande « injustifiée » du Congrès de 10 à 12 sièges au Lok Sabha dans son État ; elle en avait proposé deux, soulignant son « bilan épouvantable ». Il a remporté quatre sièges en 2014 et seulement deux en 2019.

Un haut dirigeant de Trinamool, sous couvert d’anonymat, a déclaré à l’agence de presse PTI : “(Mme Banerjee) a dit : ‘Ne pensez pas au partage des sièges avec le Congrès’… elle a dit qu’elle avait offert deux sièges mais ils en ont exigé 10-12”. .

La semaine dernière, le porte-parole de Trinamool, Kunal Ghosh, a mis en garde le Congrès contre des « négociations injustifiées ».

Pendant ce temps, Mme Banerjee, dans une démonstration de force, a ordonné aux dirigeants des partis des districts de Birbhum et de Murshidabad de commencer eux-mêmes à planifier les cinq sièges combinés du Lok Sabha. Ce dernier est essentiel car l’un de ses trois sièges est la circonscription de Berhampore du député du Congrès Adhir Ranjan Chowdhury.

M. Chowdhury, le chef de l’unité d’État du Congrès, est farouchement opposé au partage des sièges avec le Trinamool et a attaqué à plusieurs reprises Mme Banerjee, malgré les efforts des dirigeants des deux côtés pour nouer une alliance. Il a répondu à l’offre en déclarant que Mme Banerjee devait son succès à la « merci » du Congrès.

Rahul Gandhi, interrogé sur ces attaques, les a minimisées, insistant sur le fait que “Mamata Banerjee est très proche de moi et de notre parti” et qu’il est “naturel”, parfois, que les deux camps se critiquent.

“Mais ils ne vont pas perturber les relations entre le Congrès et le TMC”, a-t-il insisté.

Pendant ce temps, en dehors du Bengale, le Trinamool est également mécontent du refus du Congrès de jouer le second rôle face aux partis régionaux lorsque cela est nécessaire. Le Congrès a déjà été critiqué pour cela par le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, après avoir refusé de partager les sièges pour les élections du Madhya Pradesh de novembre.

Mme Banerjee a déclaré lundi que le Congrès était libre de se battre seul pour remporter 300 sièges, mais a exhorté le parti à céder certains sièges aux partis régionaux qui auront les meilleures chances de vaincre le BJP.

“Certaines régions devraient être laissées aux partis régionaux. Ils peuvent se battre seuls pour obtenir 300 sièges… Je les aiderai, je ne contesterai pas ces sièges… mais ils sont déterminés à faire ce qu’ils veulent”, a-t-elle déclaré.

“J’ai le pouvoir d’affronter le BJP, mais certaines personnes ne veulent pas nous écouter sur le partage des sièges. Si vous ne voulez pas combattre le BJP, alors au moins ne lui donnez pas de sièges”, ” a déclaré le fougueux leader de Trinamool.

Mme Banerjee est l’un des rares dirigeants de l’opposition à avoir connu un succès électoral contre le BJP ces dernières années, après avoir orchestré une victoire électorale contre le parti safran lors des dernières élections législatives.

En 2019 également, elle a assuré l’avantage de son parti en remportant 22 sièges. C’est cependant moins que les 34 d’il y a cinq ans. Malheureusement, le BJP est passé de deux à 18.

Avec la contribution des agences

