La militante climatique indienne Licypriya Kangujam de Manipur a étendu son soutien à la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, qui a récemment été blessée lors de sa campagne à Nandigram. Banerjee a été hospitalisée mercredi soir avec de multiples blessures à la cheville gauche, à la hanche et à la région autour de la clavicule après une attaque contre elle plus tôt dans la journée. Selon les rapports, l’IRM de Mamata a montré une fissure dans son pied gauche et des blessures au ligament et aux tissus mous. Licypriya s’est rendue sur Facebook pour publier une photo de Banerjee allongée dans le lit d’hôpital et a prié pour son prompt rétablissement.

Le président national de All India Trinamool Youth Congress, Abhishek Banerjee, avait initialement publié les photos de Banerjee à l’hôpital sur Twitter.

Banerjee a affirmé qu’elle avait été chahutée par au moins 4 à 5 hommes alors qu’elle interagissait avec les habitants de Birulia Bazar, East Midnapore. Un haut responsable de la police a déclaré: «Elle était en contact avec les villageois de Birulia Bazar quand soudain la situation est devenue chaotique vers 18 h 28 en raison d’une section d’hommes présents sur place et elle est tombée. Tout est arrivé soudainement. «Ses gardes de sécurité se sont précipités et l’ont aidée à s’asseoir sur la banquette arrière. Elle a dit à ses agents de sécurité qu’elle avait subi une grave blessure à la jambe et se plaignait également de douleurs thoraciques », ont-ils déclaré.

Selon des témoins oculaires, l’incident a eu lieu vers 18 h 15 lorsque Banerjee était sur le point de quitter la région de Birulia près de Reyapara après avoir prié dans un temple local. Elle se tenait apparemment devant sa voiture avec la portière ouverte. Elle a déclaré aux journalistes plus tard qu’elle « priait à partir de là pour repérer un temple ». Soudain, quelques hommes se sont précipités vers elle et ont poussé la portière de la voiture en elle. Elle est tombée et la porte s’est enfoncée dans sa jambe gauche. Sa jambe était complètement enflée et elle se sentait également fiévreuse, en plus d’avoir des douleurs thoraciques, ont déclaré des sources à News18.

Banerjee a été transporté d’urgence à Calcutta et a été gardé sous 48 heures d’observation à l’hôpital SSKM de la ville.

Les médecins qui la soignent essaient maintenant de sortir le CM assis du traumatisme pour lancer d’autres tests et examens comme l’ECG et le diabète pour qu’elle réponde rapidement au traitement.

S’adressant à Facebook, Licypriya a partagé la photo et a écrit qu’au Bengale, Mamata Banerjee se bat contre «tout». Elle a également évoqué le moment où Banerjee s’est battu pour les étudiants qui ne pouvaient pas se présenter aux examens JEE et NEET l’année dernière en raison des restrictions de voyage pendant la pandémie.

«Au Bengale occidental, une femme se bat contre tout. Elle est la seule femme qui se tenait devant nous lorsque nous nous sommes battus pour les étudiants NEET JEE issue ou tout autre et qui écoute toujours notre voix », a-t-elle sous-titré la photo.

Le Congrès de Trinamool s’est adressé à Twitter pour dire que «rien ne brisera» la volonté du CM et plusieurs autres dirigeants politiques ont également montré leur soutien à Banerjee alors qu’elle récupérait.