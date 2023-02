Mamata Banerjee compte briser le Tripura Jinx de Trinamool cette fois

Dans le Tripura, qui est lié aux sondages, le Congrès de Trinamool déploie tous les efforts, y compris en organisant des campagnes du chef du parti Mamata Banerjee, demandant aux électeurs de se débarrasser des partis nationaux – BJP, Congrès et Gauche – et de choisir le Trinamool comme alternative.

Alors que le Trinamool est le principal parti d’opposition au Meghalaya, au Tripura, c’est un acteur marginal, se disputant seul dans moins de la moitié des sièges du Tripura.

Mais pour Mme Banerjee, Tripura a été un jinx politique qu’elle veut désespérément briser.

“Tout le monde parle du modèle Bangla. Nous remportons des récompenses mondiales. Ils vous ont dit qu’ils donneraient Rs 15 lakh. Avez-vous reçu l’argent ? Maintenant, même votre argent LIC (Life Insurance Corporation) ira”, a-t-elle déclaré lors de sa campagne en Tripra.

“Nous ne quitterons pas Tripura. Nous avons une longue association et je veux développer Tripura comme je l’ai fait au Bengale”, a déclaré Mme Banerjee lors du rassemblement.

Le parti tente de prendre pied dans l’État du nord-est avant les élections de la semaine prochaine. Tripura est un état crucial pour les plans d’expansion nationaux de Trinamool.

Après une tentative infructueuse à Goa, le Trinamool conteste 28 des 60 sièges de l’État. Une unité d’État du Trinamool a été formée à Agartala en 1999. En 2016, six députés du Congrès ont rejoint le Trinamool à Tripura, mais un an plus tard, ils ont tous rejoint le BJP.

Le Trinamool a obtenu moins de 1% des voix lors des élections d’État de 2018, un sondage que le BJP a remporté par une victoire écrasante.

Depuis que Mme Banerjee a formé le Trinamool, elle a essayé de faire des incursions politiques au Tripura. Après le Bengale, Tripura est le seul État à majorité bengali.

L’un de ceux qui ont brièvement rejoint le Trinamool était Sudip Roy Burman, un politicien qui a remporté des élections sans interruption pendant plus de deux décennies.

“Le Trinamool n’est pas un facteur. Si quelqu’un est venu ici en tant que coupeur de vote, les gens sont suffisamment conscients. Ils savent ce qui est arrivé au Trinamool à Goa ou à Manipur”, a déclaré M. Burman, maintenant député du Congrès.

Il a déclaré que le BJP, qui cherche à conserver Tripura, a rejeté le Trinamool en tant que joueur marginal.

“Ce n’est pas la première fois que les Trinamool viennent à Tripura. Ils viennent ici depuis 1999, lorsqu’ils étaient avec le BJP. Chaque fois qu’ils viennent ici, ils doivent se taire et retourner à Kolkata après la publication des résultats des élections”, a déclaré le vice-ministre en chef de Tripura et chef du BJP, Jishnu Dev Barma.