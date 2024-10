Mamans de Beyoncé, Billie Eilish, Selena Gomez, Kelce Brothers Grace Mag Cover

Certaines mamans de célébrités sortent de l’ombre de leurs enfants célèbres et s’emparent de leur propre amour de premier plan – décrochant ainsi la couverture d’un magazine national !

Magazine Glamour Le numéro spécial « Femmes de l’année » de met en lumière les mères influentes de Beyoncé , Billie Eilish , Selena Gomez et le Kelce frères… font équipe pour une superbe séance photo.

Tina Knowles, Donna Kelce, Maggie Bairdet Mandy Teefey sont dans leur élément pour le tournage, prenant des poses et des sourires éclatants comme les reines qu’elles sont – après tout, elles sont les fières mamans de certaines des plus grandes stars du divertissement.