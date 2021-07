Maman Yasemin Uyar enlevée dans le NJ retrouvée morte dans le Tennessee alors que son fils en bas âge était sauvé et l’ex Tyler Rios arrêté

Un HOMME a été arrêté pour avoir prétendument enlevé son fils de 2 ans et la mère du garçon, peu de temps avant que la mère ne soit retrouvée morte dans un « cas d’école » de violence domestique.

Tyler Rios, 27 ans, de Highland Park, a été arrêté pour la disparition de son ex, Yasemin Uyar, 24 ans, et du fils du couple, Sebastian Rios.

Le corps de Yasemin Uyar a été retrouvé Crédit : Facebook

Tyler Rios est en détention dans l’attente de son extradition Crédit : Police de l’État du New Jersey

Une alerte orange a été émise suite à la disparition de l’enfant de 2 ans Crédit : Police de l’État du New Jersey

La mère d’Uyar, Karen, a confirmé à CBS2 samedi soir que les restes de sa fille avaient été retrouvés dans une zone boisée.

Pendant ce temps, une alerte orange pour l’enfant de 2 ans a été annulée après qu’il a été retrouvé sain et sauf à Monterey samedi, a rapporté la police de l’État du New Jersey via Twitter.

L’alerte a été émise pour la première fois vendredi après-midi lorsque Sebastian ne s’est pas présenté à la garderie et que sa mère n’est pas arrivée au travail.

Les agents ont ensuite effectué un contrôle de bien-être à la résidence d’Uyar sur Westfield Avenue.

La mère d’Uyar a posté sur Facebook après la disparition de sa fille Crédit : ABC

Karen Uyar a déclaré que Rios était « clairement un alcoolique » Crédit : ABC

La tragique nouvelle de la mort d’Uyar survient après que sa mère ait cherché désespérément sa fille.

La mère d’Uyar a déclaré au média au retour du petit Sebastian: « Je veux dire, nous sommes juste ravis que Sebastian soit de retour, mais notre objectif, autant que sur Sebastian, est également de trouver Yasemin. »

« Je garde toujours espoir. Je garde toujours espoir. Nous prions. Sebastian a besoin de sa mère, et nous voulons juste qu’elle rentre à la maison », a-t-elle ajouté.

La mère d’Uyar a posté sur Facebook après la disparition de sa fille dans l’espoir que « les gens comprendront mieux les ‘familles’ confrontées à la violence domestique ».

« Il y a plusieurs années, ma fille s’est impliquée avec ce garçon qui était clairement alcoolique. J’ai essayé de rester positive en voyant des lueurs d’espoir en lui et en l’embrassant dans notre famille. »

« Ses rages d’ivresse l’ont amené à étouffer ma fille jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse. La laissant par terre, il a volé sa voiture et s’est enfui. »

Rios aurait « traqué » Uyar après l’avoir quitté Crédit : Facebook

Une alerte orange a été annulée après la découverte de Sebastian Crédit : Facebook

Le message a ensuite détaillé les formes d’abus que Rios a infligés à Uyar.

« Il lui a donné plus de noir et de blues que je ne peux en compter. Au fil des ans, il s’est continuellement jeté sur son estime de soi avec des abus verbaux et émotionnels presque autant que des abus physiques. »

La mère d’Uyar a poursuivi qu’après qu’Uyar soit tombée enceinte, Rios la maltraitait verbalement, prenait le bébé et lui disait « à quel point elle était faible et inutile ».

Le message décrivait comment le départ d’Uyar « l’avait rendu furieux », et il l’avait harcelée « par tous les moyens qu’il pouvait trouver ».

L’ami d’Uyar a qualifié l’affaire de « manuel » de violence domestique Crédit : Facebook

Karen Uyar avait organisé une recherche pour sa fille Crédit : ABC

Une amie de la famille, Robyn Morris, a déclaré avant que le corps d’Uyar ne soit retrouvé: « J’espère juste qu’elle est en sécurité pour elle, sa famille et tout le monde. Cela a touché beaucoup de gens. »

Elle a ajouté: « Cas typique de violence domestique. Il a progressivement empiré et c’est là que ça s’arrête. »

La sœur d’Uyar, Marissa, a déclaré à WABC que Rios était sans abri et que lui et Uyar n’étaient pas ensemble.

Les dossiers judiciaires de 2018 obtenus par le Daily Mail montrent que Rios avait déjà été accusé de voies de fait graves, de vol et d’étranglement d’une victime de violence domestique.

Les documents montrent également que le tribunal a trouvé des « facteurs aggravants » selon lesquels Rios risquait de commettre « une autre infraction ».

Après avoir été reconnu coupable uniquement de violence domestique, Rios a conclu un accord de plaidoyer en février 2020 et a été condamné à 180 jours de prison, trois ans de probation et des conseils pour la gestion de la colère.

Rios est en détention dans le Tennessee et attend son extradition vers le New Jersey.