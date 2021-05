Maman va faire exhumer le corps de sa fille de 3 ans «  quelques semaines  » après avoir été enterré avec son père qui l’a emmenée en mer dans un meurtre-suicide

Une maman espère voir le corps de sa fille exhumé « dans quelques semaines » après que la fillette de trois ans ait été enterrée avec son père tueur.

L’Américaine Rebecca Saunders a déclaré qu’elle regrettait d’avoir permis à sa fille d’être enterrée avec son mari irlandais qui est entré dans la mer avec le petit dans ses bras dans un meurtre-suicide choquant.

Saunders, maman en deuil, a déclaré qu’elle espérait voir le corps exhumé dans quelques semaines

La fillette de trois ans a été noyée par son père dans un meurtre-suicide choquant

L’horrible incident a eu lieu en mars 2013, lorsque l’agriculteur Martin McCarthy, 50 ans, a décidé de se venger de sa femme lorsqu’elle a annoncé que leur mariage était terminé et qu’elle prévoyait de retourner aux États-Unis avec Clarissa, trois ans.

Le mois dernier, Mme Saunders a créé une page GoFundme pour faire exhumer la petite fille et lui est revenue après avoir admis qu’elle avait autorisé son enfant à être enterré «avec le père qu’elle aimait, mais qui lui a pris la vie», chagrin et choc. «

Et maintenant, la maman en deuil a annoncé qu’elle ferait exhumer sa fille dans quelques semaines à peine après avoir collecté 50000 €.

Elle a déclaré: «J’ai parlé à un directeur de funérailles qui m’a assuré qu’une fois l’exhumation effectuée, ils pourraient séparer Clarissa de son meurtrier.

«Le temps écoulé depuis l’enterrement n’est pas un problème.

« Je me sens tellement soulagé de cette nouvelle car c’était la plus grande question dans mon esprit alors que nous avançons pour postuler pour exhumer Clarissa. »

«J’ai reçu le certificat de décès du meurtrier dont j’ai besoin pour la demande aujourd’hui.

« Tout va bien, je prévois d’avoir tous les documents dont j’ai besoin terminés et affichés d’ici la mi-mai. »

Rebecca n’avait que 26 ans lorsque son mari de 50 ans a noyé Clarissa à Audley Cove à West Cork.

Trois jours plus tard, le père et la fille ont été enterrés ensemble dans un seul cercueil, la petite fille étant placée dans les bras de son père.

La mère de Clarissa a dit qu’elle regrettait de lui avoir permis d’être enterrée avec son père tueur

Martin McCarthy, 50 ans, est entré dans l’eau avec sa fille dans ses bras

Leurs corps ont été récupérés à Audley Cove Crédit: Niall Duffy – The Sun Dublin

Mme Saunders a admis que c’était une « terrible erreur » d’enterrer Clarissa en Irlande et souhaite que sa dépouille soit exhumée et renvoyée au Texas, où elle vit maintenant.

Sur sa page Go Fund me – Clarissa’s Cause – elle a dit que la décision de ramener Clarissa à la maison soulèverait le fardeau du sentiment qu’elle avait abandonné sa petite fille et lui apporterait une certaine fermeture.

Elle a déclaré: «En raison de la longueur et de l’ampleur de l’exhumation de Clarissa, nous ne savons pas quels sont les coûts qui pourraient être encourus le long de ce voyage.

«Si un conseil juridique doit être embauché, le processus sera extrêmement long et coûteux.

«Tous les fonds non utilisés dans le processus d’exhumation de Clarissa seront également reversés aux deux bonnes causes suivantes: Edel House qui soutient les victimes de violence domestique et l’Unité néonatale de l’hôpital maternité de l’Université de Cork.

« Veuillez nous prêter vos mots d’encouragement et vos prières en nous contactant sur Twitter. »

Plus tôt cette année, lors d’un entretien avec Opinion Line sur le 96FM de Cork, elle a déclaré qu’elle pensait que son mari d’alors avait pris une décision rapide, bien que les informations qui ont émergé plus tard indiquent qu’il y avait un certain degré de planification sur ses actions.

Elle a dit: « Je ne peux vraiment pas dire que je sens que je serai jamais capable de lui pardonner. J’ai l’impression qu’il a utilisé sa fille comme une épée pour me poignarder dans le cœur. Et je pense que c’est très mal.

« Je pense que l’attente que j’avais d’avoir enterré Clarissa si rapidement était … ce n’était tout simplement pas juste. Clarissa et son père sont morts un mardi et ils ont été enterrés un vendredi. »

«Dans ce petit espace de temps, j’ai dû décider de ce qui était arrivé à cette petite fille qui était mon monde.

«La première pensée qui m’a frappé dans le choc dans lequel j’étais était que je ne voulais pas qu’elle soit seule.

La maman a créé une page GoFundme, Clarissa’s Cause pour collecter des fonds pour l’exhumation du bébé

Elle a dit qu’elle voulait corriger cette « terrible erreur » d’enterrer Clarissa avec son père

«À l’époque, je ne savais pas à quel point Martin avait été planifié.

« L’ensemble des mesures qu’il a prises pour s’assurer que si ce n’était pas ce jour-là, il avait les étapes en place pour mener à bien sa fin de partie un autre jour. »

Mais elle a appris plus tard que son mari s’était adressé à un tribunal de la famille pour s’assurer que sa fille ne serait pas autorisée à quitter le pays.