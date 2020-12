La plupart des parents dans le monde ont une préoccupation commune, repérer les vêtements sales de leurs enfants qui traînent pendant des jours dans la maison. Cependant, une mère a trouvé une façon créative de pousser sa fille à admettre son insouciance et enfin à ramasser les vêtements non lavés. Une publication sur Facebook d’une mère nommée Xep Campbell a enseigné aux parents du monde entier comment gérer le problème séculaire des enfants qui laissent simplement leurs vêtements sales partout.

Xep faisait face à une situation similaire avec sa fille de dix ans lorsqu’elle a trouvé une façon artistique de mettre les choses en place. Dans un post Facebook, devenu viral pour sa prise sarcastique, Campbell explique comment ce qui a commencé comme une «expérience sociologique» s’est rapidement transformé en musée avec des animaux de la ferme.

Xep a expliqué que le soir des vacances de Thanksgiving, quand elle s’est couchée, elle a remarqué une des chaussettes de sa fille Kestrel sur le sol de la salle de bain. Contre son instinct naturel, Xep a décidé de ne pas le jeter dans le panier mais plutôt de voir combien de temps il y resterait, comme une sorte d’expérience sociologique. Cependant, Xep a écrit que même après une semaine plus tard, il est resté à cet endroit, montrant l’indifférence de sa fille.

Frustrée, Xep a décidé que l’action ou l’inaction de sa fille devait en effet être intentionnelle et méritait d’être reconnue pour un tel mouvement symbolique. Lorsque sa fille n’a pas remarqué la chaussette sale, Xep a décidé de l’exposer, comme dans une exposition d’art avec des objets abstraits. Xep a même fait une petite étiquette en espérant que cela motiverait sa fille à enfin faire le saut et à ramasser la chaussette sale et à la mettre dans le panier à linge.

Cependant, en regardant la version de l’exposition d’art de Xep sur la chaussette sale, sa fille lui a envoyé un SMS lui demandant si elle l’avait fait. Il semble que Kestrel était assez embarrassé et a dit à sa mère qu’elle en avait fait un piédestal. L’exposition de chaussettes a même eu son public mérité, alors les animaux de basse-cour sont arrivés, comme l’a écrit Xep. La mère a conclu le message et a partagé des photos de l’exposition artistique de The Forgotten Sock.

Depuis qu’elle a été partagée en ligne, la publication a été partagée plus de 1 43 000 fois et a reçu plus de 61 000 réactions, les internautes louant la mère pour sa créativité et son sens de l’humour. En mettant à jour le message, Xep a déclaré qu’elle partageait une relation très communicative avec sa fille. Elle a dit qu’elle et sa fille sont très idiotes ensemble et comprennent l’importance d’être ridicule et absurde. Elle a également dit qu’elle ne s’attendait pas honnêtement à ce que le message devienne viral, car c’était juste une autre chose stupide de la mère-fille.