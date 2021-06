Maman trouve un message vieux de 100 ans dans une bouteille lors d’une plongée sous-marine et prend contact avec la famille de l’auteur après une publication en ligne

Une maman a découvert un message vieux de 100 ans dans une bouteille lors d’une plongée sous-marine et est partie en mission pour retrouver la famille de l’auteur.

Le capitaine du bateau Jennifer Dowker est tombé sur la bouteille en verre vert vendredi dans la rivière Cheboygan, dans le Michigan, aux États-Unis.

Jennifer Dowker a vu la bouteille verte au fond des fonds marins du Michigan Crédit : Kennedy News

Elle a dit qu’elle avait l’impression d’avoir gagné à la loterie lorsqu’elle est tombée sur la découverte centenaire Crédit : Kennedy News

Se précipitant avec impatience vers son bateau, la maman de trois enfants a démêlé le message, qui disait : « La personne qui trouvera cette bouteille rapportera-t-elle ce papier à George Morrow, Cheboygan, Michigan et dira où il a été trouvé ? Novembre 1926. »

Après avoir posté en ligne dans l’espoir de trouver son propriétaire, Jennifer affirme qu’elle était « émerveillée » lorsque la fille de George, Michèle Primeau, 74 ans, a tendu la main.

La fille a reconnu l’écriture de son père et a admis que le personnage «sentimental» écrivait souvent des notes et les laissait à certains endroits.

Jennifer, de Cheboygan, dans le Michigan, aux États-Unis, a déclaré : « Je suis tellement sidérée par toute la situation.

« C’est incroyable. Je suis émerveillé par tout. C’était comme gagner à la loterie dans ma tête.

Jennifer nettoyait les vitres de son bateau la semaine dernière lorsqu’elle a décidé de rejoindre son ami Walter dans l’eau, alors qu’il s’entraînait à respirer à l’aide d’un détendeur.

Elle a déclaré: « J’aime faire de la plongée sous-marine dans la rivière et trouver de vieux artefacts. J’ai vu la petite bouteille verte posée sur un lit de poissons. Je l’ai ramassée et regardée, et je pouvais voir le papier à l’intérieur.

« C’était environ aux deux tiers plein d’eau et j’ai pensé ‘oh non’, mais j’ai pu trouver le mot ‘ça’ à travers le verre.

« J’étais comme » bon sang, c’est tellement cool « », a-t-elle déclaré.

La propriétaire du bateau, qui dirige Nautical North Family Adventures, a ensuite nagé vers ses amis sur le bateau, serrant le morceau d’histoire dans ses mains, avant de se précipiter sur le pont pour lire la note.

Cette nuit-là, elle a posté une photo sur les réseaux sociaux dans l’espoir qu’un résident local se manifeste et connaisse le propriétaire.

Depuis lors, la publication a attiré plus de 98 000 partages et 5 900 commentaires de lecteurs émerveillés.

Jennifer a déclaré: « Samedi matin, j’étais sur le bateau en train de faire de la plongée avec certains de mes clients et une fois qu’ils étaient dans l’eau, j’ai regardé Facebook et j’ai pensé » que s’est-il passé?

« L’une des personnes qui m’a envoyé un message m’a donné le numéro de téléphone d’une dame, mais en rentrant chez moi, la dame m’a appelé.

« Elle a dit ‘Je suis sûre à 100% que c’est mon père’. Il est mort maintenant, il est mort en 1995 et elle a soixante-dix ans.

« Elle était presque en larmes. Elle a dit ‘c’est exactement ce qu’il ferait’. Il mettait toujours des papiers dans le mur et des bouteilles dans l’eau.

« Elle a dit qu’il était né le 15 novembre, alors elle a pensé qu’il l’avait laissé tomber dans l’eau à l’approche de son 18e anniversaire. »

La fille de George, Michele, de Farmington Hills, à Detroit, Michigan, a déclaré : « Je ne peux pas croire tout cela.

« C’était intéressant parce que c’était la fête des pères ce week-end et cela m’a rappelé beaucoup de souvenirs à son sujet. J’ai tout de suite su que c’était mon père.

« Il était très sentimental et faisait des choses comme ça. Je me souviens d’une fois où nous campions, il l’a fait dans l’un de nos grands lacs ici, le lac Keiran.

« Cela m’a choqué parce qu’il est mort en 1995. C’est long. Voir son écriture après tout ce temps était assez émouvant. »