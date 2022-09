Maman terrifiée après qu’une femme ‘ait tenté d’arracher son fils de 2 ans avant de la suivre chez Lidl’

Une maman a été terrifiée après qu’une femme ait tenté d’enlever son fils de deux ans alors qu’ils rentraient chez eux.

Lisa Claw de Folkestone, dans le Kent, passait devant le Lidl local avec son tout-petit le dimanche 4 septembre lorsque la “tentative d’enlèvement” s’est produite.

La maman effrayée a pris une photo d’une femme qui a tenté de “kidnapper” son fils de deux ans Crédit : Lisa Claw

La femme a tenté d’arracher l’enfant de deux ans à l’extérieur de Lidl dans le centre-ville de Folkestone Crédit : Google Maps

La mère de deux enfants poussait sa fille d’un an dans le landau pendant que son fils grimpait sous les supports à vélos en métal à l’extérieur du supermarché.

Lisa a dit que son fils s’était alors mis à pleurer et alors qu’elle se retournait, une dame l’avait par le bras et lui disait “viens avec moi”.

“Tout d’un coup, mon petit garçon pleure vraiment et alors que je regardais autour d’elle, il y avait cette dame qui tenait mon fils par le bras en disant” viens avec moi “. J’ai immédiatement crié” lâche mon fils “”, a-t-elle ajouté.

La mère paniquée a réussi à attraper son fils et à courir dans la maison de son cousin à proximité, rapporte KentLive.

Et alors que Lisa essayait de garder ses enfants en sécurité, il est apparu que la femme les avait suivis et attendait maintenant à l’extérieur.

Elle a déclaré: “Je pensais qu’après environ 10 minutes, il serait sûr de rentrer chez moi à pied, mais non, cette dame m’a attendu près de Lidl et a commencé à me suivre jusqu’à la maison.

“Alors je me suis arrêté au bout de ma route et j’ai attendu qu’elle soit hors de vue, car je ne voulais pas qu’elle sache où j’habite.”

L’incident a été signalé à la police de Kent, mais maintenant, Lisa veut avertir les autres parents des dangers après que son fils ait été traumatisé.

“Mon fils avait très peur et n’arrêtait pas de pleurer. Il n’arrêtait pas de dire ‘maman, la dame va m’emmener'”, a ajouté Lisa.

“Je suis juste très secoué. Je ne m’attendais pas à ce que quelque chose comme ça se produise.

“Heureusement, la police est très serviable et traite cela comme une tentative d’enlèvement.”

La police de Kent a confirmé qu’un incident sur la place Middeburg avait été signalé juste avant 9 heures du matin le lundi 5 septembre après avoir signalé qu’une femme “aurait tenu le bras d’un enfant vers 17 heures la veille”.

“L’enfant a ensuite été récupéré par sa mère et ils sont repartis sans autre contact. Des enquêtes pour établir les circonstances sont en cours”, a ajouté la force.