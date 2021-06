Maman survit après avoir perdu ses deux enfants dans un carambolage horrifique de 18 voitures qui en a tué 10 après que la tempête tropicale Claudette a frappé l’Alabama

UNE MÈRE est dans un état grave à l’hôpital aujourd’hui après avoir perdu deux enfants dans un carambolage d’horreur de 18 véhicules qui a coûté la vie à dix personnes.

Candice Gulley conduisait son fils et sa fille, quatre filles qui vivent dans un ranch de survivants d’abus et deux invités chez eux après des vacances à la plage samedi après-midi lorsqu’ils ont été impliqués dans l’accident mortel.

Candice Gulley a perdu un fils et une fille dans l’accident Crédit : Facebook

Le carambolage de 18 voitures s’est produit samedi après-midi Crédit : AP

La camionnette de Gulley aurait pris feu Crédit : Reuters

La fourgonnette des Alabama Sheriffs Youth Ranches qu’elle conduisait et d’autres véhicules se sont écrasés sur une autoroute inondée alors que la tempête tropicale Claudette a semé le chaos dans l’État.

Selon WBRZ, le véhicule a pris feu sur l’autoroute mouillée.

Gulley était la seule survivante du véhicule après avoir été tirée des flammes par un passant.

Elle a été grièvement blessée et hospitalisée, mais son état serait désormais stable.

L’épave de l’accident a été qualifiée d' »horrible » Crédit : AP

Dix personnes sont mortes, dont huit enfants Crédit : Reuters

La mère était la directrice du Tallapoosa County Girls Ranch, une organisation à but non lucratif qui abrite « les enfants d’âge scolaire nécessiteux, négligés ou maltraités de l’Alabama ».

Michael Smith, directeur général de l’organisation à but non lucratif, a déclaré qu’il ne partagerait pas les noms et l’âge des quatre filles du ranch décédées dans l’accident.

Il a dit que le fils et la fille de Gulley étaient âgés de quatre et 16 ans.

« C’était horrible. Je n’ai jamais rien vu de tel de toute ma vie », a déclaré Smith à propos de l’accident.

Il voyageait dans un véhicule séparé et n’a pas vu l’accident mais a visité les conséquences.

Selon son site Web, au sein du ranch, « les enfants vivent dans des situations familiales avec des parents au foyer dans des ranchs en activité » pour enseigner « les principes chrétiens, le travail acharné, la responsabilité, les bonnes manières et la bienveillance ».

La cause n’a pas encore été établie Crédit : Reuters

La scène fait toujours l’objet d’une enquête Crédit : WFSA

Le Tallapoosa County Girls Ranch s’est adressé à Facebook après l’incident tragique pour demander des prières dans une période difficile.

« Nos cœurs sont lourds aujourd’hui. Notre ranch a subi de lourdes pertes. Comme certains d’entre vous l’ont peut-être entendu, l’un de nos véhicules de ranch a été impliqué dans un accident de voiture multiple cet après-midi », peut-on lire sur Facebook.

« Veuillez nous envoyer des prières pendant que nous traversons cette période difficile. Nous mettrons à jour les informations dès que nous le pourrons, et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. »

Le shérif du comté de Butler, Danny Bond, a déclaré à Reuters que les enfants à bord étaient âgés de quatre à 17 ans.

Un père de 29 ans et sa fille de neuf mois ont également été tués dans l’accident dans un véhicule séparé.

Cody Smith, du Tennessee, aurait conduit la voiture avec sa fille Ariana, sa mère et d’autres personnes sur les sièges passagers.

La mère et les autres passagers n’ont subi aucune blessure grave.

Cody Smith est également décédé dans l’accident Crédit : Service d’incendie volontaire de New Hope

Il est décédé sur les lieux et sa fille de neuf mois est décédée plus tard à l’hôpital Crédit : Facebook

Cody a été déclaré mort sur les lieux et Ariana est décédée dans un hôpital de Greenville.

L’accident a impliqué 18 véhicules, dont deux à 18 roues, a expliqué Bond, notant: « C’était probablement l’accident le plus horrible de l’histoire du comté de Butler. »

La cause de l’accident, qui s’est produit le long de l’Interstate Highway 65 entre Greenville et Fort Deposit, fait toujours l’objet d’une enquête.

La route était inondée par la puissante tempête à l’époque.

Les responsables de l’Alabama Law Enforcement Agency enquêtent pour savoir si cela pourrait avoir été causé par l’aquaplanage de véhicules sur la chaussée mouillée.

Le coroner du comté de Butler, Wayne Garlock, a déclaré à la WBRZ que la région était « notoire » pour l’aquaplanage.

Cinq autres personnes ont été blessées dans l’accident, mais aucune de leurs blessures n’était critique, a déclaré Bond.

La tempête a causé de graves dommages à travers l’Alabama Crédit : AP

Treize personnes sont mortes dans la tempête au total Crédit : AP

Claudette a été déclassée en dépression dimanche mais a repris des forces tôt lundi matin pour redevenir une tempête tropicale.

Treize décès ont déjà été liés à la tempête, dont le crash de l’Alabama.

Samedi, un homme de 24 ans et un garçon de trois ans ont été tués lorsqu’un arbre est tombé sur leur maison.

Une femme de 23 ans a également été tuée lorsque sa voiture a quitté la route dans un ruisseau gonflé, a rapporté WHNT-TV.

Pendant ce temps, près de deux douzaines de personnes ont été secourues par bateau à Northport, en Alabama, en raison d’inondations, selon WVUA-TV.

Après le sauvetage, l’agence de gestion des urgences du comté de Tuscaloosa s’est adressée aux médias sociaux pour annoncer que des volontaires de la Croix-Rouge étaient sur place pour aider toute personne touchée.

Environ 12 pouces de pluie ont été signalés le long de la côte du golfe du Mississippi et des vents violents ont continué à environ 30 mph.

La tempête tropicale Claudette a eu des vents maximums soutenus de 35 mph, a déclaré le National Hurricane Center dans un avis lundi matin.

Il se déplace vers le nord-est à travers les Carolines.

Il est alors en bonne voie pour traverser l’océan Atlantique.

Un avertissement de tornade est en place pour lundi matin à travers les Carolines côtières.

« Une tornade isolée est possible tôt ce matin sur certaines parties des Outer Banks », a déclaré Brad Reinhart, spécialiste du National Hurricane Center.

« D’ici l’après-midi, nous nous attendons à ce que le système soit bien au large. »

Les précipitations totales entre un et trois pouces sont les plus fortes pour la région et certaines parties de la Géorgie.