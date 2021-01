La mère d’une adolescente qui a été aspergée d’essence et incendiée par son petit ami d’alors a supplié en larmes un juge de « protéger sa fille » et de ne pas la libérer de prison.

Brae Taylor Lewis a été condamné à 11 ans de prison en 2018 après avoir été reconnu coupable d’avoir mutilé sa petite amie d’alors en l’incendiant le 27 mai 2016.

Le couple, qui avait tous les deux 17 ans à l’époque et vivait ensemble, avait une relation instable marquée par de fréquents abus verbaux et des «accès d’agressions réguliers».

Mais à l’approche de l’attaque de 2016, Lewis était devenu de plus en plus agressif et avait menacé de mettre le feu à sa petite amie à au moins une autre occasion.

Elle a subi des brûlures cutanées profondes sur 21% de son corps et des cicatrices permanentes sur les bras, la poitrine, l’abdomen, le dos et les cuisses après l’attaque de Marsden, au sud de Brisbane.

En 2019, Lewis, 20 ans, a soutenu qu’il essayait simplement de lui faire peur et a fait appel de sa condamnation pour avoir commis un acte malveillant destiné à causer des lésions corporelles graves.

Mercredi, le juge Michael Burnett a pris sa retraite et devrait rendre son verdict jeudi.

La femme et sa mère ont toutes deux lu les déclarations de la victime devant le tribunal mercredi.

La mère a dit au tribunal qu’elle craignait pour la sécurité de sa fille pendant la relation et l’a suppliée de le quitter.

« Son plaidoyer est pour la liberté, et le mien est pour lui de rester incarcéré », a-t-elle déclaré en larmes au juge.

«Je pense qu’il est un véritable danger pour la société, pour d’autres femmes sans méfiance et encore une fois pour ma fille … Votre Honneur, vous êtes la seule personne à pouvoir protéger ma fille.

La femme, qui a maintenant 22 ans, a déclaré au tribunal qu’elle avait toujours besoin d’une thérapie pour « l’attaque brutale » et qu’elle avait l’impression de « vivre une condamnation à perpétuité » (brûle à gauche, petit ami à droite)

La mère a déclaré qu’elle pensait que le plaidoyer de culpabilité de dernière minute de Lewis était une dernière tentative pour la liberté plutôt que le reflet de sa réhabilitation depuis son incarcération en 2016, et l’a décrit comme une dernière insulte à sa fille.

Les procureurs ont expliqué que la mère avait été informée d’une publication sur Facebook publiée sur le compte de Lewis il y a quelques jours à peine: « Plaidoyer coupable et sortir dans quelques semaines … Qui ne le ferait pas? Putain ouais. ‘

L’avocat de Lewis, Andrew Hoare, a nié que son client ait fait le message, malgré les commentaires de sa mère et de sa grand-mère qui « suggéraient qu’ils avaient l’impression que la déclaration venait de lui ».

«Je ne peux pas mettre d’essence dans ma voiture, je ne peux pas allumer une cuisinière à gaz, j’ai du mal à faire les choses de tous les jours et je me sens constamment conscient de mes cicatrices et de mon apparence.

Elle a du mal à faire confiance aux gens et fait encore des cauchemars à propos de l’épreuve.

« Je me suis réveillé de ce coma sans savoir où j’étais et avec des tubes qui sortaient de moi … Et puis j’ai découvert ce qui s’était passé et j’ai eu le cœur brisé de savoir que celui que j’aimais m’avait fait ça. »

M. Hoare a reconnu les graves conséquences pour les actions de son client tout en plaidant également pour que la peine soit réduite.

« Ces actes se sont produits il y a quatre ans et sept mois, alors qu’il était enfant », a-t-il déclaré. «Il a été détenu pendant plus d’un quart de sa vie.

Le tribunal avait précédemment appris que la victime avait passé deux jours dans un coma provoqué après l’attaque et que les brûlures étaient si graves qu’elles avaient pénétré sa peau.

Elle a admis qu’ils « se frappaient, se donnaient des coups de pied, s’étouffaient et se jetaient des objets », mais a déclaré que « à certains moments, il irait plus loin ».

Dans les mois qui ont précédé l’attaque, Lewis avait déjà aspergé d’essence sa petite amie de l’époque et menacé de l’incendier.

M. Hoare a reconnu les graves conséquences pour les actions de son client tout en plaidant pour que la peine soit réduite (ses brûlures sont illustrées)

« Je pensais, oui, il m’avait peut-être jeté ça sur moi pour me faire peur, mais je n’ai jamais cru qu’il allait un jour faire un pas supplémentaire et m’incendier », a-t-elle déclaré au tribunal lors de sa condamnation initiale.

Une semaine avant l’incident, il lui a jeté un tournevis et celui-ci s’est logé dans sa hanche. Elle n’a pas cherché de traitement médical à la suite de l’incident et a toujours une cicatrice.

Mais son avocat bénévole Andrew Hoare, en demandant un appel, a soutenu que Lewis n’avait pas l’intention de la mettre le feu et essayait plutôt de lui faire peur.

M. Hoare a déclaré que Lewis avait allumé les fumées dans l’air et ne l’avait pas allumée directement.

Il a également soutenu que Lewis a montré des remords immédiats en tentant d’éteindre les flammes.

À ce sujet, la victime a déclaré: « Une fois que l’incendie s’est éteint, il a commencé à pleurer et à crier qu’il était désolé et qu’il ne voulait jamais intentionnellement me blesser. »

«Il essayait simplement de mettre fin à une dispute. Il essayait simplement de lui faire peur pour qu’elle se retire », a déclaré M. Hoare à l’époque.

Lewis était un utilisateur quotidien au moment de l’incident et était accro aux amphétamines depuis l’âge de 15 ans.

Après que des voisins sont arrivés à la maison et ont appelé les services d’urgence, Lewis a fui les lieux. Il a appelé sa famille et lui a demandé s’il aurait des ennuis, mais a refusé de proposer son emplacement. La police l’a retrouvé à une adresse inconnue le lendemain.

L’avocat a soutenu que la peine initiale de 11 ans était une erreur judiciaire et a déclaré qu’une peine de huit à neuf ans était plus appropriée.

Deux témoins de l’incident ont déclaré au tribunal qu’ils étaient sous l’influence de la drogue à l’époque.

Le tribunal a appris qu’il avait eu une éducation difficile, avait été exposé à une violence importante et abusé sexuellement par un associé plus âgé. Son avocat a également déclaré que sa consommation de drogue avait augmenté après la mort de son jeune frère par suicide.

Son comportement était celui d’un toxicomane avec un traumatisme non résolu et non traité, qui a abouti à un acte qui a entraîné de graves conséquences pour la jeune femme.

