Maman stupéfaite halète ‘bloomin’ hell!’ alors qu’elle est déshabillée pour une chirurgie plastique en train de griller sur Send Nudes: Body SOS

Une maman stupéfaite a haleté “bloomin’ hell!” alors qu’elle était déshabillée pour une chirurgie plastique en train de griller sur Send Nudes: Body SOS.

L’émission E4 est hébergée par Vogue Williams et voit les participants montrés des avatars nus d’eux-mêmes pendant qu’ils discutent de la façon dont la chirurgie pourrait modifier leur apparence.

Dans un épisode récent, Elle, 23 ans, a rejoint Vogue pour parler de la façon dont devenir maman de son fils de quatre ans avait changé son corps et comment cela la faisait se sentir.

Elle a expliqué comment elle avait commencé à se lancer dans une carrière de mannequin à l’adolescence avant de tomber enceinte à 19 ans.

Lorsque Vogue lui a demandé où elle sentait que les choses avaient mal tourné concernant sa confiance en soi, Elle a déclaré : “C’était après la naissance, je suis devenue grande tout d’un coup.

“J’aimais mon corps, j’étais tellement confiant, mon corps me fait maintenant me sentir dégoûtant parfois.

“Je suis jeune et mon corps a l’air très vieux, ce qui n’est pas ce que je veux à mon âge… Je suis passé de la taille 4 à la taille 10 et 12”.

Vogue a ensuite montré à Elle une version avatar nue d’elle-même et a demandé à la jeune maman ce qu’elle en pensait.

Elle a répondu: “Bloomin ‘enfer. J’ai l’air énorme, j’ai l’impression d’avoir l’air énorme.

Lorsque Vogue lui a demandé de préciser ce qui la mettait si mal à l’aise avec son corps nu, Elle a répondu : “Ce sont les vergetures.





« Mon problème, ce sont mes vergetures. Je dirais que mon estomac était dodu, rayé, rouge, flasque… Juste pas très beau.

“Je regarde des photos de mon corps et je pense, ‘ce n’est pas à ça qu’un mannequin devrait ressembler’, et ça me bouleverse vraiment.”

Elle a ensuite été rassurée par des membres du public qu’elle avait un “grand corps” et qu’elle ne devrait pas se sentir gênée par ses vergetures.

Pendant ce temps, un chirurgien a expliqué qu’avoir plus d’enfants à l’avenir pourrait annuler tout traitement au laser qu’elle avait maintenant pour les cacher.

À la fin du programme, Elle a révélé qu’elle avait décidé d’attendre d’avoir terminé sa famille avant de suivre le traitement.

Send Nudes: Body SOS est diffusé sur E4 et est disponible sur All 4.