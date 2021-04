Un MUM-de deux sdéfaillance de plusieurs organes due à la septicémie et on lui a donné quelques heures à vivre après s’être coupée le genou alors qu’elle courait en vacances.

Loubna Trott, 51 ans, était à Majorque avec son mari et ses jeunes filles lorsque la bactérie carnivore est entrée dans son système.

Une mère de deux enfants n’a eu que quelques heures à vivre après s’être coupée le genou alors qu’elle était sortie pour une course en vacances Crédit: BPM

Loubna Trott, 51 ans, était à Majorque avec son mari et ses jeunes filles lorsque la bactérie carnivore est entrée dans son système. Crédit: BPM

Des images d’horreur montrent sa jambe rongée par la septicémie Crédit: SWNS

Quelques jours après son vol de retour en Angleterre, elle est entrée en état de choc septique et a subi plusieurs opérations pour sauver sa vie, la laissant avec une jambe «déformée».

Elle a dit: «Tous les matins, j’allais courir et un jour vers la fin des vacances, j’ai trébuché et j’ai frotté mes genoux et mes mains, j’ai en fait déchiré mes leggings de sport.

« Il y avait pas mal de monde ce matin-là alors j’ai continué à courir, en essayant de faire comme si tout allait bien. »

Elle a ajouté: « J’ai oublié ça pendant quelques jours, mais quand nous sommes rentrés chez nous, il y a eu une vague de chaleur au Royaume-Uni et je me souviens avoir vraiment, vraiment froid. Comme si je tremblais même s’il faisait vraiment chaud dehors.

«J’avais une vision trouble et j’étais tout le temps fatigué. La prochaine chose dont je me souviens était de vomir et de m’effondrer dans la salle de bain. Mon mari a appelé une ambulance, mais les ambulanciers ont dit que je venais d’attraper une punaise abdominale en vacances.

Le lendemain, Lou a téléphoné à son médecin généraliste et leur a dit qu’elle pensait qu’elle était mourante. Elle a réussi à obtenir un rendez-vous avec un médecin et son mari l’a conduite à la chirurgie.

« J’étais vraiment, vraiment chanceuse d’avoir quelqu’un là-bas qui savait ce qui n’allait pas. Je me souviens qu’elle a dit: » Je pense que vous avez une septicémie « et je suis allée directement à A&E », a-t-elle déclaré.

Contre toute attente, Lou s’est débrouillée et est sortie de son coma une semaine plus tard Crédit: BPM

Super-fit Lou a dit aux médecins « Je pense que je suis en train de mourir » alors qu’elle tombait malade Crédit: BPM

On a dit à sa famille qu’il était peu probable qu’elle y parvienne – mais la mère s’est battue pour revenir du bord du gouffre Crédit: SWNS

Mais sa vie a changé pour toujours – et il lui a fallu un an avant de pouvoir soulever un sèche-cheveux Crédit: SWNS

Bien que ses souvenirs soient encore flous, Lou a dit qu’elle se souvenait avoir entendu des gens pleurer en attendant d’être vue dans le RUH.

«J’ai entendu une femme dire ‘Je n’étais pas prête à ce que tu partes’ alors que quelqu’un était décédé et j’essayais de me convaincre que je n’allais pas mourir aussi.

«Des bactéries de la mer avaient pénétré dans la brouture de mon genou et cette punaise carnivore, appelée fasciite nécrosante, s’était infiltrée dans ma jambe et avait mangé tout le long de mon genou à ma cuisse.

«Je suis tombé en état de choc septique et ils m’ont mis dans un coma d’origine médicale. C’était une menace énorme pour la vie et je suis tombé en panne multi-organes, mais je ne savais rien de tout cela jusqu’à ce que je me réveille.

«À un moment donné, ils prenaient juste l’heure et ils ont dit à ma sœur, qui vit à New York, que je ne pourrais peut-être pas passer la nuit, alors elle a dû rentrer.

Cependant, contre toute attente, Lou s’est débrouillée et est sortie de son coma une semaine plus tard. Elle a dit que les médecins lui avaient dit que c’était uniquement parce qu’elle était en si bonne forme qu’elle avait survécu.

Les symptômes de la septicémie à surveiller La septicémie, également appelée empoisonnement du sang ou septicémie, est une réaction à une infection qui provoque des dommages au corps à ses propres organes et tissus. Le système immunitaire du corps est en surmultiplication. Il est essentiel que la septicémie soit repérée le plus rapidement possible, car si elle n’est pas repérée et traitée rapidement, elle peut entraîner un choc, une défaillance de plusieurs organes et la mort. Voici les symptômes à surveiller: Des troubles de l’élocution qui sont déclenchés par un manque d’approvisionnement en sang vers le cerveau

La peau tachée ou décolorée peut apparaître n’importe où sur le corps

Frissons ou douleurs musculaires extrêmes dus à un manque d’oxygène

Ne pas uriner au cours des 24 heures en cas de défaillance des reins

Ne pas uriner au cours des 24 heures en cas de défaillance des reins Essoufflement sévère lorsque le corps sent qu’il n’y a pas assez d’oxygène pour atteindre le cerveau.

La maladie augmente le «désir» de respirer pour l’augmenter. Peut également entraîner une respiration rapide ou un rythme cardiaque rapide

Une température élevée

Fatigue chronique

Changement d’état mental tel que confusion ou désorientation

Gonflement de la zone touchée

Elle a déclaré: «C’est un miracle absolu que j’ai survécu parce que 70% des patients en meurent. S’il était arrivé à mon bassin, ils n’auraient rien pu faire parce qu’ils ne pouvaient pas amputer à partir de là.

«Ils ne faisaient que verser des antibiotiques et ils ont continué à couper et couper jusqu’à ce que le virus disparaisse complètement.

«J’ai été en chirurgie trois ou quatre fois, puis ils ont dû me préparer à la chirurgie plastique. C’était la chose la plus horrible que quiconque puisse vivre. «

Quand Lou s’est réveillée, elle a vu sa famille se rassembler autour d’elle mais elle ne savait toujours pas si elle était morte ou vivante.

«C’était quelque chose à voir avec la drogue que je prenais, mais ils avaient tous des visages en plastique orange qui ressemblaient à des assiettes.

« Ils me regardaient et souriaient et disaient » tu es si fort « , mais je ne comprenais pas et je n’arrêtais pas de leur dire que je n’étais pas là », a-t-elle dit.

Une fois qu’elle a pu se tenir debout, Lou a dû réapprendre à marcher et au début, elle ne pouvait gérer que deux ou trois pas à la fois.

«Il a fallu plus d’un an pour revenir à la normale, je ne pouvais même pas prendre un sèche-cheveux. J’avais peur de courir et j’avais peur de la mer.

«J’ai souffert de stress post-traumatique et de flashbacks, mais j’ai essayé de devenir de plus en plus fort.

«La raison pour laquelle j’ai survécu était que j’étais en forme, alors maintenant je pense que je dois rester en forme pour rester en forme, surtout avec Covid.

Qu’est-ce que la fasciite nécrosante? La fasciite nécrosante est une infection bactérienne rare mais grave qui affecte les tissus sous la peau, les muscles et les organes environnants. On parle souvent de maladie «mangeuse de chair», bien que les bactéries ne mangent pas la chair. Au contraire, ils libèrent des toxines qui endommagent les tissus voisins. La condition peut commencer par une blessure relativement mineure, telle qu’une petite coupure, mais peut progresser et s’aggraver très rapidement. Si elle n’est pas reconnue rapidement, la maladie peut devenir mortelle. Les symptômes peuvent se développer rapidement et les premiers signes comprennent: une petite mais douloureuse coupure ou égratignure sur la peau

douleur intense proportionnée aux dommages sur la peau

une température élevée ou de la fièvre – semblable à la grippe Après quelques jours, vous remarquerez probablement: gonflement ou rougeur dans la zone, qui sera souvent ferme au toucher

diarrhée et vomissements

taches sombres sur la peau qui se transforment en cloques remplies de liquide La fasciite nécrosante est une urgence médicale qui peut se propager très rapidement. Si vous pensez que vous en souffrez, il est important de composer le 999 immédiatement.

«Ma jambe est horrible, on dirait que j’ai été dans un incendie. J’ai eu des greffes de peau de l’autre côté de ma cuisse – c’était vraiment, vraiment douloureux.

«Je le regarde et je me sens triste, mais je sais que j’ai de la chance d’être en vie», a déclaré Lou.

Elle a encore deux autres chirurgies de greffe de peau à subir, mais elles ont été retardées en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, la maman de deux enfants a recommencé à courir pour l’aider à surmonter son TSPT et a déjà relevé plusieurs défis pour une association caritative, dont un demi-marathon.

Elle a déclaré: « J’ai assisté à la course pour le cancer de la prostate et mon père est mort du cancer de la prostate il y a quatre ans. J’ai senti sa présence quand j’étais à l’hôpital et je voulais rendre quelque chose.

«Je viens de m’inscrire et j’ai commencé à courir. Ça a été un voyage vraiment étrange, mais je trouve que je ne m’inquiète plus pour les petites choses.

«Quand tu as été si proche de la mort, tu apprécies chaque instant.»

Cela survient après la mort d’un petit garçon d’une septicémie à peine cinq jours après avoir contracté une infection du nez.

Leo Dennis, quatre ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital Morriston de Swansea après avoir subi une crise d’épilepsie et une température élevée la semaine dernière.

Pourtant, sa mère Jemma, 24 ans, a reçu l’ordre de ramener son fils à la maison et de lui donner Calpol, selon sa famille.

Deux jours plus tard, la maman désemparée a ramené l’enfant à l’hôpital lorsque son état s’est aggravé.

Tragiquement, Leo est mort après avoir souffert de septicémie – parfois appelée empoisonnement du sang.