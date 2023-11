Maman s’inquiète de ce que son mari sabote délibérément les efforts visant à aider leurs enfants à perdre du poids

Le vieil adage selon lequel peu de choses sont plus fortes que l’amour d’une mère est vrai pour une mère qui essaie d’aider ses enfants à devenir des versions plus saines d’eux-mêmes.

Cependant, ses efforts sont contrecarrés par son mari, qui ne voit pas la nécessité pour leurs enfants de manger des aliments plus sains – et peut simplement se montrer violent. La mère a demandé conseil sur Reddit pour déterminer quelles devraient être ses prochaines étapes.

Une mère essaie d’aider ses enfants à perdre du poids, mais elle craint que son mari ne travaille contre elle.

La maman, qui a pris le sous-reddit « True Off My Chest » pour poster de manière anonyme, a expliqué que la situation est très personnelle pour elle. Elle a écrit : « J’étais « la grosse enfant », j’étais victime d’intimidation sans relâche et j’ai ensuite développé un horrible comportement. [eating disorder] cela s’est soldé par une hospitalisation d’office.

Après avoir fait face aux conséquences d’une relation malsaine avec la nourriture et l’image corporelle, cette maman ne veut naturellement pas voir ses propres enfants vivre la même chose.

Elle a expliqué qu’au cours des dernières années, ses deux enfants ont pris suffisamment de poids pour être « considérés comme obèses » et ont « révélé avoir été victimes d’intimidation à cause de leur poids ». Elle a donc redoublé d’efforts pour les aider à manger plus sainement. Le seul problème, c’est son mari.

“Mon mari a toujours eu un métabolisme rapide et était capable de manger n’importe quoi, et il était extrêmement en insécurité alimentaire lorsqu’il était enfant et je sais que cela l’a énormément affecté”, a-t-elle déclaré. « Il a toujours détesté les choses plus saines, les appelant « nourriture pour lapins ». Il aime le fromage, le beurre et tout ce qui est riche en matières grasses, et [because] il fait un travail physique, il est capable de manger des quantités massives sans conséquences.

Ce serait une chose si le père donnait le mauvais exemple à ses enfants avec ses habitudes alimentaires, mais il est allé encore plus loin. Il est apparemment incapable de comprendre pourquoi sa femme voudrait changer les habitudes alimentaires de leurs enfants et semble s’opposer activement à elle.

Selon la maman, “Il leur demande toujours s’ils veulent des secondes, ajoute des morceaux de bacon et du fromage râpé dans leurs assiettes après que je les ai préparés, etc.”

Pour aggraver les choses, son mari semble la mettre en colère au milieu de tout cela. « Il dit que c’est juste de la « graisse de bébé » et qu’ils « en sortiront en grandissant », et suggère parfois que mon [eating disorder] ça doit brouiller un peu ma perception », a écrit la personne.

Le mari fait bien plus que simplement empêcher sa femme de donner à leurs enfants des aliments sains.

Comme si saboter les efforts de sa femme pour aider ses enfants à mener une vie plus heureuse et plus saine n’était pas suffisant, les problèmes de cette famille sont bien plus profonds que cela.

D’autres utilisateurs de Reddit ont proposé une confrontation avec la réalité, soulignant que la femme avait déjà posté sur des sous-reddits sur la violence domestique.

« Vous avez bien plus de problèmes que lui qui donne de la malbouffe à vos enfants obèses », a commenté une personne. “Si ce n’est pas du sabotage direct et de la maltraitance totale des enfants, je ne sais même plus ce que c’est”, a ajouté un autre.

Qu’il s’agisse de menaces de blessures physiques graves ou de menaces de mort, sa sécurité et celle de ses enfants pourraient certainement être menacées. Évidemment, nous n’avons qu’un extrait de ce que cette femme a partagé de sa vie sur Reddit, mais il est clair que sa relation avec son mari présente un risque pour ses enfants.

Histoires connexes de YourTango :

Dans une étude de 2018, des chercheurs ont découvert une corrélation directe entre les enfants qui grandir dans des foyers avec des parents violents et obèses. Il est clair que ces enfants éprouvent des difficultés et que leur santé physique pourrait être le résultat direct du traumatisme qu’ils subissent à la maison.

La meilleure chose que cette maman puisse faire, pour elle et pour ses enfants, est de donner la priorité à leur sécurité.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence domestique ou de menace de violence domestique, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique pour obtenir de l’aide au 1-800-799-SAFE (7233), ou rendez-vous sur www.thehotline.org.

Mary-Faith Martinez est une écrivaine pour YourTango qui couvre des sujets de divertissement, d’actualité et d’intérêt humain.