Maman s’est sentie poussée vers le licenciement

BBC Kat Booker a déclaré qu’elle se sentait informée de ce qu’elle devait faire, au lieu de recevoir des informations neutres pendant sa grossesse avec Nancy.

Une mère dont la fille est trisomique a déclaré qu’elle s’était sentie « poussée vers l’avortement » pendant sa grossesse. Kat Booker, 42 ans, a déclaré que les informations sur l’état de santé de sa fille Nancy étaient « très négatives » et la faisaient se sentir « horrible ». L’association caritative Seren Dwt a déclaré que le langage utilisé pendant la grossesse pourrait avoir un « impact massif » sur l’expérience. Antenatal Screening Wales a déclaré qu’il était important que les informations soient proposées de manière « impartiale et sans jugement ».

Mme Booker, de Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, a déclaré qu’elle avait l’impression qu’on lui disait quoi faire tout au long de sa grossesse, plutôt que de recevoir des informations de manière neutre. « J’avais l’impression d’être poussée vers le licenciement, parce que c’était la chose la plus facile à faire », a-t-elle déclaré. « On m’a juste dit à quel point tout allait être difficile et toutes les choses que Nancy ne ferait probablement pas, mais on ne m’a donné aucune autre information car il y a des enfants qui vivent assez heureux avec le syndrome de Down. »

Kat Booker a déclaré qu’elle n’avait aucun doute sur sa décision de poursuivre sa grossesse

Elle a dit que Nancy, quatre ans, était un « rêve » qui « l’épuise de la manière la plus amusante possible ». Née à cause de la pandémie de Covid-19, elle se souvient avoir été seule aux rendez-vous et avoir besoin de plus de soutien. « Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qui se passait », a-t-elle déclaré. « Ce n’est qu’après mon départ, et j’y pensais, que j’étais vraiment très en colère à cause de la façon dont on m’avait parlé. »

D’autres mères d’enfants trisomiques ont déclaré avoir vécu des expériences similaires. Laura Howard, maman de Tomos, « effronté et fougueux », quatre ans, a déclaré que recevoir son diagnostic après sa naissance ressemblait « beaucoup à une situation de deuil ». « Nous avons eu une infirmière qui est arrivée et qui était très bouleversée et qui nous a dit ‘oh, vous êtes des gens trop gentils pour que cela vous arrive' », a-t-elle déclaré. « C’est avec de bonnes intentions qu’ils essaient de dire ça, mais cela crée quand même toute cette situation négative autour de ce qui n’est avant tout qu’un bébé. »

Laura Howard, Laura Thomas et Lou Kennedy (à l’extrême droite) ont créé une association caritative après avoir eu des bébés trisomiques

Avec deux autres mamans – Lou Kennedy et Laura Thomas – elle a créé Seren Dwt, une organisation caritative offrant des boîtes de bienvenue aux bébés trisomiques à travers le Pays de Galles. « Avoir ces boîtes signifie qu’il existe un groupe de soutien pour vous », a déclaré Mme Howard. « Vous n’êtes pas seul, et votre enfant ira bien, il y a des choses belles et positives qu’il peut réaliser et il y a une communauté prête et qui vous attend à bras ouverts. » Les trois termes convenus étaient extrêmement importants. « J’aurais aimé pouvoir revenir en arrière et me dire deux heures après sa naissance, quand nous avons réalisé que tout ira bien pour toi et qu’elle ira bien et que la vie ne sera pas catastrophique », a déclaré Mme Kennedy. . « Les réactions des gens, leur ton, leurs paroles ont un impact énorme », a ajouté Mme Howard.

Les coffrets de bienvenue, qui comprennent des bonnets tricotés, des peluches et des biscuits, sont offerts en cadeau pour célébrer les bébés trisomiques

Sarah Fox, responsable du programme de dépistage prénatal au Pays de Galles, est d’accord. L’organisation fournit les politiques, les normes et le cadre permettant aux services de maternité du Pays de Galles de proposer des tests de dépistage, généralement des échographies ou des analyses de sang, à celles qui choisissent de les subir. Elle a déclaré que leur rôle était de garantir que l’information était « solide » et « fondée sur des preuves », offerte de manière impartiale et sans jugement. « Par exemple, nous utiliserions un langage comme « probabilité » ou « chance ». Nous n’utiliserions pas le terme « risque ».

Sarah Fox affirme que des informations impartiales devraient être fournies aux futurs parents

« Nous parlerions de ‘conditions’ et non de ‘maladies' », a-t-elle expliqué. Mme Fox a déclaré qu’ils avaient formé toutes les étudiantes sages-femmes à la manière de proposer verbalement des tests de dépistage, ainsi qu’à fournir des informations écrites dans différents formats. Il ne s’agit que d’une partie de l’ensemble du système de soins de maternité, mais elle a déclaré qu’elle comprenait la nécessité d’écouter les commentaires. « Nous sommes prêts à relever le défi. « Nous voulons constamment améliorer et améliorer la formation et collaborer plus étroitement avec les services de maternité et avec les familles pour nous assurer que la formation est adaptée à l’objectif et que les informations sont adaptées à l’objectif pour permettre ce choix impartial et éclairé. »