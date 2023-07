Maman se tourne vers un panneau rose vif après des visites répétées du règlement sur le filet de basket

Rosalind Paciga décrit la bannière rose vif devant son filet de basket comme une sorte de lettre ouverte. Il commence par un grand cœur blanc et les mots « Cher voisin ».

Le reste du panneau de près de six pieds de haut au bout de son allée d’Ottawa ressemble plus à un plaidoyer d’un parent à bout de souffle.

« Les enfants de Beech, Lynwood, Oakvale et Fern vous supplient de nous donner du mou avec nos filets de basket », poursuit-il.

C’est un message écrit à un destinataire inconnu.

Paciga dit que depuis plus d’un an, quelqu’un dans le quartier de l’hôpital Civic appelle la ville pour signaler des filets de basket portables – d’abord pour des paniers qui étaient sur la route, puis pour signaler qu’ils n’avaient pas été suffisamment éloignés de la rue .

La ville dit que les moustiquaires ne peuvent pas rester dans la rue

Après une énième visite d’agents municipaux, elle a décidé de réagir en affichant sa pancarte pendant le week-end.

« Nous sommes en quelque sorte à un point de départ où nous sommes comme, s’il vous plaît, aidez-nous simplement à comprendre ce que nous pouvons faire pour trouver un compromis », a déclaré Paciga.

Ses enfants ont 10 et 6 ans, ce qui signifie qu’ils n’ont pas la force de traîner les lourds paniers d’avant en arrière pour jouer, a-t-elle expliqué.

Les enfants du quartier jouent au basket devant la maison de Rosalind Paciga sur Beech Street. (Dan Taekema/CBC)

Devoir sortir le cerceau chaque fois que quelqu’un veut tirer, tue également la possibilité de s’amuser spontanément en été, a déclaré Paciga.

« La ville apprécie les avantages que l’activité physique en plein air contribue à la santé globale des résidents et comprend que des filets de basket-ball peuvent être temporairement installés dans les rues de la ville », selon un communiqué de Roger Chapman, directeur des services des arrêtés et de la réglementation.

Cependant, le règlement municipal d’Ottawa sur l’utilisation et l’entretien des routes interdit aux résidents «d’encombrer une autoroute par quelque moyen que ce soit», ce qui inclut de laisser des filets de basket-ball sans surveillance sur le terrain appartenant à la ville à côté de la rue, a-t-il ajouté.

Par conséquent, les moustiquaires doivent être stockées sur la propriété d’un résident lorsqu’elles ne sont pas utilisées, indique le communiqué.

La partie délicate est que la proportion de la propriété d’une personne considérée comme faisant partie de l’emprise de la ville diffère en fonction de facteurs allant de la largeur des routes à la présence ou non d’un trottoir.

Afin de déterminer à quelle distance doit se trouver un filet de basket-ball lorsque personne ne joue, la ville a suggéré de le visiter l’outil geoOttawa et en recherchant leur adresse en cliquant sur la couche « property parcels ».

Pour la maison de Paciga sur Beech Street, cela semble montrer que le cerceau devrait être maintenu à moins de 10 pieds du garage.

Le conseiller dit que les voisins doivent parler

Le service des règlements a déclaré avoir reçu neuf plaintes concernant des filets de basket dans les cinq rues qui composent le quartier depuis le 1er janvier 2021.

Au cours de cette période, six avertissements verbaux et deux avertissements écrits ont été émis, demandant aux gens de les retirer de la propriété de la ville. Une plainte a été jugée non fondée.

Comté de quartier de Kitchissippi Jeff Leiper a déclaré que les plaintes semblaient « regroupées géographiquement », suggérant qu’il s’agissait probablement d’un résident qui avait signalé les moustiquaires. La ville a refusé de répondre lorsqu’on lui a demandé si c’était le cas, citant les lois sur la confidentialité.

Il a déclaré que bien qu’il soit techniquement illégal de stocker quoi que ce soit dans la rue, il était heureux d’apprendre qu’aucune amende n’avait été infligée et espère que « le règlement continuera de prendre un peu de légèreté ».

Un panneau avertissant les conducteurs de ralentir est posé à l’arrière d’un filet de basket-ball dans le quartier de l’Hôpital Civic d’Ottawa. Il y a au moins 10 cerceaux dans la poche de quatre rues où le règlement a été appelé à plusieurs reprises avec des plaintes. (Dan Taekema/CBC)

« Le panier de basket dans la rue est un excellent moyen pour les enfants de faire de l’exercice », a-t-il déclaré. « Je pense que les gens aiment regarder les enfants jouer. »

Leiper a applaudi l’approche de Paciga avec le signe, la qualifiant de « merveilleuse et généreuse » façon d’entamer un dialogue.

« Ce genre de problèmes ne seront pas résolus par l’application des règlements », a-t-il déclaré.

« Cela va se résumer aux voisins qui se parlent. »

Une promenade rapide dans la zone lundi a révélé 10 cerceaux, dont la plupart se trouvaient près de la rue, tandis qu’un était entreposé à côté d’une maison et un autre reposait sur son bord dans l’allée.

Un voisin qualifie la situation de « décourageante »

Bridget Remai vit sur Fern Avenue, au coin de l’enseigne Paciga, et a déclaré que le panier devant sa maison était utilisé tout le temps par ses enfants et ses voisins.

« C’est vraiment quelque chose que la communauté partage », a-t-elle déclaré, ajoutant que même si elle n’a jamais été visitée par un règlement, elle pense qu’il y a des problèmes plus importants auxquels les agents devraient faire face.

« Il y a de nombreux problèmes majeurs auxquels notre petite communauté est confrontée ici et d’autres communautés de la ville, cela pourrait être une meilleure utilisation des ressources. »

Remai a décrit sa poche d’Ottawa comme étant soudée et prévenante, expliquant que c’est en partie la raison pour laquelle il y a tant de confusion quant au manque de communication de la part de quiconque soulève les préoccupations concernant le filet de basket-ball.

« C’est vraiment décevant », a-t-elle déclaré. « Un peu décourageant. »

Rosalind Paciga dit qu’elle espère que le panneau qu’elle a affiché à l’extérieur de sa maison d’Ottawa amorcera un dialogue avec quiconque se plaint à la ville des paniers de basket dans le quartier. (Dan Taekema/CBC)

Paciga a déclaré que c’était le but de son signe – susciter la conversation et trouver une solution.

Mais jusqu’à présent, les seules personnes dont elle a entendu parler sont d’autres qui soutiennent son message.

« Nous avons demandé à notre voisin d’apporter une bouteille de vin hier soir pour dire: » Continuez à mener le bon combat « », a-t-elle déclaré.

« Cela reste un mystère qui est si contrarié par les filets de basket. »