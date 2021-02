Maman se termine avec la saison 8 sur CBS

Maman touche à sa fin.

CBS a annoncé que la huitième saison actuelle sera la dernière de la sitcom, et la finale de sa série sera diffusée le 6 mai. La huitième saison était la première sans Anna Faris, qui est partie avant le début de la saison et a été écrite lorsque son personnage, Christy, est allé à l’école de droit.

Producteurs exécutifs Chuck Lorre, Gemma Baker et Nick Bakay a publié une déclaration à la fin de la série.

« Au cours des huit dernières années, nous avons eu le grand honneur de donner vie à ces merveilleux personnages, en partageant leurs luttes et leurs triomphes avec des millions de téléspectateurs chaque semaine », ont-ils déclaré. «Dès le début, nous avons décidé de raconter des histoires sur le rétablissement de l’alcoolisme et de la dépendance qui sont rarement décrites dans une série de comédies en réseau. Qu’il s’agisse des réactions émotionnelles du public en direct lors de la soirée d’enregistrement de l’étape 20, ou des discussions à la Maison Blanche concernant la crise des opioïdes ou les histoires personnelles que nous continuons de recevoir sur les réseaux sociaux, nous sommes très fiers de savoir Maman a eu un impact positif sur tant de vies. Nous sommes éternellement reconnaissants à nos brillants acteurs et stars invitées, à nos merveilleux écrivains et à notre incroyable équipe pour ce voyage avec nous. «