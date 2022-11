Maman se bat pour la vie après l’horreur Nottingham Blaze ne sait pas que ses petites filles, 1 et 3 ans, sont mortes, révèle un ami de la famille

Une maman qui se bat pour sa vie après un horrible incendie à Nottingham ne sait pas que ses petites filles sont mortes, dit un ami de la famille.

L’incendie a ravagé l’appartement du premier étage à Clifton vers 3 h 17 hier, tuant deux jeunes sœurs âgées de un et trois ans.

Hier, deux jeunes sœurs sont mortes dans l'incendie d'une maison, qui a également gravement blessé leur mère

La police a arrêté aujourd'hui un homme soupçonné de meurtre, alors que la mère se bat toujours pour sa vie

Les amis de la famille et les résidents ont commencé à déposer des fleurs à l'extérieur de la maison carbonisée pour les jeunes filles

Leur mère a été transportée à l’hôpital, où elle reste dans un état critique en soins intensifs – ignorant ce qui est arrivé à ses filles.

La police et les pompiers ont rapidement lancé une enquête et interpellé aujourd’hui un homme de 31 ans soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre.

Aujourd’hui, alors qu’elle déposait des fleurs à l’extérieur de la maison carbonisée, un ami de la famille en larmes a décrit la tragédie comme “déchirante”.

Elle a poursuivi: “Ils forment une si belle famille.

“La maman ne va pas très bien du tout, elle va très mal et nous avons entendu dire qu’elle n’a pas été informée de la perte de ses deux petites filles.

“Je ne vois rien de pire se produire, en particulier à cette période de l’année juste avant Noël.

“C’est vraiment horrible, ton pire cauchemar.”

Les services d’urgence se sont précipités vers l’enfer du petit matin et ont transporté les deux filles à l’hôpital après les avoir retirées de l’appartement de Nottingham.

Cependant, tragiquement, malgré les tentatives désespérées des médecins, les jeunes sont décédés plus tard à l’hôpital après avoir inhalé de la fumée.

Leur mère se bat toujours pour sa vie, les membres de sa famille et ses amis priant pour qu’elle s’en sorte.

La personne en deuil a ajouté: «Je devais venir ici pour déposer des fleurs et rendre hommage.

“C’est très pénible de voir leur maison. Il est vidé.

« La maman, qui est dans la trentaine, vivait dans la région depuis longtemps.

“Il y a eu des problèmes avec son partenaire qui est peut-être récemment devenu un ex mais ce n’est pas à moi de dire ce qu’ils étaient.

“J’espère juste et je prie pour qu’elle se rétablisse complètement, mais découvrir que ses filles sont parties sera insupportable pour elle.”

Une enquête pour meurtre a été lancée hier après que les pompiers et les flics ont conclu que l’incendie avait été “délibérément déclenché”.

Les détectives ont arrêté aujourd’hui un homme de 31 ans soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre.

Il reste en garde à vue pour interrogatoire.

Des experts légistes avec des chiens renifleurs ont passé ce matin au crible les décombres de la maison du conseil à Fairisle Close.

Les débris étaient clairement visibles à travers la fenêtre supérieure cassée et l’appartement vidé en dessous.

Les voisins des appartements voisins ont été évacués et la scène du crime reste bouclée.

Deux sympathisants, qui ne connaissaient pas la famille, ont laissé des fleurs à l’extérieur avec un message « Avec amour et prières de l’église de Clifton.

Une femme a déclaré : « Cela a choqué notre petite communauté. Nos pensées vont à tous touchés par cette tragédie.

La police a été vue en train de fouiller l'épave hier et aujourd'hui