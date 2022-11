Maman s’arrête devant une grande maison, les enfants ne peuvent pas croire que c’est la leur

Presque chacun d’entre nous a vu ses parents déplacer des montagnes pour nous faire sourire. Une vidéo d’une mère surprenant ses enfants avec une toute nouvelle maison a fait surface en ligne. Et c’est la réaction de ses enfants qui gagne un million de cœurs sur Internet.

La vidéo a été publiée sur Instagram le 1er novembre et sous-titrée : « Cette maman surprend ses enfants en leur annonçant que la maison où ils se sont rendus…. est à eux ! Beau moment!” La vidéo montre une mère conduisant ses enfants dans une immense maison. Le texte intégré dans la vidéo se lit comme suit : “Ils n’ont aucune idée de ce qui va se passer…. J’ai gardé cette surprise pendant des semaines…. Bienvenue à la maison, mon amour !

Alors que la mère s’arrête devant une maison, elle indique aux enfants une maison et en parle. Dès qu’elle leur révèle que la toute nouvelle maison est à eux, ils éclatent en sanglots et se mettent à hurler de bonheur.

La vidéo est devenue virale et a recueilli plus de 21 lakh de vues et plus de 1,71 lakh de likes. Les gens ont exprimé leur amour pour la famille dans les commentaires.

Un utilisateur a écrit : « Magnifique. Un sentiment de chez-soi et de sécurité signifie tellement.

Un autre utilisateur a commenté: «Cette maison va être pleine d’amour! Profitez de votre nouvelle maison !!”

Un troisième utilisateur a déclaré : « Nous tenons pour acquis le profond besoin fondamental de sécurité et de joie qui est piétiné par les répressions de la vie. Et puis tout s’enchaîne. »

D’autres ont également exprimé leurs émotions positives envers la vidéo et ont apprécié le beau moment. Certains ont même exprimé leurs pensées à travers des emojis en plus des commentaires.

