Maman sanglote en révélant comment sa fille de 28 ans, décédée lorsque la voiture a plongé dans un lac glacé, a été “terrifiée” après le “viol d’un collègue”

Une maman est tombée en panne aujourd’hui alors qu’elle racontait comment sa fille avait été “terrifiée” par un viol présumé avant sa mort tragique.

Hannah Warren, 28 ans, est décédée après que sa Mini décapotable a plongé dans un lac gelé près d’un site de Tata Steel à Port Talbot.

Hannah Warren s’est noyée à Port Talbot à 200 miles de chez elle

Elle avait réussi à se libérer du véhicule submergé et à nager jusqu’aux rochers à proximité, mais elle est tragiquement retombée dans l’eau glacée et s’est noyée.

La mère d’Hannah a raconté aujourd’hui dans une enquête comment sa fille avait confié à son frère James qu’elle aurait été violée par un collègue.

L’incident présumé est survenu un an et un jour avant la découverte du corps d’Hannah le 4 février 2016.

Jane Barnes a déclaré avoir eu un aperçu de l’état d’esprit d’Hannah lorsqu’elle a lu des notes sur son téléphone et son iPad détaillant le viol présumé et ses conséquences.

Elle a ajouté: “Je me sentais extrêmement triste pour Hannah. Il était clair d’après les notes qu’elle avait écrites qu’elle était devenue terrifiée à l’idée d’aller au travail.

« Et elle avait peur de retourner dans son appartement au cas où il serait derrière elle.

“Elle a écrit qu’elle ne s’en remettrait jamais.”

L’enquête a révélé qu’Hannah travaillait dans une société de conception de bureaux à Londres appelée Oktra.

Elle a affirmé qu’Hannah avait été “encouragée” à garder le silence sur le viol présumé.

L’audience a été informée qu’Hannah avait été portée disparue de son domicile à Streatham, dans le sud-ouest de Londres, le 3 février.

Elle a disparu dans sa voiture vers 6 heures du matin et a ensuite envoyé un texto à son patron pour lui dire qu’elle avait l’intention de démissionner de son travail.

Hannah a ensuite fait le voyage de 200 milles jusqu’à Port Talbot où elle a conduit dans l’eau depuis une route à quai qui n’avait pas de barrières de sécurité.

Mme Barnes a déclaré à l’enquête qu’elle avait découvert qu’Hannah avait disparu lorsqu’elle avait reçu un appel téléphonique du petit ami de sa fille, David Murray.

Il lui a dit : « Je pense qu’elle fait une dépression. Elle parle beaucoup de bêtises.

“Elle dit qu’elle a parlé à Barack Obama et dit qu’elle a piraté un site Web du gouvernement et qu’elle est poursuivie par des représentants du gouvernement. Elle est partie dans sa voiture.”

La mère a demandé à M. Murray si elle avait pris de la drogue, ce à quoi il a répondu : “Non, absolument pas.”

Hier, le pathologiste du bureau à domicile, le Dr Ryk James, a déclaré à l’enquête qu’il pensait qu’Hannah était décédée des suites d’une noyade.

Son visage et son corps étaient couverts d'”un certain nombre” d’ecchymoses et d’égratignures, dont certaines sur son cou, indiquant qu’une ligature aurait pu être placée autour de lui.

Cependant, le Dr James a déclaré que cela pouvait avoir été causé par la ceinture de sécurité de la voiture.

Il y avait de “faibles” niveaux de cocaïne et de cannabis dans le système d’Hannah, mais le médecin n’a pas été en mesure de dire si cela était capable de “perturber son comportement”.

Hannah a également été décrite comme étant dans un état d’esprit “déformé” au moment de sa mort.

L’enquête se poursuit.

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.

Hannah avait voyagé de chez elle à Streatham à Port Talbot

Sa voiture s’est écrasée dans l’eau glacée mais elle a réussi à s’échapper Crédit : Facebook

Tragiquement, Hannah a ensuite plongé dans une écluse adjacente et s’est noyée

Sa mère a déclaré à une enquête que sa fille aurait été violée