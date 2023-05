Des voisins ANGRY se sont vengés d’une mère pour avoir » ruiné » leur fête de couronnement – mais sont-ils allés trop loin ?

Les célébrations en l’honneur du roi Charles III ont balayé la nation ce week-end férié – mais les festivités ont pris une tournure sur cette route particulière.

Aleksandra Kieloch et Matt Naylor ont été déçus de découvrir ce que des voisins en colère ont fait à leur voiture Crédit : Kennedy News

La Nissan Micra a été «décorée» avec des banderoles représentant le drapeau anglais, une couronne et un énorme cône de signalisation orange posé sur le toit Crédit : Kennedy Newsand Media

Une habitante de Lytham St Annes, dans le Lancashire, a provoqué une indignation majeure parmi ses voisins après avoir laissé sa voiture dans la rue avant de se rendre dans le Devon pour le week-end.

Les habitants ont qualifié Aleksandra Kieloch, de Czestochowa, en Pologne, de « inconsidérée » lorsqu’ils ont affirmé que son véhicule avait « ruiné » leurs célébrations de couronnement.

Pour se venger, les gens de la rue ont pris les choses en main – mais tout le monde n’était pas d’accord avec leur plan.

Debout à côté de la voiture, une découpe en carton grandeur nature du roi Charles III et assis devant se trouvait un panneau « route fermée ».

La mère de deux enfants a déclaré: « J’étais contrariée au début. Je pensais que c’était un peu idiot. J’étais ennuyée parce qu’ils n’avaient pas besoin de faire ça.

« J’avais passé une mauvaise nuit avec le bébé et j’avais oublié. C’est étrange qu’ils ferment la route de toute façon. Au bout d’un moment, je m’en suis remise. »

Le partenaire de 42 ans, Matt Naylor, a également trouvé la farce ridicule : « Nous nous sommes excusés mais ils ont dit que cela gâchait la fête. C’est une rue longue d’un kilomètre. J’ai trouvé ça hilarant », a-t-il déclaré.

« Un des voisins a envoyé un message samedi et nous avons réalisé que nous ne pouvions rien faire, puis dimanche matin, les gens nous disaient que nous étions inconsidérés », a-t-il ajouté.

Malgré le contrecoup auquel le couple a été confronté, Matt a expliqué que la plupart des voisins « l’ont bien pris » et que c’était « léger ».

Les décorations et le cône de signalisation avaient également été retirés de la voiture d’Aleksandra au moment où ils sont rentrés chez eux.

Mais, certains résidents avaient toujours un mauvais goût dans la bouche – et ont menacé d’exposer le couple sur les réseaux sociaux.

Les battant, Matt a mis en ligne des clichés de leur voiture et la cascade « stupide » « s’est retournée contre eux royalement » avec 1 300 likes et plus de 800 commentaires.

Le propriétaire de la société informatique a expliqué: « Le mépris des voisins s’est transformé en sympathie des habitants sur Facebook. »

L’homme de 41 ans a légendé son post sarcastiquement : « [Our] Coronation Street Party presque ruinée après que la voiture ait été laissée dans la rue par un résident distrait qui a fait un voyage inattendu.

« La règle était ‘toutes les voitures doivent être hors de la rue d’ici dimanche’, mais les habitants de [our] Street a décidé de profiter de la situation pour décorer la voiture de l’habitant avec des articles de couronnement. »

Une personne outragée a commenté : « De quel droit quelqu’un a-t-il le droit d’insister pour que nous nous joignions tous à nous et ensuite de toucher à la propriété de quelqu’un d’autre ? »

Quelqu’un d’autre a écrit : « En tant que communauté, nous pouvons tous nous rassembler en célébrant parfois différemment.

« Respectez le fait que la communauté célèbre. Merci. »

Un autre utilisateur déçu de Facebook a répondu : « Comme c’est pathétique. Je sais qui a le plus tort.

« Si la voiture est taxée, ils ont parfaitement le droit de s’y garer.

« Cependant, cela ne donne pas aux gens le pouvoir de toucher à la propriété de quelqu’un d’autre comme de presque ruiner une fête, vraiment? »

« Si je partais pendant une semaine et que je ne prenais pas la voiture, je ne déplacerais pas ma voiture de toute la semaine pour une petite fête poxy le dimanche non plus », a convenu un troisième.

Cependant, l’un d’eux a déclaré: « Aussi occupée que sa semaine ait été, il n’y a aucune excuse pour ne pas déplacer la voiture, elle s’en est tirée légèrement à mon avis. »

« La règle était que toutes les voitures devaient sortir de la rue dimanche, mais elles paient leurs taxes et assurances », a expliqué un autre usager en soutien aux voisins en colère.

« Ils peuvent se garer sur la route quand ils veulent ! »

Un autre a plaisanté: « Au moins, la voiture a participé au couronnement, je pense que ça a l’air plutôt bien. »

Un porte-parole du Fylde Council a déclaré: « Le protocole de demande de fermeture d’une route pour une fête de couronnement a été correctement suivi par les habitants.

« Dans le cadre de la fermeture, la personne responsable de l’organisation de la fermeture de la rue est priée d’informer tous les résidents de la fermeture avant la journée, et aurait pu demander le déplacement des véhicules si cela était jugé nécessaire.

« Le conseil de Fylde n’a pas été impliqué dans cette communication. »

La police du Lancashire n’a pas souhaité ajouter quoi que ce soit après avoir été approchée en raison d’un officier du PCSO photographié posant à côté de la voiture.

Les voisins ont affirmé que la voiture ruinerait leur fête de rue, malgré la longueur de la route Crédit : Kennedy Newsand Media