Maman révèle son dernier câlin avec son fils de 5 ans après sa mort du même cancer rare du cerveau qui a tué son père et son frère de 9 ans

Une maman a révélé le dernier câlin qu’elle a partagé avec son fils de cinq ans alors qu’il mourait du même cancer rare du cerveau qui a tué son père et son frère de neuf ans.

Marie Hughes a décrit la « vague écrasante de chagrin » alors qu’elle tenait son fils Milo dans ses bras pour la dernière fois.

Milo est décédé tragiquement d’une tumeur au cerveau le mois dernier Crédit : Mercure

Sa maman Marie Hughes a raconté leurs derniers moments ensemble, quand elle tenait son fils dans ses bras Crédit : Mercure

La maman a subi la perte de la moitié de sa famille à cause d’une maladie rare qui provoque des tumeurs cérébrales, perdant son fils Oscar en 2014 et son mari Ian décédé en janvier dernier à l’âge de 49 ans.

Parlant du moment déchirant où son fils Milo est décédé le mois dernier, Marie a déclaré au Mirror: « Je ne pense pas que quelqu’un d’autre puisse supporter ma douleur, mais je ne veux pas que quiconque oublie que mes enfants ont vécu. »

Milo a rendu son dernier souffle dans les bras aimants de ses frères Seb, 18 ans, et Lucas, 11 ans, et sa mère alors que la famille jouait sa chanson préférée, Shotgun de George Ezra.

Les larmes aux yeux, Marie se souvient : « Alors que Milo mourait, nous avons joué à Shotgun. Ça a l’air sauvage, mais il aimait cette chanson.

« Nous étions tous les trois avec lui. J’étais allongé sur son côté gauche, Seb était sur son côté droit et Lucas le long du bas. Nous nous sommes assurés qu’il pouvait nous tenir la main, même s’il ne bougeait pas à ce stade.

La mère a déclaré que son plus jeune ne céderait pas à la maladie et qu’elle chérirait toujours leur temps ensemble.

Elle s’est souvenue : « Il disait : ‘Je t’aime plus que les fleurs ne sont belles et plus que le soleil ne brille’. Il était incroyablement affectueux.

La mort de Milo était la troisième perte tragique dans la famille de Marie, après la mort de son fils Oscar, décédé un an après la découverte de sa première tumeur, à seulement 9 ans.

Le père de Milo, Ian, est décédé de la même maladie rare en janvier dernier à l’âge de 49 ans Crédit : Mercure

Marie a tragiquement perdu la moitié de sa famille à cause d’une maladie rare appelée syndrome de Li-Fraumeni Crédit : Mercure

Lorsque Marie et son mari Ian ont fondé leur famille, ni l’un ni l’autre ne savaient que Ian souffrait d’une maladie rare appelée syndrome de Li-Fraumeni, qui rend les gens plus vulnérables à certains cancers.

Parfois, la maladie peut être transmise aux enfants.

En 2013, la jeune famille a été frappée par une tragédie lorsque leur fils sportif Oscar, alors âgé de huit ans, est devenu instable en marchant et a eu des nausées.

Oscar a rapidement été diagnostiqué avec une tumeur médulloblastome, mais après avoir bien répondu à la chirurgie et à la chimiothérapie, les tumeurs se sont propagées au cerveau et à la colonne vertébrale de l’enfant de huit ans.

Marie a déclaré : « Nous n’avons pas perdu espoir jusqu’à la toute fin. Nous avons pensé : « Quelque chose va arriver, quelque chose de magique va se produire ».

«À la toute fin, il n’y avait que Ian et moi. Je lui ai chanté une berceuse danoise que je lui chantais quand il était petit, et il aimait ça. Nous lui avons parlé.

Puis, en 2020, quelques semaines seulement avant que son plus jeune fils Milo ne soit diagnostiqué avec la même maladie, le mari de Marie, Ian, est également décédé d’une tumeur au cerveau, à seulement 49 ans.

Avec Marie et Seb à ses côtés, la jeune famille a écouté One Day Like This d’Elbow, un morceau qu’il avait choisi pour ses obsèques.

Le fils de Marie, Oscar, est décédé tragiquement d’une tumeur au cerveau à l’âge de neuf ans Crédit : Mercure

Marie et son mari Ian ont créé une association caritative au nom d’Oscar pour financer la recherche sur les tumeurs cérébrales chez les enfants Crédit : Mercure

Tumeurs cérébrales : en quoi diffèrent-elles ? Le cerveau est composé de différents tissus et cellules qui peuvent se développer en différents types de tumeurs. Il existe plus de 130 types différents de tumeurs cérébrales. Glioblastome multiforme est la tumeur cérébrale primitive la plus fréquente et la plus maligne. Le glioblastome multiforme se propage généralement rapidement à d’autres parties du cerveau. Pour cette raison, ces tumeurs sont difficiles à traiter. Il n’est pas rare qu’ils réapparaissent après le traitement initial. Médulloblastome est la deuxième tumeur cérébrale la plus fréquente chez les enfants. Mais il s’agit de la tumeur cérébrale maligne (de haut grade) de l’enfant la plus courante. Environ 55 enfants reçoivent un diagnostic de médulloblastome chaque année au Royaume-Uni, selon Cancer Research. Le médulloblastome est le plus souvent diagnostiqué chez les enfants entre trois et quatre ans et entre huit et 10 ans. C’est un peu plus fréquent chez les garçons que chez les filles.

Marie a dit : « C’était notre chanson. Nous avons tellement aimé tous les deux. Il a eu la meilleure mort que nous puissions lui donner.

Malgré la perte douloureuse de sa famille, Marie a consacré sa vie à amasser des fonds pour la recherche sur les tumeurs cérébrales chez les enfants.

En créant un organisme de bienfaisance avec son mari Ian avant sa mort, Marie espère que l’organisme de bienfaisance empêchera d’autres parents de vivre la même douleur inimaginable qu’elle a traversée.

Marie a déclaré : « Je pense que c’est le travail de ma vie maintenant et il serait difficile d’y renoncer. Je ne peux pas vivre avec la frustration de ne pas aller plus loin dans la recherche.

Marie et Ian n’avaient aucune idée de la maladie rare de Ian lorsqu’ils ont fondé leur famille Crédit : Mercure

Ian avait survécu à un cancer de l’estomac contre toute attente avant d’être diagnostiqué en 2019 avec des tumeurs cérébrales Crédit : Mercure

« Nous avons besoin d’un traitement meilleur et plus doux. Lorsque nous avons créé l’association, j’ai dit que je ne voulais pas que d’autres parents vivent ce que j’ai vécu avec Oscar.

« C’est tellement douloureux de penser que six ans plus tard, j’y étais de nouveau moi-même.

« Je ne le reverrai plus, j’espère, mais je ne peux pas laisser quelqu’un d’autre le revivre. »

La Pediatric Brain Tumor Charity d’Oscar finance déjà un essai clinique pour voir si les enfants atteints de certaines tumeurs peuvent être traités avec une chimiothérapie moins toxique et des niveaux inférieurs de radiothérapie.

Malgré sa perte, Marie continue de regarder vers l’avenir, affirmant que ses fils Lucas et Seb lui donnent la force d’affronter l’avenir.

Elle a déclaré : « Lucas, Seb et moi pouvons encore créer de bons souvenirs.

« Je ne sais pas ce que je ferais si je n’avais pas les garçons.

« Ils sont toujours là et ils méritent d’avoir une bonne vie. C’est pourquoi j’ai créé l’association caritative.

« Je ne peux pas changer ce qui s’est passé mais je peux au moins essayer de faire de mon mieux pour eux. »

Pour faire un don à l’œuvre caritative d’Oscar, visitez oscarspbtc.org