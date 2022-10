Maman révèle le moment où sa petite fille a reçu un diagnostic de cancer agressif

Une maman a révélé le moment bouleversant où la douleur à la jambe apparemment innocente de sa jeune fille s’est avérée être un signe de cancer, avec une tumeur trouvée dans son estomac.

Apple Smith n’avait que trois ans lorsqu’elle a reçu un diagnostic de neuroblastome de stade quatre à haut risque – un cancer extrêmement agressif qui avait envahi tout son corps.

Apple Smith, qui a reçu un diagnostic de neurblastome, avec sa mère Anthea Crédit : Jam Press

Sa douleur à la jambe s’est avérée être le signe d’une énorme tumeur à l’estomac Crédit : Jam Press

Apple avec sa sœur Lulu Smith avant son diagnostic en juillet 2021. Crédit : Jam Press

Apple lors de son premier jour d’école le mois dernier Crédit : Jam Press

En juillet 2021, la mère et le père d’Apple, Anthea Smith, 46 ans, et Euriah Smith, 45 ans, ont emmené leur fille à A&E après avoir commencé à souffrir de douleurs aux jambes.

Les médecins ont d’abord pensé que la douleur était causée par une inflammation de l’articulation de la hanche et ont donné de l’ibuprofène Apple pour aider.

Cependant, en août 2021, la douleur est devenue insupportable au point qu’April ne pouvait plus se tenir debout, ce qui a incité ses parents à la ramener à l’hôpital une dernière fois.

Après de nombreuses radiographies, ses parents ont reçu la nouvelle choquante que leur fille luttait en fait contre le cancer, découvrant que l’enfant avait une grosse masse dans son abdomen.

“J’avais l’impression d’avoir cette grosse boule noire de peur dans mon ventre qui était si grosse que je pouvais à peine respirer”, a déclaré Anthea, qui est cadre supérieure chez BT, à NeedToKnow.online.

“Ma plus grande peur était que ma fille meure.

“Je savais qu’elle avait une grosse tumeur au ventre et ils ont dit que c’était un cancer infantile rare.

“La tumeur s’est propagée autour de ses reins, de ses intestins, de sa colonne vertébrale et de ses ovaires.

“Je ne connais personne qui ait vraiment eu un cancer, je ne comprenais pas la terminologie et je ne savais rien du cancer qu’Apple avait.

“Je leur ai demandé le jour où elle a été diagnostiquée combien de temps il lui restait à vivre et l’infirmière m’a regardé dans les yeux et m’a dit que leur objectif était de la guérir.

“Depuis, on s’accroche à ça.”

Lorsque Apple a été diagnostiquée, les médecins ont découvert que le cancer s’était déjà propagé dans tout son corps.

La petite avait une tumeur à l’estomac, ainsi que des points chauds de cancer dans son crâne, son sang et ses os. La maladie s’était propagée “aussi loin qu’elle aurait pu aller”.

Apple, qui a maintenant cinq ans, a dû commencer un traitement immédiatement, subissant de nombreuses séries de chimiothérapie, de radiothérapie et d’immunothérapie exténuantes.

Anthea a déclaré: “Vous vous sentez impuissant parce que vous ne pouvez rien faire pour qu’elle se sente mieux.

“Elle est à l’hôpital, vous êtes avec elle, vous lui tenez la main et elle prend de la morphine et elle prend tous les médicaments et vous ne pouvez rien faire pour qu’elle se sente mieux.

“Vous êtes également dans un service d’oncologie pour enfants avec d’autres enfants très malades et leurs parents.

“Même si vous voulez parler à ces parents, vous ne le faites pas non plus en même temps parce que vous ne voulez pas l’entendre.

“Si leur enfant était plus malade ou en phase terminale, vous ne voulez tout simplement pas ressentir cela pour votre propre enfant, c’est une période vraiment impuissante.”

Cependant, la petite Apple a défié tous les pronostics et, un an plus tard, approche maintenant de la fin de son traitement.

Les points chauds de la tumeur et du cancer qui se trouvaient dans le sang et le corps d’Apple ont maintenant complètement disparu.

La jeune fille a encore quelques points chauds dans ses os, mais avec seulement neuf jours d’immunothérapie, Anthea espère que d’ici novembre, sa petite fille sera enfin en rémission.

Elle a déclaré: “C’était vraiment encourageant de voir à quel point elle a bien réagi au traitement et les médecins sont vraiment satisfaits de sa progression. Ils ont dit que cela n’aurait pas pu mieux se passer.

Quels sont les signes et les symptômes du neuroblastome ? Les premiers signes et symptômes du neuroblastome peuvent être très difficiles à repérer, en particulier chez les jeunes bébés, car ils peuvent être confondus avec d’autres affections courantes. Cependant, selon NHS Choices, les signes et symptômes du neuroblastome comprennent : Un ventre gonflé et douloureux

Constipation

Essoufflement

Déglutition difficile

Une boule dans le cou

Boules bleues sur la peau et ecchymoses

Fatigue, faiblesse et douleurs osseuses

Mouvements saccadés des yeux et des muscles

“Cependant, vous avez toujours cette boule de peur selon l’endroit où vous vous trouvez. Si elle recommence à se sentir mal, la peur est énorme et vous pouvez à peine respirer.

“Mais quand les choses vont bien et qu’elle est en forme, heureuse et bien dans sa peau, la balle devient plus petite et vous pouvez y faire face.”

“Elle est tout simplement incroyable, elle vient d’avoir cinq ans et elle vient de commencer l’école.

“Ses cheveux reviennent, ce dont elle est très fière. Elle adore porter l’uniforme et est une petite fille confiante et heureuse.

“Après avoir passé tant de temps à l’hôpital au cours de la dernière année, nous étions inquiets de savoir comment elle s’intégrerait à l’école, mais elle vient de s’intégrer.

“Elle aime sa petite soeur Tallulah, deux ans, et c’est juste un rayon de soleil.”

Anthea pense que sa petite fille ne serait pas là où elle est aujourd’hui sans le soutien de Spread a Smile, une organisation caritative qui soutient les enfants gravement malades dans les hôpitaux, les hospices et les maisons à travers le Royaume-Uni.

Au cours de certains des mois les plus difficiles d’Apple, Anthea a déclaré que les personnes de l’association étaient les seules à pouvoir remonter le moral de sa fille.

La jeune assistait à des appels Zoom avec d’autres enfants souffrants, ce qui l’aidait à se sentir “moins seule”.

Anthea a ajouté: “Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Spread a Smile, ils nous soutiennent depuis le début depuis plus d’un an.

“Il y a eu des moments où elle était vraiment mal à cause de sa chimiothérapie à haute dose et elle a été hospitalisée pendant des semaines.

“Elle était si mal qu’elle ne pouvait même pas pleurer, elle était juste allongée là, ne regardait même pas la télévision, mais une chose qu’elle a faite a été de passer ses appels de soirée Zoom avec l’association caritative.

“Elle n’a peut-être pas parlé mais elle a souri, et c’est la seule chose qui l’a fait sourire.”