Maman réveillée à 2 heures du matin par un inconnu qui a fait irruption chez elle pour faire caca dans ses toilettes

Une maman a été réveillée à 2 heures du matin par un inconnu qui est entré par effraction chez elle pour utiliser les toilettes.

Kirsty MacDonald, 36 ans, a entendu le bruit de la chasse d’eau de ses toilettes avant qu’un homme ne dévale ses escaliers et ne sorte de sa porte d’entrée déverrouillée.

Kirsty MacDonald, 36 ans, a été réveillée à 2 heures du matin par un inconnu qui est entré par effraction chez elle pour utiliser les toilettes Crédit : Kennedy News

La coiffeuse Kirsty a trouvé tous ses objets de valeur en place, ce qui signifie qu’elle n’avait pas été cambriolée. Mais après avoir été touchée par une odeur nauséabonde, elle s’est rendu compte que l’intrus avait commis un numéro deux.

Ses images de sonnette Ring montrent le bandit coiffé d’une casquette quelques secondes avant son effraction criant à un copain: « J’ai besoin d’un ***. »

Il se glisse ensuite dans la maison et pète en franchissant le seuil. Kirsty a dit qu’elle était tellement dégoûtée qu’elle a dû blanchir ses toilettes avant de pouvoir dormir.

Mais lorsqu’elle a appelé la police, elle a affirmé qu’ils avaient ri et qu’aucun crime n’avait été commis.

Kirsty, de Brierley Hill, West Midlands, a déclaré : « C’est une atteinte à la vie privée. Votre maison est censée être votre espace sûr et c’est tout simplement irrespectueux.

« J’ai entendu la chasse d’eau des toilettes et un homme dévaler les escaliers en courant et on pouvait le sentir venir des toilettes.

« C’était horrible. Je n’arrivais pas à comprendre le fait que deux étrangers étaient entrés et avaient utilisé les toilettes.

Les copains ont dit à Kirsty qu’ils avaient reconnu le raider et elle lui a envoyé un message sur Facebook, exigeant des excuses Crédit : Kennedy News

Kirsty a entendu le bruit de la chasse d’eau de ses toilettes avant qu’un homme ne dévale ses escaliers et ne sorte de sa porte d’entrée déverrouillée Crédit : Kennedy News

« Nous avons dû en rire. La nuit, j’étais vraiment secoué. Mais vous ne pouviez pas vraiment l’inventer, n’est-ce pas ? »

Les copains ont dit à Kirsty qu’ils avaient reconnu le raider et elle lui a envoyé un message sur Facebook, exigeant des excuses.

La police des West Midlands a été approchée pour commentaires.