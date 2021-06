Maman rend hommage à la «belle fille» après que l’amante des chevaux Gracie Spinks a été retrouvée morte alors que le harceleur présumé a révélé

Une maman au cœur brisé a rendu hommage à sa « belle » fille qui a été retrouvée morte deux heures avant que le corps de son harceleur ne soit également découvert.

Gracie Spinks, 23 ans, qui était une cavalière passionnée, est décédée dans un enclos à Duckmanton, dans le Derbyshire, vers 20h40 vendredi.

Gracie a été retrouvée morte dans l’enclos de son cheval vendredi après avoir été mortellement blessée Crédit : Instagram

La mère de Gracie, Alison, a rendu un hommage émouvant sur Facebook Crédit : pixel8000

Michael Sellers, 35 ans, qui serait son ancien collègue de travail, a également été retrouvé dans plusieurs champs vers 11 heures du matin.

On pense qu’il a mortellement blessé le mannequin blond de six pieds alors qu’elle s’occupait de son cheval bien-aimé Paddy vendredi matin.

« Ma belle fille Gracie m’a été enlevée, son père, son frère et sa sœur et tous ceux qui l’aimaient et prenaient soin d’elle », a écrit la mère de Gracie, Alison Heaton, sur Facebook.

Elle avait également changé sa photo de profil pour le visage de Gracie, avec un cadre rose indiquant: « Stop à la violence contre les femmes, justice pour les femmes. »

Un ami a commenté : « Absolument déchirant et incompréhensible. Je pense à vous tous et je vous envoie à tous beaucoup d’amour.

Un autre a écrit: « Gracie était une belle personne à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Une belle âme prise bien trop tôt. »

Alison et plusieurs autres membres de la famille ont ajouté une bannière à leurs photos de profil sur Facebook

Le père de Gracie, Richard, et d’autres membres de la famille ont également ajouté le cadre de la campagne à leurs photos de profil.

Il est allégué que l’ancien collègue de travail de Gracie l’a tuée après qu’il soit devenu obsédé par elle et qu’il ait commencé à la harceler.

Pals a raconté comment Gracie, 23 ans, avait déposé une injonction contre lui après qu’il soit devenu « obsédé par elle » après un rendez-vous.

La police du Derbyshire s’est référée au Bureau indépendant de la conduite de la police (IOPC) – bien qu’elle ait refusé d’en donner la raison.

Le Sun dimanche a raconté comment un promeneur de chiens avait trouvé un kit de meurtre rempli de couteaux, d’une hache et d’une note disant « Ne mens pas » près de l’endroit où elle est morte, six semaines avant que Gracie ne soit tuée.

Un porte-parole de l’IOPC a ajouté: « Nous avons été informés qu’un renvoi est effectué par la force. Lorsque nous le recevrons, nous procéderons à une évaluation pour déterminer quelles actions supplémentaires sont nécessaires de notre part. »

Pals a déclaré que le couple, qui travaillait ensemble, avait eu un rendez-vous.

Ils prétendent qu’elle avait pris une injonction contre lui après qu’il ait continué à se présenter aux écuries.

Un ami a déclaré: « Il est devenu obsédé par elle et ne la laisserait pas seule. »

Les travailleurs dévastés de XBite au Markham Vale Business Park, Derbys, étaient en larmes lorsque la nouvelle de la mort tragique de son collègue Gracie a été annoncée vendredi.

Près de 7 000 £ ont déjà été reversés pour s’occuper de son cheval bien-aimé Paddy.

Des amis au cœur brisé prévoient également une veillée en sa mémoire.

Un message sur la page disait: « Gracie était une belle fille, à seulement 23 ans, elle avait déjà touché la vie de tant de gens et quels magnifiques souvenirs elle laisse derrière elle.

«Elle était aussi tellement, tellement têtue et elle défendait toujours ce qui était juste.

« Si vous connaissiez Gracie, vous sauriez aussi qu’elle était folle de chevaux et qu’elle avait le plus beau cheval appelé Paddy qu’elle aimait beaucoup.

« Bien qu’aucune somme d’argent ne puisse jamais ramener Gracie, je vous demande de donner tout ce que vous pouvez pour aider.

« Juste pour vous faire savoir que tous les dons seront remis à la famille de Gracie pour prendre soin de Paddy, son cheval qu’elle laisse derrière elle. C’est à la demande de sa famille.

« Nous t’aimons tous si tendrement Gracie, comporte-toi là-haut. »

Michael Sellers est soupçonné d’avoir tué Gracie Spinks

Gracie, 23 ans, avait déposé une ordonnance d’interdiction contre Sellars après qu’il soit devenu « obsédé par elle » à la suite d’un rendez-vous Crédit : pixel8000

