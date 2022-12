Maman reconnue coupable d’avoir agressé un enfant avec des balais, des couteaux ont été révoqués sous caution en attendant l’appel

Attention : Contenu dérangeant.

Une mère reconnue coupable par le tribunal provincial de Surrey d’avoir commis des crimes violents contre son enfant a été détenue pour violation de caution en attendant un appel prévu pour le lundi 12 décembre.

Il y a une interdiction de publication du nom de la femme de 41 ans liée à des preuves qui pourraient identifier ses enfants âgés de 18, 16 et neuf ans. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec son aîné et n’est pas autorisé à avoir des contacts avec les deux autres sans l’autorisation du ministère du Développement de l’enfant et de la famille, qui en a la garde.

La femme a été condamnée le 27 septembre 2021 à un peu moins de 12 mois de prison suivis de deux ans de probation et a purgé 39 jours avant d’obtenir sa libération le 4 novembre 2021 en attendant son appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

La juge Joyce DeWitt-Van Oosten, à Vancouver, a annulé la libération sous caution de la femme le 17 novembre 2022, sur la base de la prétendue violation de son ordonnance de libération le 16 septembre 2022.

Un juge de la Cour provinciale de Surrey a conclu que de 2011 à 2018, la femme avait régulièrement agressé son aîné avec des manches à balai, le dos de couteaux, des couteaux, des manches de vadrouille et de balai, des lattes de lit en bois, un fil métallique, son poing, un téléphone cellulaire et « d’autres objets ». qui peuvent être qualifiées d’armes, mais pas de poing.

Le juge de Surrey a déclaré que les blessures de la victime “n’étaient pas de nature insignifiante”. Le juge a conclu que la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable que la victime avait été agressée avec une arme à au moins sept reprises « et avait subi des lésions corporelles à la suite d’agressions contre elle avec et sans arme à au moins huit reprises ».

Le juge a noté lors de la détermination de la peine que la femme avait lancé un petit couteau sur sa fille, provoquant une lacération nécessitant des points de suture et entraînant une cicatrice, jeté un grand couteau de chef qui avait également provoqué une lacération nécessitant des points de suture et laissant une cicatrice, lui avait lancé un téléphone portable à la tête laissant une coupure qui a nécessité des points de suture et laissé une cicatrice, s’est cassé une dent avec un coup de poing, s’est cassé le doigt avec un manche de vadrouille Swiffer et l’a coupée avec un manche à balai en métal déchiqueté, laissant une cicatrice.

