Maman reçoit de la haine en ligne pour avoir plaisanté sur le fait de donner des tatouages ​​permanents à ses bébés jumeaux

Être parent est un processus heureux, mais il a ses hauts et ses bas. Cependant, on ne peut pas se tromper de solution pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien avec leurs enfants. Une mère de trois enfants s’est retrouvée dans un bassin de haine en ligne après avoir plaisanté sur ses fils jumeaux tatoués en permanence afin qu’elle puisse les distinguer.

La maman, Jennifer, est originaire des États-Unis et a déclaré dans une vidéo TikTok qu’elle avait emmené ses bébés dans un salon de tatouage mais qu’elle avait été renvoyée chez elle. “Quand je les ai emmenés là-bas, le gars a dit non, il devait avoir 18 ans ou plus bla, bla, bla”, a-t-elle déclaré.

Jennifer a alors décidé de leur faire faire des tatouages ​​temporaires à la maison. La vidéo, qui n’était censée être qu’une blague, est devenue virale et des milliers de personnes ont fait rage dans les commentaires pour avoir envisagé de se faire tatouer les bébés.

La vidéo montrait Jennifer choisissant un tatouage Jupiter pour “bébé A” et un tatouage Poissons et KO pour “bébé B” parce qu’il essayait toujours de “l’assommer”. Elle a d’abord essayé de mettre les tatouages ​​sur la tête de ses bébés et a ri, mais a fini par les mettre sur leurs mains à la place.

Les commentaires étaient remplis de haine envers la maman.

Un utilisateur a écrit : « Vous devriez pouvoir distinguer vos enfants, même s’ils sont identiques, réveillez-vous.

Un deuxième utilisateur a commenté – “C’est horrible, je ne peux pas croire que vous ayez emmené vos bébés dans un salon de tatouage. Mauvaise parentalité.

Un autre utilisateur a écrit : “C’est collant, ils vont se laver et cela montre que vous ne vous souciez pas assez d’eux pour savoir qui ils sont.”

Certains ont même dit qu’un tatouage temporaire était “une idée de sauvegarde dangereuse”.

D’autres ont proposé de meilleures solutions, comme les mettre dans des vêtements différents et leur donner des bracelets au lieu de tatouages. L’une des utilisatrices a également suggéré du vernis à ongles.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici