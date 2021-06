Maman raconte comment un garçon de 3 ans a été «traîné le long des pistes» alors qu’un manège l’a renversé alors que les pères essayaient de le soulever

UNE maman AUX YEUX D’AIGLE a couru pour donner les premiers soins à un garçon de trois ans qui a été renversé par un manège.

Le bambin a été transporté par avion à l’hôpital après avoir été grièvement blessé dans l’incident survenu dimanche lors d’une balade en chenille pour enfants.

Un garçon de trois ans a été grièvement blessé après avoir été heurté par un manège de chenilles foraines Crédit: actualités et photos du sussex

Le petit garçon a été transporté par avion à l’hôpital après l’horrible incident du South of England Show Crédit: actualités et photos du sussex

Une mère d’un enfant enceinte, âgée de 37 ans, « a couru instantanément » après avoir repéré le tout-petit errant sur la piste au South of England Show à Ardingly, dans le West Sussex.

Deux pères avec des enfants à la foire ont été vus en train d’essayer de soulever le chariot avant du petit garçon, deux ouvriers forains aidant également à le libérer et un autre courant devant pour informer l’Ambulance Saint-Jean de l’incident.

La maman, qui est enceinte de 25 semaines, a sorti le petit garçon « traumatisé » de la piste et l’a examiné pour des blessures.

L’ancien enseignant a déclaré à Sun Online : « Dès que j’ai couru, j’ai entendu d’autres personnes crier, et ces deux pères d’enfants sur les manèges ont couru et ont essayé de soulever le chariot avant de lui.

‘TRAUMATISÉ’

« Il en a fallu quatre pour soulever le chariot avant. C’est à ce moment-là que je l’ai attrapé.

« Je l’ai examiné, je suis formé aux premiers secours, alors je l’ai examiné et cela ne ressemblait à aucun os cassé.

« Il ne me connaissait évidemment pas et il est jeune et il a été traumatisé et il a essayé de ramper.

« Ce n’est que lorsque j’ai soulevé son t-shirt et l’ai tourné sur le dos que j’ai vu des ecchymoses se développer assez rapidement et quelques lacérations à l’arrière de sa cuisse, de sa hanche et de son omoplate.

C’était un magnifique petit garçon et ton cœur dit immédiatement « Oh mon dieu » Un témoin

« Il y avait du sang, mais ce n’était pas quelque chose qui nécessitait une pression.

« Heureusement, les roues du train ne l’ont pas écrasé. C’était le poids du train sur son dos. Cela l’avait un peu traîné. »

Les parents se sont précipités pour sortir les enfants qui pleuraient du manège tandis que la maman – qui est formée aux premiers secours – a sorti le petit garçon.

Elle l’a transporté sur 300 mètres jusqu’à un site de l’Ambulance Saint-Jean avant qu’il ne retrouve ses parents et qu’il soit transporté d’urgence à l’hôpital.

La mère à l’esprit vif a déclaré: « Ce n’était pas idéal, enceinte de 25 semaines le jour le plus chaud de l’année, à quatre pattes traînant un enfant et courant à travers un champ jusqu’à une ambulance.

« C’était un magnifique petit garçon et ton cœur dit immédiatement ‘Oh mon dieu’. »

Elle a ajouté: « Vous passez en pilote automatique sur l’adrénaline. »

Le Health and Safety Executive (HSE) a ouvert une enquête sur l’incident.

Un porte-parole de HSE a déclaré : « HSE a visité le site et effectué des enquêtes, qui sont maintenant terminées.

« Une mesure d’exécution écrite a été prise avec le titulaire de l’obligation. »

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: « La police a répondu à un rapport selon lequel un enfant aurait été heurté par un manège au spectacle du sud de l’Angleterre, à Ardingly dimanche à 17 heures.

« Un garçon de trois ans a subi une blessure grave nécessitant des soins hospitaliers.

« Il est maintenant dans un état stable. Les enquêtes sur l’incident sont en cours. »

Un porte-parole de la South of England Agricultural Society, qui organise le South of England Show, a déclaré: « Nous sommes attristés d’apprendre qu’un incident est arrivé à l’un de nos visiteurs hier impliquant le champ de foire au salon.

« Cela a été traité très au sérieux et une enquête a été immédiatement lancée par la police de Sussex et le Health & Safety Executive pour recueillir des informations complètes.

«Nos prestataires professionnels de services médicaux et d’urgence et la police, qui étaient tous déjà sur place, se sont rendus sur les lieux en quelques minutes et l’individu a reçu un traitement rapide.

« Comme notre protocole l’exige, les fournisseurs de soins médicaux ont immédiatement appelé le 999 pour s’assurer que la personne reçoive l’accès le plus rapide possible à d’autres soins d’urgence.

« Nous avons été informés plus tard que les blessures du visiteur seraient superficielles et qu’il était pour le moment maintenu à l’hôpital pour observation. On s’attend à ce qu’ils se rétablissent complètement.

« Nos pensées et nos sentiments vont à la famille et nous souhaitons un prompt rétablissement. »