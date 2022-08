Maman raconte chaque détail du stade à son fils malvoyant avant le match au Brésil

On dit que l’amour d’une mère est la forme d’amour la plus pure et la plus désintéressée et nous ne sommes jamais à court d’exemples tirés de la vie réelle qui prouvent que cette affirmation est vraie. S’il y a une personne qui sera à vos côtés quand personne d’autre ne l’est, c’est votre mère.

Dans une vidéo touchante qui a fait surface récemment, on a vu une mère décrire ce qui se passait dans un stade de football à son fils malvoyant. Le duo mère-fils était assis derrière les grilles du stade en tant que public lorsque le premier a expliqué les détails du stade au second.

Ce clip touchant a été partagé par le site d’information brésilien Razoes Para Acreditar. Racontant le scénario au stade, la mère raconte d’abord à son fils où les drapeaux ont été placés, prenant sa main dans la sienne. Elle pointe alors avec son bras dans la direction où se trouvait le stade. « Beaucoup de fans d’Avaí, ici il y a beaucoup de fans de Flamengo, tu sais ? Beaucoup », a-t-elle déclaré selon le site d’information.

Elle pointe son bras de l’autre côté et lui parle d’un autre gradin qui s’y trouvait. Elle lui dit qu’ils étaient assis derrière le but. « Comprenez-vous, mon amour ? ajouta-t-elle amoureusement à la fin.

Cette vidéo a également été partagée par un compte Instagram du nom de Fla Pomerode Embaixada. “J’adore Mengão. L’amour d’une mère pour son enfant ayant des besoins spéciaux. Mère Cristina explique à son fils Marcos Felipe les détails du match entre Flamengo x Avaí 24/07/2022 », lire la légende qui a été grossièrement traduite du portugais ici.