Une maman qui s’est réveillée d’un coma après un accident de voiture a connu «dans mon cœur» son petit garçon né par FIV après une lutte de cinq ans pour concevoir était mort.

Louis Thorold, cinq mois, a été tué dans le freak freak qui a laissé sa mère Rachael Thorold, 36 ans, se battre pour la vie lorsqu’une Mazda a renversé une camionnette Renault Master sur le sentier sur lequel ils marchaient en janvier.

Maman Rachael Thorold, 36 ans, a été grièvement blessée dans le freak freak qui a tué son fils Louis Crédit: PA: Press Association

Chris Thorold a rendu hommage au petit Louis alors que sa femme Rachael se battait pour la vie Crédit: East Anglia News Service

Le tout petit est mort instantanément dans l’accident à un point noir notoire sur l’A10 à Waterbeach, Cambs.

Rachael est restée dans le coma pendant dix jours après avoir fracturé son crâne et brisé presque tous les os du côté droit de son corps.

Lorsqu’elle a repris connaissance après presque huit semaines, Chris a finalement annoncé à sa femme la terrible nouvelle que leur fils était décédé.

S’exprimant via Zoom depuis son lit d’hôpital alors qu’elle poursuit sa convalescence, Rachael a déclaré au Daily Mail: «Je me souviens avoir été enceinte.

AGONIE DES PARENTS

«Et parce qu’il n’y avait pas de bébé, j’ai réalisé que j’avais dû le perdre. Je savais dans mon cœur qu’il était décédé.

Les médecins espèrent qu’elle pourra rentrer à la maison avant la fin du mois de mai après une guérison «miracle».

Rachael, qui a subi une rééducation intense, a déclaré: «Je fais tout pour aller mieux parce que je veux être la maman que Louis aimait.

« Je le lui dois. Je n’ai jamais pensé abandonner une seule fois. »

Le couple s’est marié en 2015 et a donné naissance au petit bébé Louis l’année dernière.

Après cinq ans de lutte pour concevoir, Rachael est tombée enceinte de Louis après leur premier cycle de FIV.

Le conducteur qui, selon eux, est responsable de l’accident mortel qui a tué leur bébé n’a pas été inculpé.

La fourgonnette avait été heurtée par une Mazda 2 lorsqu’elle y avait viré à Waterbeach, Cambs Crédit: East Anglia News Service

Chris pense que la femme, qui a environ 70 ans et vit dans le même village, est malade, mais a été vue en train de conduire.

Ils ont créé l’association caritative Louis Thorold Foundation pour lutter contre les décès d’enfants piétons en améliorant la sécurité routière.

L’organisme de bienfaisance exhortera les conducteurs âgés de plus de 70 ans à subir un nouveau test régulièrement.

Louis est né en août de l’année dernière, laissant le couple « ivre de bonheur ».

Rachael a déclaré: « J’avais envie d’être maman depuis si longtemps. Cela avait été une lutte massive. Louis était notre petit miracle et un bébé adorable.

« Il était tout simplement merveilleux, souriant et heureux. Nous l’avons eu pendant si peu de temps, mais il était tout pour nous. »

Quelques semaines à peine avant l’accident mortel, Rachael, une responsable du plan local du conseil, a publié une photo aimante de son garçon avec une série d’étiquettes de FIV et de traitement de fertilité.

La police a déclaré que Louis avait été tué et que Mme Thorold était restée dans un état critique à l’hôpital d’Addenbrooke à Cambridge.

Le conducteur de la fourgonnette et le conducteur de la fourgonnette et de la Mazda ont été légèrement blessés et sont restés sur les lieux.

Les médecins ont déclaré que Chris Rachael était dans le coma avec des lésions cérébrales et avait moins de 50 à 50 chances de survie.

Il passa deux heures à tenir Louis alors qu’il lui disait ses derniers adieux.

Chris a déclaré au Daily Mail: « Il avait un petit sourire sur son visage. Il y avait quelques petites coupures et ecchymoses, mais sinon, il avait l’air si parfait.

«J’ai dû demander aux infirmières de m’appeler. C’était la seule façon de le quitter.

«J’étais prêt à ce que Rachael meure. Je me suis dit qu’au moins elle serait avec Louis.

«J’ai réalisé que j’avais deux choix – je pourrais tout finir. Ou je pourrais être là pour Rachael.

RÉCUPÉRATION « MIRACLE »

«Tant qu’elle était encore en vie, elle avait besoin de moi. Si c’était difficile pour moi, c’était 100 000 fois plus difficile pour elle.

Les cendres de Louis sont maintenant conservées dans son lit, enveloppées dans un sac de couchage qu’il portait la nuit.

Chris a dit que c’était « un miracle » que sa femme rentre à la maison, mais admet que « ce n’est pas fini. Elle doit maintenant faire face à une maison sans Louis. »

Après la mort de leur fils, Chris a rendu un hommage déchirant au petit garçon, affirmant qu’il avait fait de ses parents «les personnes les plus heureuses du monde».

Il a dit: «Nous t’aimerons toujours notre petit Louis. Vous n’étiez avec nous que pendant une courte période, mais vous avez fait de nous les personnes les plus heureuses du monde.

«Je ne peux pas décrire à quel point nous sommes navrés que vous soyez parti.

« Vous êtes un petit garçon si heureux et votre sourire joyeux et votre rire ne nous quitteront jamais. »

Chris et Rachael Thorold auraient été les « parents les plus heureux du monde » Crédit: East Anglia News Service

La collision mortelle s’est produite sur l’A10, Ely Road à Waterbeach, Cambridgeshire Crédit: East Anglia News Service