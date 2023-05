Une maman qui a plaisanté sur le fait que son fils meurtri ressemblait à un « petit fou » dans des textos à son partenaire avant qu’il ne le secoue à mort a été emprisonnée.

Louise Lennon, 32 ans, et Jacques Drummond, 33 ans, s’est également envoyé un message faisant référence au placement de Jacob, 15 mois, dans une « chambre de torture ».

Le petit Jacob Lennon a été secoué à mort Crédit : PA

Sa mère Louise Lennon a fermé les yeux sur la souffrance de son fils Crédit : PA

La mère a été emprisonnée aujourd’hui pendant 10 ans après avoir été reconnue coupable d’avoir causé ou permis le décès d’un enfant et de la cruauté envers les enfants.

Drummond a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 32 ans après avoir été reconnu coupable de meurtre et de blessures intentionnelles.

Il a secoué le petit Jacob à mort chez lui à Roehampton, dans le sud-ouest de Londres, après avoir pris de la cocaïne avec un ami.

Le Old Bailey a entendu Drummond mener une campagne d’agressions « sadiques » délibérées contre le tout-petit que Lennon n’a rien fait pour arrêter.

Cinq jours avant le meurtre, l’ex-gardien a envoyé à Lennon un message tordu disant qu’il mettait Jacob dans la « chambre de torture », qui faisait référence à sa chambre.

Cela faisait suite à un mème de Ben Stiller dans le film Heureux Gilmore avec la citation : « Maintenant, vous irez à dormir ou je t’endormirai. »

Dans un autre texte ignoble, Lennon a qualifié son fils de « petit fou » à cause de ses ecchymoses.

Le 27 août 2019, la mère a appelé le 999 affirmant que Jacob s’était cogné la tête « comme s’il était tombé du lit ou quelque chose comme ça ».

Elle a également affirmé que son fils avait trébuché en revenant d’un supermarché.

Les médecins ont découvert que ses yeux étaient si enflés qu’il ne pouvait pas les ouvrir et qu’il « ressemblait à un panda » parce qu’il avait des ecchymoses si sombres.

Il avait également des ecchymoses sur le front et la tête alors que son crâne était « presque mou et spongieux ».

Le tribunal a appris que ses parties génitales étaient enflées et qu’il avait une blessure correspondant à un « pincement extrême » ou à une morsure qualifiée de « sadique ».

Des traces de cocaïne ont également été trouvées dans son système après sa mort.

Une autopsie a révélé que Jacob était décédé après plusieurs épisodes de traumatismes infligés aboutissant à l’infliction d’une blessure mortelle à la tête, qui a été décrite comme « l’équivalent d’une chute d’un immeuble au premier étage ».

Le pathologiste a également découvert qu’il était probable que Jacob se soit cogné la tête contre une surface contondante alors qu’il était secoué.

Jacob avait plusieurs blessures antérieures datant de quelques jours à quelques semaines et une blessure « finale » datant de moins de deux jours.

Les services sociaux avaient placé Jacob sous un plan de protection de l’enfance dans la catégorie de la violence psychologique en décembre 2018.

L’inspecteur-détective en chef Wayne Jolley a déclaré: « Personne qui a écouté le catalogue des blessures infligées à Jacob Lennon ne peut être autre chose qu’horrifié.

« Il est difficile de comprendre comment un bébé aussi jeune et vulnérable a pu être aussi maltraité.

« Drummond et Lennon ont cherché à dissimuler leur culpabilité en blâmant les accidents ou en feignant d’ignorer comment il avait été blessé. Cependant, un jury a vu à travers leurs tentatives pour éviter le blâme et les a trouvés tous deux responsables de la mort de Jacob.

« Cette affaire était très pénible et je tiens à remercier mon équipe et tous ceux qui ont soutenu le parquet pour leur professionnalisme et leur diligence.

« Toutes les personnes concernées ont dû écouter des preuves vraiment poignantes, mais nous étions déterminés à persévérer et à traduire en justice les responsables de la mort de Jacob. »

Jacob avait des traces de cocaïne dans son système Crédit : BPM

Drummond a torturé le bébé Crédit : PA