Une mère de cinq enfants qualifiée de « dégoûtante » par les trolls pour avoir allaité sa fille de cinq ans a appelé les femmes à « cesser de se déchirer ».

Tegan Hartley a posté dans le groupe Facebook d’une mère de Gold Coast pour marquer cinq ans d’allaitement de sa fille Sahara, qui a dû être nourrie au lait maternisé pendant les huit premières semaines de sa vie après sa naissance prématurée.

Mais le message de célébration a été accueilli par des réactions « horribles et honteuses », un commentaire la qualifiant de « dégoûtante » appréciée par 60 autres femmes.

Tegan Hartley a appelé les femmes à « cesser de se déchirer » après que la mère de cinq enfants ait été qualifiée de « dégoûtante » en ligne pour avoir allaité sa fille de cinq ans, Sahara (image en stock)

« Vous pouvez avoir une opinion, mais il n’y a pas besoin de injures, en particulier en ce qui concerne l’allaitement, il y a déjà assez de stigmates autour et cela doit cesser », a déclaré Mme Hartley au Courier Mail.

« Les seins sont trop sexualisés, en particulier par les jeunes générations, mais ce sont littéralement des outils d’alimentation, des morceaux de graisse dans votre poitrine qui contiennent du lait pour nos enfants. »

«Les femmes doivent également cesser de faire honte à ceux qui nourrissent les préparations pour nourrissons, lorsque nous nous déchirons, cela donne à certains hommes plus de pouvoir pour le faire.

Les trois enfants plus âgés de Mme Hartley, Jayden, 10 ans, et les jumeaux Indigo et Zakariah, sept ans, ont tous été nourris au lait maternisé, ce qui a motivé son désir d’allaiter le Sahara à sa naissance.

Bien que cela n’ait pas été facile, la mère de Pimpama, qui allaite toujours son fils Jameson, âgé de deux ans, a déclaré que l’expérience était extrêmement enrichissante.

Mme Hartley a déclaré que Sahara ne se nourrit de son sein que tous les deux jours et principalement pour le confort, mais elle croit en l’auto-sevrage et sa fille n’est pas prête.

L’Organisation mondiale de la santé recommande d’allaiter moins d’une heure après la naissance et « jusqu’à deux ans ou plus » (stock)

Bien qu’elle soutienne les décisions des autres mères, elle espère normaliser l’allaitement plus longtemps car elle ne pense pas que ce soit aussi étrange que les gens le pensent.

L’Organisation mondiale de la santé recommande que « les nourrissons commencent à allaiter dans l’heure suivant leur vie, soient allaités exclusivement au sein pendant six mois, avec l’introduction en temps opportun d’aliments complémentaires adéquats, sûrs et correctement nourris tout en continuant à allaiter jusqu’à deux ans ou plus ».

La présidente de la branche australienne de l’allaitement du Queensland, Kath Angus, a déclaré que l’allaitement est un outil parental important qui a été lié au développement émotionnel de l’enfant, en particulier l’attachement entre la mère et l’enfant.

Elle a déclaré que les familles qui allaitent au-delà de deux ans sont normales et saines, mais que cela se produit souvent avant le coucher ou le matin lorsque les parents sont à la maison, pas en public, ce qui fait que cela semble inhabituel pour la société.