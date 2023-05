Maman qui a écrit un livre pour enfants sur le deuil accusé du meurtre de son mari

SALT LAKE CITY –

Une auteure de livres pour enfants qui, selon les procureurs, a tué son mari se bat avec ses proches au sujet du domaine familial depuis sa mort l’année dernière, selon des documents judiciaires.

Kouri Richins, 33 ans, est accusée d’avoir empoisonné son mari avec une dose mortelle de fentanyl à leur domicile dans une petite ville de montagne près de Park City, selon des documents d’accusation.

Les accusations de meurtre déposées cette semaine surviennent des mois après que Richins a auto-publié « Êtes-vous avec moi? » — un livre de contes illustré relatant un jeune garçon qui se demande comment son père décédé reste présent dans sa vie.

Les procureurs allèguent que Richins a appelé les autorités au milieu de la nuit en mars 2022 pour signaler que son mari, Eric Richins, était « froid au toucher ». Elle a dit aux officiers qu’elle avait fait à son mari une boisson mélangée pour le célébrer en vendant une maison de plusieurs millions de dollars. Elle est ensuite allée apaiser un de leurs enfants pour qu’il dorme dans la chambre voisine. À son retour, elle a trouvé son mari insensible et elle a appelé le 911, selon les procureurs.

Un médecin légiste a découvert plus tard cinq fois la dose mortelle de fentanyl dans son système.

En plus de l’accusation de meurtre, Richins fait également face à des accusations de possession présumée de GHB, une drogue narcoleptique fréquemment utilisée dans des contextes récréatifs, y compris dans des clubs de danse.

Les accusations sont basées sur les interactions des agents avec Richins cette nuit-là et sur le récit d’une « connaissance anonyme » qui prétend lui avoir vendu du fentanyl. La connaissance a déclaré aux enquêteurs avoir vendu à Richins l’hydrocodone opioïde une fois et le fentanyl deux fois, en février et mars 2022.

Les documents d’accusation allèguent que Richins a supprimé les SMS de la nuit de la mort de son mari avant de remettre son téléphone aux enquêteurs et qu’elle a peut-être tenté d’empoisonner son mari le jour de la Saint-Valentin, un mois avant sa mort.

« Peu de temps après leur dîner, Eric est tombé très malade. … Eric a dit à un ami qu’il pensait que sa femme essayait de l’empoisonner », ont écrit les enquêteurs, faisant référence à l’incident de la Saint-Valentin.

L’avocat de Richins, Skye Lazaro, a refusé de commenter les accusations. Le département des services de protection de l’enfance de l’Utah n’a pas répondu aux questions sur l’endroit où se trouvent les enfants pendant que leur mère est détenue sans caution.

Dans le livre de Richins, le garçon se demande si son père, décédé, remarque ses buts lors d’un match de football, ses nerfs le premier jour d’école ou les cadeaux qu’il a trouvés sous un sapin de Noël.

« Oui, je suis avec toi », répond une figure paternelle vêtue d’ailes d’ange et coiffée d’un chapeau de camionneur. « Je suis avec vous lorsque vous avez marqué ce but. … Je suis avec vous lorsque vous marchez dans les couloirs. … Je suis ici et nous sommes ensemble. »

Des mois avant son arrestation, Richins a déclaré aux médias qu’elle avait décidé d’écrire « Êtes-vous avec moi? » après la mort inattendue de son mari l’année dernière, la laissant veuve et élevant trois garçons. Elle a dit qu’elle cherchait du matériel pour les enfants sur des êtres chers en deuil et qu’elle avait trouvé peu de ressources, alors elle a décidé de créer le sien. Elle prévoyait d’écrire des suites.

Dans les mandats de perquisition obtenus par KSL.com et la radio KPCW, des membres de la famille interrogés par les enquêteurs indiquent qu’Eric Richins cherchait à divorcer de Kouri et avait récemment modifié son testament et sa police d’assurance-vie. L’une des sœurs de Richins a déclaré aux officiers qu’Eric soupçonnait depuis longtemps sa femme d’avoir tenté de l’empoisonner, notamment lors de vacances en Grèce il y a plusieurs années. Les mandats décrivent un conflit entre le couple au sujet d’une maison de 2 millions de dollars que Kouri a achetée dans le but de la revendre rapidement malgré les objections de son mari en raison du prix.

Les documents déposés devant les tribunaux civils qui ont été déposés dans différentes affaires après la mort d’Eric Richins décrivent comment les circonstances suspectes entourant sa mort se sont mêlées à des questions sur ses actifs et une succession détenue en fiducie et gérée par sa sœur. Richins s’est battue avec des membres de la famille de son mari décédé depuis le lendemain de sa mort en mars 2022, selon les documents.

Richins et sa belle-sœur se sont disputés le lendemain de la mort d’Eric au domicile familial, selon les documents. Elle a par la suite intenté une action en justice pour plus de 3,6 millions de dollars et pour retirer Katie Richins-Benson en tant que fiduciaire, arguant qu’un accord prénuptial qu’elle et son mari avaient signé lui donnait droit à ses actifs s’il décédait avant leur divorce.

On ne sait toujours pas comment le différend successoral sera affecté par les accusations de meurtre et de possession de drogue contre Richins. La loi de l’Utah interdit aux personnes reconnues coupables d’homicide de tirer profit de leur crime.