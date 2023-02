Maman publie une photo porno de vengeance « humiliante » de son ex sur Snapchat après avoir proféré de vilaines menaces lors d’une dispute pour de l’argent

Un amant REJETÉ a publié des photos nues de son ex dans une vile campagne porno de vengeance d’affilée sur de l’argent de la cocaïne, a déclaré un tribunal.

En colère, Billie Morgan a promis “Je continuerai à vous violer jusqu’à ce que vous payiez mon argent, sale clochard”.

Billie Morgan a posté des photos nues de son ex dans une vile campagne porno de vengeance 1 crédit

La mère de trois enfants a dit qu’elle “continuerait à te violer jusqu’à ce que tu paies mon argent, sale clochard” 1 crédit

La mère de trois enfants, âgée de 35 ans, a « intensifié » la pression sur son ex pour qu’elle paie les 80 £ qui lui étaient dus avec des menaces.

Elle a ensuite “humilié” son ex en publiant une photo explicite de lui sous la douche sur le site de réseau social Snapchat.

La victime de Morgan a affirmé que son ami lui devait de l’argent parce qu’elle lui avait fourni de la cocaïne mais qu’elle ne l’avait jamais remboursée.

Le tribunal de première instance de Portsmouth a appris que Morgan était dans une relation “de courte durée” avec la victime du porno vengeance qui s’est terminée en décembre 2020.

Mais en février 2021, la mère, de Southampton, Hants, a commencé à lui envoyer des messages sur Snapchat pour lui demander de l’argent.

La victime a reçu une note vocale de la mère grossière et de son copain menaçant qu’ils “viendraient chez moi pour briser mes fenêtres”.

Les messages sont alors passés à la vitesse supérieure, avec Morgan qui a explosé : “Si l’argent n’est pas dans ma banque dans l’heure, je publierai votre ver p *** partout sur Snapchat.”

Sa victime a répondu “vas-y chérie, je suis fière de la mienne” ajoutant plus tard “” je ne reçois pas d’argent”.

Peu de temps après, Morgan a menacé son ex en lui envoyant une photo de lui portant juste un short, disant “ne m’oblige pas à enlever le short”.

Elle l’a ensuite traité de “sale clochard” alors qu’elle menaçait de “continuer à vous violer” jusqu’à ce qu’il paie.

Morgan – qui nie que l’argent était destiné à la drogue – a ensuite posté la photo obscène de son ancien amour.

Le procureur Graham Heath a déclaré: “Il est difficile de dire où il est allé, mais on pense qu’il a été vu par plus d’une personne.”

Howard Barrington-Clark, en défense, a déclaré que Morgan “se débattait” alors qu’un parent célibataire a déclaré qu’elle devait simplement de l’argent mais pas pour de la drogue.

Le juge de district Daniel Church a déclaré: “Vous le menaciez d’humiliation.”

Morgan a reconnu le porno de vengeance et a été condamné à une ordonnance communautaire de 12 mois et à 200 heures de travail non rémunéré.

Elle a également admis avoir volé 140,80 £ de viande à M&S à Gosport, Hants, avec un homme, et a ordonné de payer 250,40 £ pour couvrir les frais de justice et l’indemnisation de M&S.

Elle n’a fait face à aucune accusation de drogue.