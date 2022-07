Maman prépare de la nourriture à la maison pour l’ami de son fils vivant dans une auberge de jeunesse et dit “Renvoyez l’amour”

Vivre de manière indépendante est amusant. Vous pouvez faire ce que vous voulez et personne ne vous en empêche. Ça sonne bien, non ? C’est, jusqu’à ce que la réalité vous frappe et que vous vouliez être avec votre famille presque tous les jours. La nourriture faite maison que vous avez trouvée ennuyeuse est la seule chose qui vous manque mais que vous n’obtenez pas à moins de trouver une famille loin de chez vous. Juste comme ça, un utilisateur de Twitter a partagé un geste réconfortant de la part de la mère de l’un de ses amis. “Je me suis plaint de la nourriture en désordre à un ami et il l’a dit à sa mère, alors sa mère m’envoie de la nourriture presque tous les jours”, a écrit l’utilisateur en racontant l’incident dans un tweet.

Cependant, l’utilisatrice est devenue un peu hésitante à accepter la nourriture quotidiennement car elle n’avait pas le temps de faire quoi que ce soit et de remplir le tiffing en rentrant. Et le lendemain, elle a reçu non seulement un tiffin mais aussi une note réconfortante de la mère de son amie.

« Profitez de la nourriture. Les enfants ne doivent pas se soucier d’envoyer des tiffins vides à leur mère. Vous pouvez envoyer votre amour et votre affection avec le tiffin. C’est plus que suffisant. L’or vous bénisse !”, lit-on dans la note.

Je me suis plaint de la nourriture de désordre à un ami et il l’a dit à sa mère, alors sa mère m’a envoyé de la nourriture presque tous les jours. J’ai dit que je ne pouvais plus l’accepter parce que je n’avais plus le temps de faire quoi que ce soit et de rendre les tiffins et maintenant elle envoie ces petits mots. Les humains sont au premier rang >> pic.twitter.com/qBcM8EfmQi — arbustes (coche bleue) (@psychedamygdala) 7 juillet 2022

« C’est bien, les mères sont des mères ! Ne faites jamais la différence », a écrit un utilisateur réagissant au tweet tandis qu’un autre a répondu:« Vous avez de la chance mon ami.

Un troisième utilisateur a raconté un geste similaire de la mère de son ami. « Comme ils sont gentils ! Juste l’autre jour, à l’improviste, mon amie et sa mère m’ont également préparé un tiffin pour le petit-déjeuner à cause de mes longues heures de travail et du fait que je n’ai pas trouvé le temps de manger. de telles personnes sont vraiment une bénédiction », ont-ils écrit.

qu’ils sont gentils ! 💕 Juste l’autre jour, à l’improviste, mon amie et sa mère m’ont également préparé un tiffin pour le petit-déjeuner à cause de mes longues heures de service et du fait que je n’ai pas trouvé le temps de manger. ces personnes sont vraiment une bénédiction. 💛 — Maida Ali, MBBS (@maida_elie) 8 juillet 2022

Faites fondre mon cœur ! J’ai toujours cru qu’il y avait de belles personnes autour. Il faut juste une approche ouverte pour trouver de tels joyaux. Continuez à vous accrocher à de telles personnes ❤️ – Dr Abhinav Prakash (@abhinavprakash5) 7 juillet 2022

Ma mère avait l’habitude d’emballer de la nourriture pour tous mes frnds pendant mes jours d’auberge mbbs et Md aussi.presque comme des amis juniors seniors tous avaient l’habitude de manger. — Shikha Garg (@DrShikhagarg) 7 juillet 2022

Un utilisateur a raconté comment sa maison est devenue le « restaurant gastronomique » préféré de ses amis pendant les jours d’école. “Merci Dieu pour la mère du monde entier”, a-t-il écrit.

me rappelle ma mère à cause de qui ma maison était littéralement le joint de nourriture pour la plupart de mes amis pendant mes jours d’école de médecine et elle était l’amie de beaucoup de mes camarades de groupe plus que moi… Dieu merci pour la mère du monde entier — Simanta Sharma (@simantas) 9 juillet 2022

Le tweet contenant la note et la photo de la nourriture a jusqu’à présent recueilli près de 4 000 likes sur Twitter.

