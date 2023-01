Maman prend une photo d’un oiseau de proie de 2 pieds – et découvre qu’il s’agit d’un rare faucon manquant d’une valeur de 300 000 £

Une maman a cassé cet oiseau de proie de 2 pieds assis sur une balustrade de promenade – puis a découvert qu’il s’agissait d’un rare faucon manquant d’une valeur de 330 000 £.

Natalie Ellis, 50 ans, de Leigh-on-Sea, Essex, a mis les photos en ligne.

Maman Natalie a appris que le faucon gerfaut blanc avait disparu de Londres Crédit : Kennedy News and Media

La maman de Leigh-on-Sea dans l’Essex a mis les photos en ligne Crédit : Kennedy News and Media

Elle a appris qu’il s’agissait d’un faucon gerfaut blanc, le plus grand faucon du monde, disparu de Londres.

Natalie, qui travaille en tant que directrice générale d’une entreprise de conception de produits pour animaux de compagnie, a déclaré: «Je regardais vers le bas [riding my bike]puis j’ai levé les yeux, et en levant les yeux, j’ai croisé les yeux avec cet oiseau.

“J’étais si près de lui et cela m’a pris par surprise – et l’oiseau semblait également surpris.

«Cela semblait assez calme et confortable avec les gens.

“Je pensais que c’était un harfang des neiges. Cela m’est venu à l’esprit et j’ai pensé, ‘wow, c’est un harfang des neiges’.

“Et puis les gens se sont impliqués sur Facebook, et mon ami m’a envoyé un message et m’a dit que l’oiseau avait été perdu à Londres.

« C’est le plus grand faucon du monde, et rare. C’est incroyable que [it was] assis à me regarder sur la plage de Chalkwell.

“C’était magnifique, et penser qu’il était si rare et si précieux le rend encore plus incroyable.”

Les fauconniers professionnels et les habitants sont maintenant à la recherche de l’oiseau disparu repéré par Natalie, avec une récompense de 1 000 £ pour son retour en toute sécurité à gagner.