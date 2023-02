Maman poursuit le district scolaire après avoir été bannie de OnlyFans

Une mère de Floride poursuit le district scolaire de ses enfants après qu’on lui a interdit de faire du bénévolat sur sa page OnlyFans.

En 2023, OnlyFans reste tabou pour certains bien qu’il soit l’un des sites les plus visités. En 2018 et 2019, l’entreprise a connu une croissance record, mais rien ne pouvait les préparer à ce qui allait arriver. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, la croissance précédente a prouvé qu’elle avait à peine effleuré la surface. Les personnes qui avaient précédemment choisi celles de la plate-forme se sont jointes. Même avec une croissance qui explose, encore plus de carburant a été ajouté lorsque Beyoncé a abandonné la plate-forme sur le remix “Savage” avec Megan Thee Stallion.

Alors que la marée a changé sur OnlyFans dans l’ensemble, de nombreuses personnes et endroits désapprouvent encore l’idée, en particulier dans le sud. Selon Cliquez sur Orlando, une mère de Floride affirme que son compte OnlyFans lui a interdit de faire du bénévolat dans le district scolaire de ses enfants. Elle a également révélé que les responsables de l’école avaient distribué ses images OnlyFans en interne et aux médias locaux.

“Honnêtement, j’étais un peu sous le choc”, a déclaré Victoria Triece, comme on le voit dans la vidéo ci-dessus. “Vous êtes déjà dans cette situation qui n’est pas juste au départ et puis – voilà – il y a des e-mails de vos images qui sont envoyés non seulement [to] les uns aux autres mais aussi aux médias.

Victoria affirme qu’elle n’est pas la seule à le faire et que les autres parents qui participent à OnlyFans ne sont pas traités de la même manière.

«De nombreux autres parents d’enfants des écoles du comté d’Orange participent également à OnlyFans ainsi qu’à d’autres professions destinées aux adultes, telles que la danse seins nus, le théâtre sur le thème des adultes, le sextage en ligne, entre autres. Peindre Mme Triece avec l’équivalent moderne d’une “lettre écarlate” n’a laissé à Mme Triece d’autre choix que de porter plainte », indique le communiqué de presse.

Triece a déclaré que tout avait commencé en octobre 2021 lorsque le directeur de l’école de ses enfants a déclaré qu’elle ne pouvait “plus être avec des enfants sur le terrain de l’école”. Le directeur a affirmé que les instructions provenaient du conseil scolaire public du comté d’Orange.