Maman « planifie ses funérailles » et on lui donne « trois mois à vivre » après être allée à l’hôpital avec une douleur à l’épaule

Une mère a révélé son diagnostic dévastateur qui ne lui laisse que quelques mois à vivre après avoir cherché un traitement pour une douleur à l’épaule.

Erika Diarte-Carr, 33 ans, mère de deux enfants, planifie maintenant ses propres funérailles après que sa douleur se soit avérée terminale.

Il y a seulement trois ans, Erika s’est présentée aux urgences, où elle s’est plainte d’une douleur douloureuse à l’épaule.

Elle a ensuite été examinée par des professionnels de la santé, qui lui ont porté le coup dévastateur, et maintenant que ses symptômes continuent de s’aggraver, elle doit se préparer à sa propre mort.

Sur sa page de collecte de fondsqui a été créé pour récolter des fonds pour ses funérailles, elle a expliqué comment elle avait gardé secret son diagnostic.

Erika a déclaré : « J’ai eu honte et gênée que les gens sachent la vérité, que j’ai gardé cela secret aussi longtemps que j’ai pu, mais les effets physiques commencent à prendre le contrôle et je ne peux plus le cacher.

On a dit à Erika Diarte-Carr qu’il lui restait des mois à vivre (Erika Diarte-Carr/GoFundMe)

« Je n’ai jamais été doué pour accepter ou demander de l’aide, mais malheureusement, je crois que je suis arrivé à un point de ma vie et de ma santé où ce n’est plus une option pour moi. Je ne suis plus capable de travailler physiquement, ce qui me fait peser une lourde charge financière. »

Malheureusement, il a été découvert qu’elle souffrait d’une forme très agressive de carcinome du poumon à petites cellules ainsi que de multiples tumeurs dans tout son corps.

Erika a une fille de cinq ans appelée Ailiyah et un fils de sept ans nommé Jeremiah, pour qui elle a essayé d’être forte pendant ses trois années de traitement contre le cancer.

Mais il y a un peu plus d’une semaine, on lui a dit qu’il ne lui restait que trois mois à vivre.

C’est le 7 mai 2022 qu’on lui a diagnostiqué une forme rare de cancer, le carcinome du poumon à petites cellules, soit la veille de la fête des mères aux États-Unis.

Lorsque son état s’est amélioré, elle a pu arrêter le traitement pour voir comment elle allait, pour ensuite développer le syndrome de Cushing, le 17 janvier 2024, un trouble hormonal rare qui survient lorsque le corps est exposé à trop de cortisol.

Ce nouveau diagnostic lui a fait prendre rapidement du poids, son corps a enflé et ses muscles et ses os se sont détériorés.

Elle devait reprendre son traitement le 18 septembre 2024, mais a décidé d’y renoncer pour pouvoir passer le temps qu’il lui reste avec ses enfants.

Erika a reçu un diagnostic de syndrome de Cushing. (ABC)

C’est le même jour qu’on lui a dit combien de temps il lui restait.

Elle a écrit sur sa page GoFundMe : « Malheureusement, je n’ai pas reçu les meilleures nouvelles. En raison de mon pronostic, j’ai décidé d’arrêter les traitements car ils ne m’aideront plus. Il me reste trois mois à vivre.

« Trois mois à passer avec mes bébés et mes proches. Trois mois pour profiter au maximum du temps qu’il me reste.

« Au cours des prochains mois, je dois m’assurer que mes enfants iront bien après mon départ. Je suis maintenant confronté à la chose la plus difficile : planifier mes propres funérailles. Comme je ne peux pas travailler depuis des mois, je Je n’ai pas d’argent économisé ni d’assurance vie réservée pour cette situation.

« J’ai examiné les dépenses et je dois récolter environ 5 000 $ pour garantir que les frais funéraires soient couverts et je veux laisser quelque chose derrière moi pour mes bébés. »