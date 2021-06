Une maman a partagé une photo choquante de sa fille adolescente souffrant de crises convulsives à l’hôpital, après que sa boisson aurait été enrichie lors d’une soirée.

Neve Taylor, une étudiante sage-femme de 19 ans, pense qu’une substance non identifiée s’est glissée dans son verre alors qu’elle était sortie avec des amis à Sheffield, la semaine dernière.

Sarah a déclaré que sa fille avait été placée en position de récupération une fois à l’hôpital et surveillée pendant la nuit Crédit : Mercure

La mère de Neve, Sarah, a déclaré que c’était une expérience émouvante de regarder les vidéos ensemble après que Neve se soit rétabli Crédit : Mercure

Le local du South Yorkshire était sorti pour célébrer l’assouplissement des restrictions de verrouillage, lorsque la nuit est devenue incontrôlable.

Réalisant ce qui se passait, les amis de Neve ont appelé une ambulance et ont contacté la mère de Neve, Sarah Scott.

Sarah, 50 ans, s’est précipitée sur les lieux où elle a trouvé l’adolescente à moitié consciente et confuse.

« Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, elle est devenue molle et ne répondait plus et je paniquais à plein temps », a-t-elle déclaré.

« Elle avait des convulsions et c’était déchirant.

« Ses dents claquaient et quand elle était inconsciente, son visage se tordait de douleur. C’était pitoyable à regarder.

« Les médecins ont dit qu’elle réagissait à ce qu’il y avait dans son corps.

Sarah a déclaré que sa fille avait été placée en position de récupération et surveillée pendant la nuit, avant que le couple ne rentre chez lui vers 11 heures.

« Ils ont dit qu’il était difficile de dire ce qu’il y avait dans le système de quelqu’un à moins que ce ne soit en grande quantité », a déclaré la mère inquiète,

« À l’époque, j’étais en mode maman et je lui disais juste qu’elle irait bien, mais je pense qu’en regardant en arrière, nous réalisons à quel point nous avons failli la perdre. »

Neve n’était sortie que depuis quelques heures, lorsqu’elle s’est effondrée vers 1h30 du matin.

« C’était environ dix minutes après mon dernier verre, j’ai commencé à me sentir malade, alors mes amis m’ont emmenée dehors prendre l’air et j’allais bien », a-t-elle déclaré.

«Je suis sorti seul, mais quand j’étais dehors, j’ai commencé à vomir et je me suis effondré.

« Je ne me souviens plus de grand-chose après ça. »

Neve était sorti pour célébrer l’assouplissement des restrictions de verrouillage, lorsque la nuit est devenue incontrôlable Crédit : Mercure

Neve Taylor a été retrouvée couverte de boue, avec une ecchymose sur le visage, après que sa boisson aurait été enrichie lors d’une soirée Crédit : Mercure

Sarah a ajouté: « J’ai reçu un appel de ses amis à 1h45 du matin disant que Neve n’était vraiment pas bien et qu’elle demandait une ambulance, alors je leur ai dit de lui en procurer une, puis je suis montée dans ma voiture. »

« J’étais là avant l’ambulance et j’ai su qu’elle avait été dopé dès que je l’ai vue à cause de la taille de ses pupilles.

« J’ai vu Neve de temps en temps quand elle avait trop bu et qu’elle était malade, mais je ne l’ai jamais vue comme ça.

Sarah a dit que sa fille était allongée sur le trottoir couverte de boue, bien qu’elle ne sache pas comment sa fille s’est salie.

« Elle hurlait de douleur », a déclaré Sarah. « Neve est vraiment mature mais elle était comme une petite fille et elle me demandait pourquoi quelqu’un lui ferait ça. »

Le couple a publié les images en ligne comme un avertissement sévère aux fêtards et aux bars.

Les vidéos publiées à côté des images ont depuis accumulé plus de 2 000 partages.

Sarah a déclaré: « Je l’ai filmée parce que je voulais qu’elle voie ce qui s’était passé. »

« Ce n’est pas un exercice de pointage du doigt, nous ne voulons tout simplement pas que cela arrive à quelqu’un d’autre parce que ce genre de chose sera en augmentation avec de plus en plus de gens qui sortiront.

« J’ai étudié la question et je pense que les intentions de dopage sont de désactiver quelqu’un pour l’enlever ou l’attaquer. C’est effrayant. »

Ce fut une expérience émouvante de regarder les vidéos ensemble après que Neve se soit rétabli, a déclaré Sarah.

La paire s’exprimait dans le but d’encourager les bars à augmenter les mesures de sécurité à mesure que les restrictions de verrouillage se sont assouplies, dans l’espoir que cela n’arrivera à personne d’autre.

Alors que les effets physiques du pic présumé avaient disparu, Sarah a déclaré que Neve souffrait toujours de répercussions psychologiques et qu’elle avait été repoussée.

La mère espérait que cela encouragerait les bars à augmenter la fréquence à laquelle ils fouillaient les gens à l’entrée et à renforcer les mesures de sécurité sur le sol.