Maman partage un essai mignon écrit par son enfant sur elle, Tweeple In Awe

Il y a souvent des moments où les gestes des enfants peuvent vous laisser complètement émerveillés. Lors d’un de ces incidents, la journaliste Rituparna a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé un essai écrit sur elle par son enfant à l’école. “Je vais pleurer”, lit-on en légende de l’image partagée par la journaliste. La capture d’écran présente une feuille de réponses où l’enfant devait écrire un paragraphe sur la personne (un ami, un membre de la famille ou toute autre personnalité célèbre) qu’il admire. Et cette gamine a choisi d’écrire un long para sur sa mère.

Dans le paragraphe, l’enfant a écrit: “J’admire ma mère car c’est elle qui m’a appris à être gentille et attentionnée.” Le paragraphe entier disait : « C’est une personne très drôle et elle fait de bonnes blagues. Elle sait aussi très bien cuisiner. Elle m’a appris à marcher. Elle fait de la nourriture incroyable et elle me fait du pudding parfois. Elle me fait rire tout le temps, elle travaille à domicile et prend soin de moi. Elle me fait étudier deux heures par jour et m’inscrit aux cours. Elle m’emmène nager deux fois par semaine. J’aime beaucoup ma mère car elle est la meilleure au monde. Regardez par vous-même :

je vais pleurer pic.twitter.com/Xl63f25R3n – Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) 17 août 2022

L’image a laissé les internautes sous le charme. Depuis sa mise en ligne, il a recueilli plus de 1 000 likes. « Aww, mon cœur, c’est tout Ritu. Encadrez-le sur votre mur dès que possible. Maman lui fait du pudding aujourd’hui ou sa nourriture préférée », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «J’adore qu’il vous ait évalué sur vos capacités à faire des blagues. Le gamin a ses bonnes priorités. Voici quelques réactions :

Mère fière. Faites-le comme votre lettre d’appréciation. Il est venu d’un Cœur profond et d’un Esprit clair. https://t.co/wnTlXVfEca – athizayUK (@athizayUK) 18 août 2022

Je suis juste étonné de voir à quel point grammaticalement correct c’est aussi l’amour pur ❤️ https://t.co/tCW7d6QMNX — Roshini❤ (@Roshkalyan) 17 août 2022

mon coeur fond après avoir lu ceci https://t.co/loPKi8xIoT — Flore (@twixflo___) 17 août 2022

c’est la scène de Freaky Friday awww comment adorable pls https://t.co/JKN27Pkih5 – shwe (@calzonefiend) 17 août 2022

Heureux de voir un enfant écrire un anglais grammaticalement correct. Et appréciant la gentillesse que maman a enseignée. Bravo à maman et fils https://t.co/w7l1YyRGwC — sindhu bhattacharya (@sinjain) 17 août 2022

Les petits bonheurs de la parentalité qui remplissent votre coeur https://t.co/CAQD8EDmNX — Nidhi (@nidhi_sharma) 17 août 2022

Que pensez-vous de l’adorable para de l’enfant ?

