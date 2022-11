Maman partage la liste de Noël “cher” de sa fille de 11 ans, voici comment les internautes ont répondu

La femme d’affaires australienne Roxy Jacenko a quitté Internet dans un état de frénésie après avoir partagé la liste de Noël de sa fille Pixie, âgée de 11 ans, pour 2022. L’ancienne directrice de la société Sweaty Betty PR et maman de deux enfants a posté la photo de la liste via Instagram la séparant ” demande actuelle « cher » et « moyen/bon marché ». Bien que l’on puisse supposer que l’enfant de 11 ans aurait pu inclure des jouets ou des jeux coûteux, cette liste ne ressemble à aucune autre. Il détaille sa demande de pièces de créateurs de luxe, y compris des sacs à main de marque et des vêtements qui pourraient laisser une énorme brèche dans votre portefeuille.

« Je suis ravie que Pixie Curtis ait proposé des options pour différents budgets. Goyard Bag également connu sous le nom de Goyer », a écrit la maman sur Instagram en écartant les fautes d’orthographe de sa fille. La fillette de 11 ans a demandé à sa mère de lui offrir un sac fourre-tout bleu Goyard dans la section chère qui vaut 9 935 $ (environ Rs 8 lakh) pour seulement la version d’occasion. La section chère comprend également un bikini Sommer Swin rouge, la robe Bounty de Bamba Swim, des baskets Yeezy, et plus encore, qui coûtent tous plus de 100 $ (environ Rs 8000). Étonnamment, les pièces SKIMS de la magnat de la beauté Kim Kardashian ont été ajoutées à la section “moyen/bon marché” de la liste des 11 ans. Jetez un oeil à la liste de Noël ici:

La photo a choqué les utilisateurs d’Instagram en raison de l’exposition de l’enfant aux marques de luxe à un si jeune âge. Un utilisateur a condamné la mère de Pixie, “Il n’y a rien à propos de quoi être fier étant donné qu’elle a 11 ans.” Un autre a qualifié le garçon de 11 ans de gamin gâté : « Ce n’est pas ce que je veux encourager mon enfant ! Cet appel exigeant et gâcher. Un autre a commenté: “Les styles de vie des riches et des célébrités, mes enfants pensent que le coton est le bon vêtement lol.”

Une section d’Internet a également souligné à quel point SKIMS n’est pas bon marché. “J’adore le fait qu’elle ait des Skims sous Mid/ Cheap et pour la plupart d’entre nous, c’est tout le contraire”, a déclaré l’un d’eux. “Les écrémés ne sont pas bon marché”, a suivi un autre. Pendant ce temps, un utilisateur a conseillé à la femme d’affaires d’utiliser l’argent pour donner des cours d’orthographe à sa fille, “Peut-être que l’argent serait mieux dépensé en cours d’orthographe!”

Que pensez-vous de la liste de Noël de Pixie ?

