Maman ours Grazer bat une fois de plus Chunk, qui a tué son petit, lors de la Fat Bear Week 2024

Outre sa beauté épaisse, la vengeance d’une mère ours brun lui a peut-être valu le titre de cette année. Semaine du gros ours concours.

Bear 128 Grazer, dont l’ourson a été tué par son adversaire en juillet, a été couronné champion 2024 du concours annuel du parc qui « célèbre le bon appétit des ours bruns » avant l’hiver, lorsqu’ils ne mangent ni ne boivent avant leur apparition au printemps. a rapporté le National Park Service.

Sur plus d’un million de votes, la maman ourse a dominé 32 Chunk, un ours mâle pesant plus de 1 200 livres, pour devenir champion, marquant la deuxième victoire de Grazier ces dernières années. Elle a également battu Chunk pour la première place l’année dernière.

Grazer a reçu plus de 70 000 votes. Chunk, estimé à 30 ans, a recueilli près de 30 000 voix.

L’ours brun 128, connu sous le nom de « Grazer », a été élu champion de la Fat Bear Week 2024. Organisée par le parc national et réserve de Katmai en Alaska, la Fat Bear Week est un concours annuel qui « célèbre l’appétit sain des ours bruns » avant l’hiver, lorsqu’ils ne mangent ni ne boivent avant leur apparition au printemps, selon le National Park Service. . Le champion est désigné par des votes pour l’ours considéré comme « le meilleur exemple d’embonpoint et de réussite chez les ours bruns », ont écrit les responsables sur le site Internet du concours. Image NPS

Champions de la Fat Bear Week au fil des ans : Voir les gros gagnants

Grazer a perdu un petit suite à l’attaque d’un Chunk

Grazer a été amené à Brooks River, dans le parc national et réserve de Katmai, en Alaska, alors qu’il était petit en 2005. L’ours a donné naissance à deux oursons de première année en 2024.

En juillet, l’un des petits de Grazer est mort après que le bébé et l’un de ses frères et sœurs soient tombés dans une cascade dans le parc national Katmai en Alaska. Les oursons ont été transportés en aval près de Chunk, « l’ours le plus dominant de la rivière », selon explore.org, une organisation à but non lucratif qui documente les ours à l’aide de caméras en direct.

Chunk a attaqué les petits et l’un d’entre eux est mort, mais Grazer a fait preuve de courage en défendant ses petits.

« Grazer et son petit survivant (un candidat à la Fat Bear Junior Week 2024) ont continué à se concentrer sur leurs efforts pour revenir avant l’hiver, ce qui semble avoir porté ses fruits car ils sont tous les deux plutôt potelés », a déclaré le créateur de Fat Bear, Mike Fitz. . « Grazer est l’une des ourses les plus redoutables et les plus adaptables, même si son histoire de cette année démontre que même les mères ourses les plus intrépides connaissent des difficultés et des pertes. »

32 morceaux

La Fat Bear Week retardée après la mort d’un ours

Le vote de cette année a eu lieu retardé d’une semaine après que l’un des concurrents ait été mortellement mutilé par un ours rival dans le parc national et réserve de Katmai en Alaska.

Des séquences vidéo de l’incident, captées par les webcams en direct, montrent l’ours numéro 469, un ours mâle adulte nommé Patches, attaquant l’ours numéro 402, une femelle adulte plus âgée, alors que les deux étaient dans l’eau. Le meurtre a été retransmis en direct, ce qui a entraîné un léger retard dans la révélation du support de cette année.

« Peu d’ours peuvent rivaliser avec l’expérience maternelle de 402 », dit le parc national et réserve de Katmai à propos de l’ours 402, qui a à la fois « sevré de nombreux oursons » et perdu « des portées entières ».

« Grassitude et succès »

Cette année marque le dixième anniversaire du début de la Fat Bear Week. Le concours annuel a débuté en 2014.

Le champion du concours est désigné par des votes pour l’ours considéré comme « le meilleur exemple d’embonpoint et de réussite chez les ours bruns », ont écrit les responsables sur le site Internet du concours.

Peut-être que le gagnant de 2024 s’accouplera, produira un autre ourson et remportera un tiercé gagnant l’année prochaine.

Tu prends le tien, maman ourse.

Natalie Neysa Alund est journaliste principale pour USA TODAY. Contactez-la à [email protected] et suivez-la sur X @nataliealund.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Le gagnant de la Fat Bear Week est Grazer. Maman ours a battu Chunk pour la première place.