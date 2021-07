Maman nomme les enfants Metallica, Pantera & Slayer en hommage à leurs groupes de metal préférés alors que Twitter dit que les enfants « seront harcelés »

Une maman accro au métal lourd a nommé ses bébés Metallica, Pantera et Slayer en hommage à ses groupes préférés.

Mais elle a été critiquée sur Twitter pour avoir transformé ses enfants en cibles pour les intimidateurs scolaires en Nouvelle-Zélande.

Le chanteur James Hetfield du groupe de heavy metal américain Metallica[/caption]

Tom Araya de Slayer se produit au Download festival à Donington Park en 2019[/caption]

Phil Anselmo est un musicien de heavy metal américain surtout connu comme le chanteur de Pantera[/caption]

De plus, le deuxième nom du petit Metallica serait « And Justice For All » en l’honneur du quatrième album studio de l’Américain.

Le journaliste David Farrier est tombé sur les hommages étranges du groupe alors qu’il recherchait une histoire pour son Newsletter WebWorm – qui se concentre sur les Kiwis excentriques.

Il a révélé sur Twitter qu’il était « fier d’annoncer qu’une mère néo-zélandaise a nommé ses enfants Metallica, Pantera et Slayer.

« Elle m’a dit : ‘ce n’est pas facile d’élever trois des groupes les plus lourds’. »

La Nouvelle-Zélande a des règles strictes concernant les noms que les parents peuvent donner à leurs bébés – ils ne peuvent pas être appelés «Royal», «Covid» ou des gros mots.

Pourtant, la mère anonyme a montré à Farrier les certificats de naissance de ses enfants, ce qui semblait confirmer que le deuxième prénom de la petite Metallica était bien « Et la justice pour tous ».

Ainsi, un maréchal-ferrant incrédule a revérifié auprès du registraire général.

Et le surnom a apparemment été officiellement confirmé.

David Farrier a écrit sur les noms inspirés du heavy metal[/caption]

Le journaliste abasourdi a tweeté qu’il « était devenu un peu méfiant lorsqu’elle a également inclus le meilleur album de Metallica ‘And Justice For All’ au nom de son enfant.

« Mais le registraire général de la Nouvelle-Zélande [Jeff Montgomery] semble confirmer que c’est une chose réelle.

Farrier a inclus une citation de la réponse de Montgomery : « Il n’y a aucune restriction sur le nom des bébés d’après des groupes ou des albums tant que le mot utilisé n’est généralement pas considéré comme offensant et ne ressemble pas à un grade ou un titre officiel.

«Ce bébé en particulier a été enregistré en 2009 par l’ancien registraire général.

« Une demande similaire faite aujourd’hui est susceptible d’être également approuvée. »

Le maréchal-ferrant a dit : « Alors voilà. »

Il a ajouté sur Twitter : « De plus, j’ai vu les certificats de naissance.

« Quoi qu’il en soit, en attendant les commentaires de Metallica, Slayer et Pantera

comme il est clair que cette mère métal (et ses enfants) méritent des concerts de métal gratuits à vie.

« Enfin, je pense qu’il est important de noter (comme vous pouvez le voir sur la photo dans mon article) cette maman est aussi une grande fan des arbalètes, qui sont aussi vraiment en métal.

« Et elle mérite notre respect total et absolu pour cela (et pour avoir élevé trois enfants). »

Mais certains adeptes n’ont pas été impressionnés, avec un avertissement : « Ces enfants auront besoin de beaucoup de thérapie si cela s’avère vrai.

« De plus, offrez-leur des cours de boxe ou de karaté pour qu’ils ne se fassent pas battre la queue tous les jours – mais ils le feront probablement de toute façon. »

Un autre a claqué: « La merde la plus stupide de tous les temps. »

Slaying ’em – Le chanteur Tom Araya du groupe Slayer[/caption]

James Hetfield de Metallica a inspiré une mère à appeler son enfant après lui[/caption]

Une personne a tweeté : « Je suis sûr que cela semble ‘génial’ pour la mère et ses amis.

«J’aime aussi les groupes, mais donner leur nom à vos enfants est tout simplement égoïste et ne rend pas service aux enfants.

« Je ne peux même pas imaginer appeler un enfant » Tueuse « en dehors d’une blague. »

Cependant, il y a eu aussi quelques commentaires légers, avec Joachim Hackshaw en plaisantant: « Au moins, elle n’a pas nommé l’un d’eux Megadeath, il se battait constamment avec son premier enfant, Metallica. »

Et un brutal David Wright a répondu : « Voilà donc les attentes qu’elle a pour ses enfants : l’enfant nommé Metallica sera celui qui aura le plus de succès.

« L’enfant nommé Pantera ira bien, mais mourra le premier.

« L’enfant nommé Slayer fera l’affaire, mais aura moins de succès que les deux autres enfants et sera moins pertinent. »

En savoir plus sur les règles strictes de la Nouvelle-Zélande pour les noms de bébé Les bébés nés en Nouvelle-Zélande ne peuvent pas être nommés d’après des gros mots, avoir des signes de ponctuation ou des surnoms de plus de 70 caractères. Il est également interdit aux bébés néo-zélandais d’être appelés «royaux», déclare Te Tari Taiwhenua, le ministère des Affaires intérieures du pays. Il a récemment publié la liste des noms interdits en 2020 par le registraire général des naissances, des décès et des mariages. Roya Ltee, Royal, Royal-Blue, Royal-Reign, Royalty, Royalty-Rain, Royele-Blue et Royell figuraient parmi les 44 noms rejetés. Aucun nouveau-né n’a été nommé Covid. Le registraire général, Jeff Montgomery, a déclaré qu’il « examinerait attentivement toute demande au motif qu’elle pourrait être considérée comme offensante pour ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la maladie ». Il a ajouté : « Il n’y a pas de problème si vous voulez donner à votre enfant un numéro épelé ou même un nom idiot, mais n’oubliez pas que votre enfant doit vivre avec ! Les noms rejetés incluent : Évêque; Caius-Major ; Commodore (après la voiture) ; Gendarme; Ducs; Justice; Roi; Majesté-Foi ; Majeur; Marley-King ; Maître; Messie; Mistah ; mon honneur ; Nikita-Majesté ; Prince; Princesse; Prinz; Reine; Royal; Bleu royal; Royell; Saint et Souverain.