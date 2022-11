Maman monstre et petit ami qui ont ri en torturant à mort son fils d’écolier de 15 ans emprisonné à VIE

Une maman MONSTER et son petit ami qui ont ri en torturant à mort son fils d’écolier ont été emprisonnés à vie.

Sebastian Kalinowski, 15 ans, est décédé d’une infection causée par “des complications non traitées de multiples fractures des côtes” après des semaines “d’agressions et d’abus cruels”.

Sebastian Kalinowski, 15 ans, est mort aux mains de sa mère et de son petit ami Crédit : PA

Agnieska Kalinowska a été reconnue coupable du meurtre de son fils en juillet Crédit : MEN Media

Tout comme son partenaire Andrezj Latoszewski Crédit : MEN Media

Le garçon a été battu avec une latte de lit, fouetté avec une rallonge et poignardé avec une aiguille avant de mourir le 13 août de l’année dernière.

Les «soignants supposés» de Sebastian – sa mère Agnieszka Kalinowska, 35 ans, et son partenaire de longue date Andrzej Latoszewski, 38 ans – ont tous deux été reconnus coupables de son meurtre.

Et aujourd’hui, Kalinowska et Latoszewski ont été emprisonnés à vie avec une peine minimale de 39 ans à Leeds Crown Court.

Le jury a déjà entendu comment le couple a ri en torturant le garçon pendant leur campagne d’abus pervers.

Dans une déclaration effrayante de la victime, le père dévasté de Sebastian a qualifié Kalinowska et Latoszewski de “monstres impitoyables sans une once de sentiment humain”.

Il a demandé à la mère de son fils : “Quel genre de mère es-tu ?”

Papa Jacek Kalinowski a déclaré au tribunal: “Je suis le père de Sebastian Kalinowski. Il n’y a pas de crime plus cruel que le meurtre, surtout lorsqu’il implique un enfant.

“Vous avez transformé chaque jour de sa vie en un cauchemar et commis des monstruosités vraiment époustouflantes.

“Je ne comprendrai jamais combien de haine il faut pour faire une telle chose. La question est pourquoi ? Pourquoi l’avez-vous détesté à un tel degré que vous avez laissé ce psychopathe le traiter comme ça ?

“Comment avez-vous pu laisser votre enfant être blessé ? Vous lui avez tout pris – sa dignité et sa vie.

“Tu l’as frappé avec une rallonge, une latte de bois. Qui t’a donné le droit de lever la main contre ton enfant ?”

S’adressant à Latoszewski, il a déclaré: “Vous avez fait de mon fils un sac de frappe pour vous-même. Vous avez été sans pitié et l’avez détruit chaque jour.

« Tu étais vraiment un tyran brutal. Pourquoi le détestes-tu autant ?

Condamnant Kalinowska et Latoszewski, la juge Lambert leur a dit : “Vous, Latoszewski, vous êtes un tyran.

“Comme tous les tyrans, vous avez cherché à intimider et à effrayer Sébastien, qui était plus faible que vous.

« En Sébastien, tu as trouvé une proie facile.

“Il y a eu des moments où, en visionnant les images, j’étais sûr que vous aviez perdu conscience du fait que vous frappiez un être humain et non un sac de boxe.

“Quant à toi, Kalinowska, l’explication est simple, tu ne te souciais pas de Sebastian. Tu ne t’intéressais qu’à toi-même.”

Un jury a déjà appris comment Sebastian, 15 ans, était au Royaume-Uni depuis moins d’un an après avoir quitté la Pologne pour vivre avec sa mère et son petit ami.

Peu de temps après avoir déménagé ici, le jeune a commencé à être soumis à une campagne de “torture”.

Après l’arrestation du couple en lien avec la mort de Sebastian, la police a saisi des caméras de vidéosurveillance dans leur maison à Huddersfield, dans le West Yorkshire, qui, selon les procureurs, avaient été installées en partie pour “surveiller et exercer un contrôle sur Sebastian à distance”.

Mais le procureur Jason Pitter KC a précédemment déclaré au tribunal: “Dans une torsion, c’est ce système qui a enregistré les abus qu’il a dû endurer.”

Les jurés ont appris que le matin du dernier jour de Sebastian, il avait subi “la routine d’être agressé par les deux accusés”.

M. Pitter a déclaré que CCTV montrait que Latoszewski sortait Sebastian de la chambre à 8h25, avant de le ramener environ 15 minutes plus tard, “nu, clairement mouillé et inconscient”.

Il a déclaré: “Bien que Latoszewski ait fait des efforts limités pour pratiquer la RCR, la réalité est qu’il était peut-être trop tard car Sebastian n’a montré aucun signe de vie une fois qu’il a été ramené dans la chambre.

“A 9h24, Latoszewski semblait essayer de verser de l’eau dans la bouche de Sebastian avant de souffler dedans.

« Était-ce le début d’une tentative pour donner l’impression que Sebastian s’était noyé en essayant de forcer de l’eau dans ses voies respiratoires ?

Lorsque les services d’urgence ont finalement été appelés à la maison, Sebastian était inconscient depuis deux heures et demie, a déclaré le ministère public.

Il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort.

[They] étaient les deux personnes auxquelles Sebastian aurait dû pouvoir faire le plus confiance au monde. Daniel Lee

Latoszewski a suggéré de diverses manières que Sebastian s’était noyé dans le bain, était tombé d’un arbre et s’était battu.

Des vidéos ont montré de nombreux incidents au cours desquels Sebastian a reçu à plusieurs reprises des coups de poing, des coups de pied et des piétinements. Dans une vidéo, il a été montré en train d’être fouetté avec un câble.

L’adolescent a été montré en train d’être nourri de force et, lors d’un incident, on lui a enfoncé une pantoufle dans la bouche avec une telle force qu’il a saigné.

Le procureur principal de la Couronne, Daniel Lee, a déclaré: “Agniewska Kalinowska et Andresz Latoszewski étaient les deux personnes auxquelles Sebastian aurait dû pouvoir faire le plus confiance au monde, mais au lieu d’aimer, de protéger et de prendre soin de Sebastian, ils l’ont soumis à une campagne tout à fait horrible et prolongée. d’abus physiques et mentaux extrêmes.

“En bref, ils l’ont torturé. Après avoir subi de nombreux mois de tourments mentaux et physiques, Sebastian est décédé des multiples blessures qu’il a subies de leurs mains.

“Les deux accusés ont menti et offert des explications lâches et invraisemblables sur l’étendue des blessures de Sebastian, et ont tenté de le faire passer pour une” discipline appropriée “.

“Il est impossible de contempler l’agonie et la peur que ce jeune garçon a vécues, infligées dans sa propre maison, par ses supposés soignants.”

“Les accusés risquent maintenant de très nombreuses années de prison. Nos pensées vont aux autres proches de Sebastian et nous espérons sincèrement que l’issue positive de cette affaire leur apportera un peu de réconfort.”

Kalinowska et Latoszewski ont d’abord nié avoir assassiné Sebastian.

Mais, Latoszewski a reconnu l’homicide involontaire coupable le deuxième jour du procès, tandis que les deux accusés ont plaidé coupables de cruauté envers les enfants un jour plus tard.

Capture vidéo de Sebastian Kalinowski capturée sur la vidéosurveillance à domicile 1 crédit

Le père dévasté de Sebastian a qualifié Kalinowska et Latoszewski de “monstres impitoyables sans une once de sentiment humain” Crédit : MEN Media

Sébastien a été battu avec des armes dont ce câble électrique et une latte de bois 1 crédit

Kalinowska et Latoszewski ont été emprisonnés à perpétuité avec une peine minimale de 39 ans Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo