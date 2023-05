Maman meurt après avoir mangé des chocolats «empoisonnés» livrés comme cadeau d’anniversaire par un mystérieux expéditeur au Brésil

Une maman est décédée après avoir mangé des chocolats « empoisonnés » qui ont été livrés par un mystérieux expéditeur comme cadeau d’anniversaire.

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, du Brésil, aurait reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux avant de recevoir le cadeau mortel.

Lindaci Viegas Batista de Carvalho est décédée après avoir mangé du chocolat « empoisonné » Crédit : Facebook

Les cadeaux ont été envoyés par un expéditeur inconnu qui serait un ex du petit ami actuel de Carvalho Crédit : SBT News

On pense que la femme a été empoisonnée après avoir reçu le cadeau d’un expéditeur inconnu le jour de son anniversaire.

La police de Rio de Janeiro enquête actuellement pour savoir si les chocolats étaient empoisonnés à la suite de sa mort subite à l’âge de 54 ans.

La sœur de Carvalho, Lenice Batista, affirme qu’un expert de l’Instituto Medico-Legal, un institut de médecine légale, a déclaré que des traces de raticide étaient présentes dans le corps de la victime.

D’autres tests sont en cours sur les chocolats mortels et devraient être terminés dans les 30 jours.

Les proches de la femme ont également déclaré qu’elle avait été menacée sur les réseaux sociaux avant l’incident choquant.

Elle aurait reçu un appel téléphonique samedi dernier lui disant qu’une livraison mystère avait été laissée à son nom.

Cela seul suffisait à rendre Carvalho méfiante, alors elle a demandé que le colis soit laissé au magasin de son petit ami.

La victime a apporté les chocolats dans un salon de beauté mais a refusé de manger les friandises jusqu’à ce qu’elle ait confirmé l’expéditeur, rapporte le Daily Star.

Lorsque l’ex-mari de Carvalho, 54 ans, a admis avoir envoyé le cadeau inattendu, elle a alors commencé à manger les chocolats.

Lenice se souvient que la femme se sentait malade, tandis que ses yeux se révulsaient et que son corps se convulsait.

Carvalho a été déclarée morte à son arrivée à l’hôpital suite à la réaction horrible.

Il a également été rapporté que le fils de la femme avait également essayé les chocolats mais les avait recrachés à cause du goût bizarre.

Il est sorti indemne de l’incident.

Mais l’ex-mari de Carvalho a affirmé plus tard qu’il plaisantait lorsqu’il a dit à la victime qu’il était responsable du cadeau après sa mort.

Les flics enquêtent actuellement sur les allégations selon lesquelles un ex du petit ami de Carvalho serait responsable du crime, a rapporté UOL.

La famille de la femme aurait déposé des plaintes auprès de la police concernant l’éventuelle implication de la femme dans le crime, car Carvalho recevait déjà des messages agressifs du suspect quelques jours avant l’incident.

Lucas Bernandes, 26 ans, était le chauffeur-livreur qui a déposé le colis à Carvalho le jour de son anniversaire et s’est rappelé avoir reconnu le jeune fils du suspect comme la personne qui avait commandé la livraison.

Dans une déclaration à la police, il a affirmé qu’il avait été menacé et craignait pour sa vie.

Il a dit à O Globo : « Quand le garçon est venu me parler, tout était normal, il n’était pas nerveux.

« J’ai fait une livraison innocente, et je suis innocente. J’ai la conscience tranquille. Quand je me suis réveillé, j’ai vu le rapport d’une dame qui est morte avec un bonbon et j’ai pensé ‘j’ai fait cette livraison' ».

Lenice a également déclaré qu’elle soupçonnait l’ex du petit ami de sa sœur d’être le principal suspect après avoir recueilli des preuves qu’elle avait menacé Carvalho et qu’elle avait même une photo de la femme tenant une arme à feu.

« Elle [Carvalho] a reçu des messages disant qu’ils voulaient sa tête, qu’elle allait s’étouffer avec son propre sang… Elle [the ex] a mis son propre fils pour livrer le bonbon au motoboy, car elle savait que s’il y avait un problème, le garçon ne serait pas arrêté car il a moins de 18 ans », a-t-elle déclaré à O Globo.