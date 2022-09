Maman loutre apprend à nager à bébé dans le zoo de l’Oregon

Une mère loutre adorée prépare son bébé pour les baignades estivales dans cette vidéo saine sur les réseaux sociaux. Tilly, une loutre de rivière nord-américaine de 13 ans, qui vit dans le zoo de l’Oregon, a commencé à apprendre à nager à son chiot Mo. Les images des cours de natation sont incontournables. Dans une vidéo, on voit Tilly tirer son chiot à l’eau par la peau du cou. Elle pousse Mo à venir vers l’eau. Au bout d’un moment, la mère loutre plonge dans l’eau et se baigne. Et ensuite, elle prend son bébé en dessous aussi. L’extrait sous-marin montre la mère et le bébé nageant ensemble. Au début, la mère loutre attrape le bébé, mais plus tard, elle le laisse dans l’eau toute seule. Étonnamment, le bébé loutre apprend à nager.

Mo est né fin janvier au zoo de l’Oregon et n’a pris son premier bain qu’en avril. La vidéo des loutres a été partagée par SWNS sur YouTube. Partageant le clip, le point de vente a écrit: «Des vidéos adorables montrent un bébé loutre prenant des cours de natation avec sa mère loutre de rivière. Le personnel du zoo de l’Oregon a capturé des vidéos de Tilly, une loutre de rivière nord-américaine de 13 ans, qui apprend à nager à son chiot de 4 mois, Mo. Mo est né fin janvier et n’a pris son premier bain qu’en avril, avec beaucoup d’aide de sa mère.

La vidéo a ensuite été partagée par un compte Instagram, qui s’appelle Amazing Sciencez, le 5 septembre.

Dans la section des commentaires, plusieurs personnes parlaient du bébé loutre. L’un d’eux a dit : « C’est comme ça qu’on m’a appris à nager aussi », tandis que l’autre a écrit : « Hé, ça ressemble exactement à ce que mon père m’a appris. “Bizarre, ma mère m’a appris la même chose.”

Les utilisateurs d’Instagram ont également félicité le photographe pour avoir capturé le moment sain.

