Maman lève le drapeau rouge sur la pénurie de personnel à l’hôpital de Kingston

Après des mois de fréquentation de l’hôpital général de Kingston, une mère se dit préoccupée par une pénurie de personnel à l’unité de soins intensifs pédiatriques de l’hôpital après avoir dû assumer des tâches d’infirmière pour son enfant malade.

La fille de Vanessa Ivimey, Ivy Murray, a une mutation génétique appelée SNC2A, connue pour provoquer une épilepsie précoce et des retards de développement.

Les symptômes de l’enfant de trois ans comprennent des convulsions, qui, selon Ivimey, se sont intensifiées en avril de cette année après que la famille a été testée positive pour COVID-19.

Les deux ont passé plus de 40 nuits à l’hôpital entre avril et juillet, et Ivimey a déclaré avoir été témoin d’une pénurie de personnel inquiétante pendant cette période.

“Je vois des infirmières qui doivent décider de quel enfant s’occuper en premier”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la plupart des jours, elle comptait quatre infirmières pour couvrir à la fois l’unité pédiatrique hospitalière régulière et l’unité de soins intensifs.

“Ce n’est certainement jamais une quantité abondante de personnel où vous vous sentez comme … ils sont suffisamment en mesure de vous aider, vous et votre enfant.”

Perte de confiance dans le système médical

Ivimey a déclaré que le manque de personnel infirmier l’avait forcée à prendre en main les soins de sa fille.

Après avoir remarqué que sa fille ne recevait pas les médicaments nécessaires à temps, Ivimey a déclaré qu’elle avait commencé à apporter des médicaments de chez elle.

Elle a également décidé d’apprendre à utiliser la machine à oxygène dont sa fille avait besoin lorsqu’elle avait des crises.

Dans l’un de ces cas, elle a dit qu’elle avait demandé de l’aide et que sa fille “devenait bleue”.

“Personne ne venait… alors j’ai couru dans notre chambre et j’ai fait ce que j’ai vu les autres infirmières faire. Je l’ai mise sur le côté, j’ai allumé la machine à oxygène. J’ai mis le masque sur son visage. Je me suis assuré qu’elle était respirer correctement », a-t-elle déclaré.

Ivy Murray, 3 ans, est entrée et sortie des soins intensifs pour patients hospitalisés à l’unité de pédiatrie de l’Hôpital général de Kingston depuis avril. (Soumis par Vanessa Ivimey)

Ivimey ne blâme pas le personnel hospitalier ou les infirmières pour ces cas, mais plutôt le système médical dans son ensemble.

“Penser que l’unité des enfants est indigne des mêmes soins que les autres unités reçoivent, c’est vraiment difficile de ne pas se mettre en colère”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ressentait de la compassion pour le personnel surmené.

L’expérience a eu un impact sur la santé mentale d’Ivimey, et elle a déclaré qu’il était difficile de se concentrer sur les soins de sa fille.

Hôpitaux en grave pénurie de personnel

Le Centre des sciences de la santé de Kingston a déclaré que l’hôpital est l’un des nombreux à travers le pays à faire face à une grave pénurie de personnel dans toutes les unités et tous les programmes, y compris la pédiatrie.

“Cette pénurie est le résultat d’un certain nombre de facteurs”, a déclaré l’hôpital dans un communiqué, énumérant les absences, les retraites anticipées et le départ du personnel du secteur de la santé comme certaines raisons.

Alors que le centre de santé recrute activement pour combler les postes vacants, le manque de fournisseurs de soins de santé qualifiés dans toute la province a rendu la tâche difficile.

Vanessa Ivimey a dû apprendre à utiliser la machine à oxygène sur sa fille lors de ses crises faute de personnel soignant. (Soumis par Vanessa Ivimey)

L’hôpital suggère à toute personne ayant des inquiétudes de contacter son équipe de relations avec les patients.

Ivimey a dit qu’elle ne l’avait pas fait parce qu’elle craignait que ses préoccupations ne soient mal comprises.

“Ils ont des infirmières et une assistante sociale phénoménales, ainsi qu’un personnel administratif qui fait de gros efforts, et je crains toujours que cela ne donne l’impression que je dis que le personnel ne fait pas son travail”, a-t-elle déclaré. a dit.

“Ce n’est pas le cas.”

Faites quelque chose maintenant, dit le syndicat à la province

Doris Grinspun, PDG de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO), a déclaré que l’Ontario manquait déjà de 22 000 infirmières autorisées avant le début de la pandémie et que la pénurie n’a fait qu’empirer, soumettant les infirmières à des charges de travail plus élevées pour combler le déficit.

« À moins que quelque chose ne soit fait de manière substantielle très, très bientôt, il pourrait y avoir un lieu de non-retour », a-t-elle déclaré.

Dans quelques mois, il sera peut-être trop tard. – Doris Grinspun, PDG de la RNAO

Grinspun a déclaré qu’une enquête menée par la RNAO indique que 75% des infirmières sont épuisées tandis que plus de la moitié envisagent de s’éloigner des soins aux patients ou de quitter complètement la profession.

“C’est pourquoi les familles sont placées dans une situation où elles doivent commencer à prodiguer certains soins, car les infirmières ont une double, voire une triple charge de travail”, a ajouté Grinspun.

Pour l’association, ces solutions comprennent l’augmentation des primes, l’abrogation des plafonds salariaux et l’accélération du traitement des licences pour les infirmières formées à l’étranger afin de soulager la pression sur le système de santé.

Grinspun a déclaré que le fait de faire appel à des infirmières à la retraite pour agir en tant que mentors aiderait également à alléger le fardeau, ainsi qu’à recruter davantage d’infirmières praticiennes pour soutenir le personnel hospitalier.

“C’est le moment car, vous savez, dans quelques mois, il sera peut-être trop tard”, a-t-elle déclaré.