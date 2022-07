Les arrestations de DROGUE et les séjours en cure de désintoxication ont conduit les fans de Mama June à remettre en question son statut de sobriété.

De ses démêlés avec la justice à la perte de la garde de Honey Boo Boo au profit de sa fille aînée Pumpkin, les téléspectateurs de Mama June: Road to Redemption se connectent pour voir si June Shannon reste attachée à la sobriété.

Mama June et son petit ami Geno Doak posent pour des photos après leur arrestation en mars 2019

Maman June est-elle sobre ?

Le 12 mai 2022, June a fait le point à ses fans sur l’état de sa sobriété.

La star de télé-réalité a déclaré à E! News : « Je dis aux gens : ‘N’importe qui peut le faire.’ Tu dois juste y mettre ton esprit.

Elle a également déclaré au point de vente qu’elle était sobre depuis 29 mois et que sa vie “allait très bien”.

“Je ne suis pas” californien sobre “, je suis plutôt sobre. J’ai réalisé qui était June Shannon, il m’a fallu plus d’un an pour l’apprendre, et je suis dans un bien meilleur endroit.

En décembre 2020, Mama June a célébré son premier anniversaire de sobriété avec Doak, mais tout le monde dans la famille n’est pas si sûr de la durée de sa sobriété.

En mai 2020, le thérapeute familial, le Dr Ish Major, a déclaré en exclusivité au Sun que « la rechute fait partie du rétablissement.

« Je soupçonne qu’il y en aura une… La rechute se produit, elle s’en vient. Nous savons que.”

Quand Mama June a-t-elle lutté contre une toxicomanie ?

Avant son arrestation le 13 mars 2019, la bataille de Mama June contre la toxicomanie, en particulier le crack, avait été bien documentée.





Mama June admet qu’ils ont dépensé près d’un million de dollars en un an uniquement pour la drogue.

Le crack n’est pas la seule drogue dont elle a abusé.

Dans un épisode de Mama June: Family Crisis, Mama June a admis avoir dépensé environ 2 500 $ par jour en méthamphétamine.

En cherchant de l’aide et en s’inscrivant dans un centre de désintoxication pour toxicomanie en Floride avec son petit ami Doak, Mama June a laissé sa fille aînée Pumpkin s’occuper de son plus jeune frère Honey Boo Boo.

Mama June dit qu'elle est sobre depuis 29 mois et que "n'importe qui peut le faire s'il y pense"

Pumpkin s’est sentie complètement dépassée par la situation, disant “J’ai l’impression de me noyer.”

La situation a mis encore plus de pression sur son mariage avec Josh Efird, avec qui elle partage quatre enfants.

Le 1er mai 2022, The Sun a obtenu des documents judiciaires de Géorgie qui ont révélé que Pumpkin avait obtenu la garde complète de Honey Boo Boo et que June avait été condamnée à lui payer 800 $ par mois pour la pension alimentaire.

La frénésie de dépenses a également laissé le couple complètement fauché, avec Mama June disant à Access Hollywood “Je suis allé en cure de désintoxication avec 1,75 $ à mon nom et je suis sorti sans rien.”